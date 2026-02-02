VIDEO Proslava bronce će se prepričavati godinama: Pogledajte što je Sigurdsson pjevao s gitarom

Hrvatska rukometna reprezentacija danas nastavlja slaviti osvojenu brončanu medalju na europskom prvenstvu. Islandski stručnjak Dagur Sigurdsson predvodio je feštu uz gitaru i pjesmu "Dalmatinac sam"! Ova snimka je postala viralni hit koji je zaludio društvene mreže.

Na društvenim je mrežama osvanula viralna snimka koja će se dugo prepričavati, a na njoj se nalazi izbornik Sigurdssona s gitarom u rukama, okruženog igračima i stožerom, kako predvodi poznatu pjesmu. Na videu se vidi kako opušteni Sigurdsson, nakon što je svoju momčad odveo do pobjede upravo protiv svoje domovine, pjeva stihove poznate pjesme Dalmatinac sam Mladena Grdovića u jednom zagrebačkom restoranu, gdje su brončani heroji nastavili slaviti nakon dočeka.

Međutim, učinio je to uz vrlo kreativnu prilagodbu koja je izazvala oduševljenje svih prisutnih. Umjesto originalnih stihova, izbornik je iz sveg glasa zapjevao: 'S Islanda sam, tu sam rođen jaaa...', što je izazvalo smijeh i gromoglasno odobravanje cijele momčadi. Video možete pogledati OVDJE.