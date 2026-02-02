Naši Portali
UŽIVO
POTVRDILA OBA KLUBA

Službeno: Hajduk prodao velikog talenta u Italiju, u Split stiže izdašan iznos

Zmijavci: Croatia Zmijavci i Hajduk odigrali prijateljsku utakmicu
Zvonimir Barisin/PIXSELL
Autor
Edi Džindo
02.02.2026.
u 22:45

Brane, zahvaljujemo ti na svemu što si napravio za Hajduk. Želimo ti sve najbolje u budućoj karijeri kao i na privatnom planu, između ostalog piše u Hajdukovoj potvrdi o prodaji Mlačića

Mladi perspektivni hrvatski 18-godišnji nogometaš Branimir Mlačić svoju karijeru nastavlja u Udineseu, službeno su večeras na svojim kanalima potvrdila oba kluba, i kupac Udinese i prodavač Hajduk. 

“Koncentrat talenta, fizičke snage i nogometne inteligencije novo je pojačanje obrane Bianconera. Branimir Mlačić novi je nogometaš Udinesea. Stiže u trajnom transferu iz Hajduka te je potpisao ugovor do 30. lipnja 2031. godine. Mlačić je sada spreman započeti avanturu u redovima Bianconera i ostvariti velika zadovoljstva u našem dresu", između ostalog piše u objavi Udinesea.

Ravnoteza

"Brane, zahvaljujemo ti na svemu što si napravio za Hajduk. Želimo ti sve najbolje u budućoj karijeri kao i na privatnom planu", između ostalog piše u Hajdukovoj potvrdi o prodaji Mlačića. 

Iako ni jedan ni drugi klub o ciframa nisu govorili javno, prema informacijama koje imamo Hajduk bi na račun od Mlačićevog izlaznog transfera trebao dobiti 4,5 milijuna eura fiksne odštete. Osim toga bi u priču trebali ući i prilično ostvarivi bonusi od oko milijun eura, a k svemu tome je tu i postotak od budućeg transfera koji bi išao Hajduku, a koji zasad nije poznat. 

Mlačiću se u samo pola godine karijera u potpunosti preokrenula. Iako je Marino Skelin ovog ljeta bio označen kao "taj" mladi stoper koji će zahvatiti svoje mjesto u prvoj momčadi, njegova ozljeda je otvorila vrata vršnjaku Mlačiću, koji je objeručke zgrabio priliku te u prvoj polusezoni ovosezonskog izdanja HNL-a bio jedan od najboljih stopera lige. 

Stoga se interes brojnih velikih klubova pojavio. Najsnažniji su interes pokazivali Inter i Roma, no na kraju je Udinese bio taj koji je dobio Mlačićev potpis. Iznimno je važno naglasiti činjenicu da Mlačić odmah ulazi u seniorsku momčad Udinesea te da nema niti opcije posudbe u Hajduk, niti opcije stavljanja Branimira u neku 'nižu' Udineseovu momčad. 

Branimir Mlačić je rođen u Trogiru, gdje je i započeo svoj nogometni put, igrajući u akademiji Nogometnog kluba Trogir 1912. Kao 11-godišnjak je otišao u Hajduk, gdje je odmah zapanjio mnoge već u toj dobi, a tijekom nogometnog rastanja je potvrđivao svoju kvalitetu, prvo u kadetskim i juniorskim momčadima Hajduka gdje je bio kapetan, a potom i u seniorskoj momčadi gdje se naizgled jednostavno nametnuo.

HNL Transfer Udinese Branimir Mlačić Hajduk

