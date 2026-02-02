FOTO Bad Blue Boysi poslali poruku podrške Torcidi i njima u čast pjevali znakovitu pjesmu

U tijeku je posljednja utakmica 20. kola HNL-a između Dinama i Vukovara na Maksimiru, a navijači plavih Bad Blue Boysi iznenadili su porukom podrške prema pripadnicima suparničke im navijačke skupine - Torcide.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Podsjetimo, pripadnici Torcide napali su navijače Crvene Zvezde u zračnoj luci u Tuzli dok su se vraćali iz Malmoa s utakmice Europske lige. Navijači Dinama napisali su "Podrška Torcidi iza brave", a cijelo vrijeme su pjevali i "Hrvatska mati me rodila".
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
U masovnoj tučnjavi u blizini Tuzle sudjelovalo je 200-tinjak ljudi te su te noći uhićene 93 osobe, a njih 23 je ozlijeđeno.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
14 navijača Hajduka prvotno je prenoćilo u policijskoj postaji u Tuzli, a kasnije im je dodijeljen istražni zatvor u kojem se još uvijek nalaze.
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
23.08.2025., stadion Maksimir, Zagreb - SuperSport HNL, 04. kolo, GNK Dinamo - NK Istra 1961. Photo: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
23.08.2025., stadion Maksimir, Zagreb - SuperSport HNL, 04. kolo, GNK Dinamo - NK Istra 1961. Photo: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
02.02.2026., Zagreb - Docek broncanih rukometasa na Trgu bana Josipa Jelacica u organizaciji Vlade ne grada Zagreba. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
02.02.2026., Zagreb - Docek broncanih rukometasa na Trgu bana Josipa Jelacica u organizaciji Vlade ne grada Zagreba. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
