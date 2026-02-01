Naši Portali
IZBIO SKANDAL

Srpski mediji: Igrači Zvezde proživjeli horor u Zagrebu! Opljačkali su ih i ostavili u kratkim hlačicama na zimi

screenshot X
Autor
Patrik Mršnik
01.02.2026.
u 11:08

Hokejaška utakmica IHL lige između Medveščaka i Crvene zvezde, odigrana u subotu u zagrebačkom Admiral Ice Domeu, dobila je bizaran i neugodan epilog. Iako su gosti iz Beograda na ledu deklasirali domaćine rezultatom 6:1, uvjerljiva pobjeda ostala je u sjeni nevjerojatnog incidenta koji se, prema navodima srpskih medija, dogodio u svlačionici

Utakmica regionalnog hokejaškog natjecanja pretvorila se u prvorazredni skandal o kojem bruji cijela regija. Dok su se igrači borili na ledu tijekom treće trećine, nepoznati počinitelji navodno su provalili u svlačionicu gostujuće momčadi. Prema pisanju srpskog portala CZBG, hokejašima Crvene zvezde otuđene su osobne stvari, uključujući jakne i trenirke s klupskim obilježjima, novčanici, ključevi, jedan mobilni telefon te čak i jedna putovnica. Ovaj čin ostavio je igrače u šoku, a portal je situaciju opisao kao "horor u Zagrebu", uputivši oštre kritike na račun organizatora zbog sigurnosnih propusta.

Cijela priča dobila je dodatnu dimenziju kada je spomenuti portal na društvenim mrežama objavio fotografiju Zvezdinih igrača kako nakon utakmice stoje u kratkim hlačicama i sportskoj opremi. Budući da se radilo o posljednjem danu siječnja, niske zimske temperature u Zagrebu učinile su prizor još neugodnijim i bizarnijim, a fotografija je brzo postala viralna, izazivajući lavinu komentara i dodatno potpirujući atmosferu. Srpski mediji iskoristili su priliku da podsjete i na nedavne navijačke incidente u regiji, postavljajući pitanje "želi li netko otvoriti Pandorinu kutiju".

Međutim, ubrzo je stigla i druga strana priče koja nudi znatno drugačiji pogled na događaj. Predsjednik KHL Medveščak Igor Jačmenjak za Sportske novosti je pojasnio što se dogodilo, umanjujući dramatičnost situacije. Prema njegovim riječima, za incident je odgovorna "skupina klinaca" koja je preskočila ogradu i kroz prozor ušla u svlačionicu. Jačmenjak je oštro demantirao da događaj ima bilo kakve veze sa samom utakmicom ili ljudima iz kluba, naglasivši kako se radilo o izoliranom slučaju maloljetničke delinkvencije.

Najvažnija informacija koja umiruje situaciju jest da je incident, na sreću, imao relativno sretan završetak. Kako je potvrđeno, gotovo sve ukradene stvari su otprilike sat vremena nakon utakmice pronađene i uredno vraćene igračima Crvene zvezde, spakirane u vrećice. Iako je cijeli događaj bacio ružnu sjenu na inače uvjerljivu sportsku pobjedu, brza reakcija i povratak stvari spriječili su daljnju eskalaciju ionako neugodne situacije koja je nepotrebno zasjenila sport.
Komentara 4

Pogledaj Sve
Avatar Le-Freak
Le-Freak
11:15 01.02.2026.

Dobro su prosli. Njihovi politicari srbuju i 4nikuju. Sta su ocekivali. Mozda Mikado cokoladu?

Avatar saljober1959
saljober1959
11:17 01.02.2026.

Odnos prema istini i primjena alternativnih istina u njihovom okrugu dobro je poznata.

Avatar αἰγίς
αἰγίς
11:16 01.02.2026.

Tomašević i Benčićka će im dati svoje hlače, gaće i majice, na njima je ionako zvijezda.

