Sud, ucjene i DNK testovi: Afera koja je Michaela Jordana zamalo koštala milijune

Ovih dana viralna je postala jedna priča o Jordanu, ali vezana za njegov privatni život. Afera koja za njega nije bila baš previše ugodna.

Godina 1991. označila je veliku prekretnicu u njegovoj karijeri. Jordan je dominirao tijekom regularne sezone, osvojio svoj drugi MVP i odveo Chicago Bullse do vrha Istočne konferencije. U doigravanju je nadigrao Magica Johnsona i LA Lakerse te franšizi donio prvi naslov prvaka u povijesti. Upravo tada počela se stvarati legenda kakvu danas poznajemo.

No dok je na terenu djelovao gotovo nepogrešivo, iza kulisa su se događale stvari koje su mu mogle ozbiljno narušiti ugled. Jedna epizoda iz tog razdoblja pratila ga je godinama i prijetila financijskim udarcem od čak pet milijuna dolara.

U vrijeme najveće popularnosti bio je u vezi s pjevačicom Karlom Knafel. Njihova romansa odvijala se daleko od javnosti, ali situacija se zakomplicirala kada je Knafel zatrudnjela. Tvrdila je da je Jordan bio uznemiren viješću te da ju je pokušao nagovoriti na prekid trudnoće.

Ona je to odbila zbog osobnih uvjerenja, a odnos je ubrzo postao napet. Zaprijetila je da će u javnost iznijeti detalje njihove veze i trudnoće, što je moglo ozbiljno ugroziti Jordanov privatni život i imidž.

Prema njezinim navodima i riječima njezina odvjetnika, postignut je usmeni dogovor: Jordan bi joj nakon završetka karijere isplatio pet milijuna dolara u zamjenu za šutnju i odustajanje od tužbe za utvrđivanje očinstva.

Tijekom devedesetih Knafel je više puta pokušavala naplatiti to obećanje, osobito nakon njegovih povlačenja iz košarke. Jordan je, međutim, tvrdio da nikakva obveza ne postoji te je slučaj 1998. završio na sudu, gdje je sve okarakterizirao kao pokušaj ucjene.

"Jordan je u proljeće 1991. sam ponudio pet milijuna dolara kako bi spriječio javni postupak za očinstvo i zadržao vezu u tajnosti“, izjavio je tada odvjetnik Karle Knafel.

Pravni sporovi nastavili su se i početkom novog tisućljeća. Jordan je 2002. priznao da su bili u vezi, ali je rekao da joj je isplatio 250.000 dolara pod pritiskom prijetnji da će sve otkriti. Knafel je taj iznos opisala kao odštetu za emocionalnu štetu.

Presudan trenutak stigao je nakon DNK analize koja je pokazala da Jordan nije otac djeteta. Knafel je potom priznala da je u isto vrijeme imala odnos s drugim muškarcem, no i dalje je tvrdila da dogovor o isplati vrijedi.

Sud je na kraju, logično stao na Jordanovu stranu, obrazloživši presudu "uzajamnom pogreškom u činjenicama“, čime je navodni sporazum proglašen ništavnim.

Tako je jedna od najkontroverznijih epizoda u životu najveće NBA ikone završila bez isplate milijuna, ali je ostala kao podsjetnik da ni sportske legende nisu pošteđene problema izvan terena.