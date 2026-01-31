Hrvatica je bila najljepša sportašica na svijetu, nosila je modnu reviju u Zagrebu

Postalo je već tradicija da uoči odlaska naših sportaša na najveću smotru sportova na svijetu Hrvatski olimpijski odbor organizira modnu reviju kako bi se prikazala odjeća i obuća u kojoj će sportaši i sportašice boraviti tijekom predstojećih Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini d'Ampezzo.

Revija je održana u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju, a nosili su je sportaši. Od onih koji će uskoro nastupati sudjelovao je samo skijaški trkač Marko Skender, no zato su tu bili olimpijski pobjednici iz Pariza Barbara Đinović (djevojački Matić) i Martin Sinković te brončani olimpijski strijelac Miran Maričić koji je kazao:

– Nisam prvi put u ulozi manekena. Nosio sam reviju i uoči Igara u Parizu gdje sam osvojio medalju pa se već sada preporučujem za reviju uoči Igara u Los Angelesu 2028.

Modele poljskog proizvođača sportske opreme 4F nosili su i veslačka braća Lončarić, BMX biciklist Marin Ranteš, bivša skijaška trkačica Vedrana Malec, plivačica Karla Šitić, karataši Ivan i Anđelo Kvesić te košarkašica Antonija Mišura Sandrić, koja je 2012. na Igrama u Londonu (neslužbeno) proglašena najljepšom olimpijkom svijeta. Bio je tu i Josip Reić, kormilar iz brončanog dvojca iz Moskve 1980.

Počast druge vrste doživjet će pak Barbara Matić Džinović, koja će uskoro nositi još jednu olimpijsku reviju, i to onu koja će se u tjednu otvaranja Zimskih olimpijskih igara održati u Milanu. A Barbara će i ondje nositi modele 4F u kojima se, kazala je, jako dobro osjeća. Njezin nadolazeći manekenski nastup raduje i predsjednika HOO-a Zlatka Matešu, koji ističe:

– Barbaru šaljemo u Milano kao našu manekenku. Inače, za razliku od nekih naših prethodnih partnera, 4F je jedini koji nam je kao maloj zemlji omogućio da utječemo na dizajn i da možemo provjeriti kvalitetu. A na 50-ak ljudi u delegaciji to vam od velikih proizvođača sportske opreme nitko neće raditi.

Sama revija svidjela se i gospođi Blanki Mateši, supruzi HOO-va predsjednika, inače sveučilišnoj profesorici.

– Odjeća je odlična, a osjetila se i dobra energija sportaša koji su je predstavili. Vidjelo se da su i oni uživali u svojim novim ulogama. Uz sve to, revija se odvijala u krasnom ambijentu.

O svemu smo više porazgovarali s direktorom marketinga HOO-a Rankom Ćetkovićem:

– Nakon 2016. i ljetnih Olimpijskih igara u Riju, potpisali smo ugovor s 4F i moramo Bogu zahvaliti da smo naišli na te divne ljude iz Poljske, naročito na vlasnika tvrtke Igora Klaju s kojim sam i vodio pregovore. U njima smo dobili pouzdana partnera spremnog na suradnju, koji uvažava sve što mi predložimo. A na samoj reviji ste mogli vidjeti da su se potrudili napraviti što je moguće bolju odjeću od najboljih materijala koji su otporni na hladnoću.

Dakako, i poljska strana će u tome imati svoj interes, a otkrio nam ga je Ćetković:

– Gospodin Klaja mi je rekao da je svečanost otvaranja Olimpijskih igara najveća modna revija na svijetu i još je dodao: "Mi želimo da u onom trenutku kada spiker najavi Hrvatsku vi budete ponosni jer izlazite lijepo opremljeni u prepoznatljivoj, ali diskretnoj opremi s koje ne vrište kvadratići ali su ipak prisutni." Sretan sam što ćemo ih imati za partnera i za Igre u Los Angelesu, a njihovi dizajneri već rade i na toj opremi.

U dizajniranju ove opreme, ističe Ćetković, sudjelovala je i jedna karatašica koja nosi slavno nogometno prezime.

– U dizajnu naše opreme sudjelovala je supruga slavnog nogometaša Roberta Lewandowskog. Ona je zaposlena u dizajnerskom odjelu 4F, koji ima posebnu nogometnu kolekciju, no pomagala je i u ovom dizajnu. Oni su ga predložili, a mi smo dali svoje primjedbe koje su oni prihvatili.

Svi sportaši koji su nosili reviju potvrdili su nam da je oprema kvalitetna. Uostalom, svi hrvatski sportaši koji će sudjelovati na predstojećim Igrama dobit će torbu punu opreme u vrijednosti od 2500 eura bez PDV-a.