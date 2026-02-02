Naši Portali
VIRALNI HIT

VIDEO Proslava bronce će se prepričavati godinama: Pogledajte što je Sigurdsson pjevao s gitarom

Zagreb: Svečani doček rukometnih reprezentativaca nakon osvojene bronce na Europskom prvenstvu
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
02.02.2026.
u 22:56

Na društvenim je mrežama osvanula viralna snimka koja će se dugo prepričavati, a na njoj se nalazi izbornik Sigurdssona s gitarom u rukama, okruženog igračima i stožerom, kako predvodi poznatu pjesmu

Hrvatska rukometna reprezentacija danas nastavlja slaviti osvojenu brončanu medalju na europskom prvenstvu. Islandski stručnjak Dagur Sigurdsson predvodio je feštu uz gitaru i pjesmu "Dalmatinac sam"! Ova snimka je postala viralni hit koji je zaludio društvene mreže. 

Na društvenim je mrežama osvanula viralna snimka koja će se dugo prepričavati, a na njoj se nalazi izbornik Sigurdssona s gitarom u rukama, okruženog igračima i stožerom, kako predvodi poznatu pjesmu. Na videu se vidi kako opušteni Sigurdsson, nakon što je svoju momčad odveo do pobjede upravo protiv svoje domovine, pjeva stihove poznate pjesme Dalmatinac sam Mladena Grdovića u jednom zagrebačkom restoranu, gdje su brončani heroji nastavili slaviti nakon dočeka.

Međutim, učinio je to uz vrlo kreativnu prilagodbu koja je izazvala oduševljenje svih prisutnih. Umjesto originalnih stihova, izbornik je iz sveg glasa zapjevao: 'S Islanda sam, tu sam rođen jaaa...', što je izazvalo smijeh i gromoglasno odobravanje cijele momčadi. Video možete pogledati OVDJE

Ključne riječi
Hrvatska rukometna reprezentacija Dagur Sigurdsson rukomet

Komentara 3

Pogledaj Sve
MA
Marko1337
23:10 02.02.2026.

Bila je ovo veličanstvena proslava uspjeha rukometaša prema njihovoj želji koji su to zaslužili i velika hvala Plenkoviću koji je udovoljio njihovim željama sa Thompsonom, na veliku radost hrvatskog naroda i svih koji se tako osjećaju.

VA
VanjaPlank
23:24 02.02.2026.

Predivna proslava bez i jednog incidenta. Hrvatice i Hrvati ponovno ujedinjeni u domoljubnim pjesmama

Avatar The Stone Roses
The Stone Roses
23:52 02.02.2026.

Baš super! Velim ja, blaženi naš hrvatski jug! Atmosfera uvijek na nivou!

