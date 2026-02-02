FOTO Bad Blue Boysi poslali poruku podrške Torcidi i njima u čast pjevali znakovitu pjesmu
U tijeku je posljednja utakmica 20. kola HNL-a između Dinama i Vukovara na Maksimiru, a navijači plavih Bad Blue Boysi iznenadili su porukom podrške prema pripadnicima suparničke im navijačke skupine - Torcide.
Podsjetimo, pripadnici Torcide napali su navijače Crvene Zvezde u zračnoj luci u Tuzli dok su se vraćali iz Malmoa s utakmice Europske lige. Navijači Dinama napisali su "Podrška Torcidi iza brave", a cijelo vrijeme su pjevali i "Hrvatska mati me rodila".