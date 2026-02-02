Vučiću više ne može biti svejedno, Đoković je Srbima upravo poslao jasnu poruku

Novak Đoković doživio je svoj prvi poraz u finalu Australian Opena. U meču za povijest, mlađi i spremniji Carlos Alcaraz slavio je s 3:1 u setovima (6:2, 2:6, 3:6, 5:7), spriječivši tako 38-godišnjeg Đokovića da osvoji rekordnu 25. Grand Slam titulu. No, pravi potres nije se dogodio na terenu, već sat vremena kasnije u dvorani za medije, gdje je srpski tenisač iskoristio priliku da pošalje poruku koja je daleko nadmašila sportske okvire.

Nakon što je profesionalno odradio službeni dio konferencije na engleskom jeziku, hvaleći Alcaraza kao zasluženog pobjednika, Đoković se na samom kraju obratio srpskim novinarima i javnosti. Gledajući izravno u kamere, izgovorio je rečenicu koja je odmah postala glavna vijest u regiji: "Hvala, i samo poruka za naše ljude u Srbiji: Pravda i istina uvijek pobijede. Neka istraju!"

Kontekst je ključan za razumijevanje težine ove poruke. Đoković je i ranije javno podržavao studente u njihovoj borbi protiv vlasti Aleksandra Vučića, zbog čega se njegov odnos s predsjednikom Srbije značajno zaoštrio. Organizacija "Studenti u blokadi" odmah se zahvalila tenisaču na društvenim mrežama, dijeleći njegov citat kao simbol ohrabrenja. Poruku su dodatno pojačale i neslužbene informacije da se Đoković s obitelji u tom periodu preselio u Atenu, što su mnogi vidjeli kao njegovo konačno distanciranje od situacije u zemlji.

Ironično, dok se Đoković pripremao za svoj medijski istup, predsjednik Vučić je u jutarnjem programu TV Pinka odgovarao na pitanje navija li za Đokovića. "Svim srcem sam uz njega", izjavio je Vučić, naglasivši kako su "politička uvjerenja jedna stvar, a podrška šampionu druga". No, Đokovićeva poruka koja je uslijedila zasjenila je i predsjednikovu izjavu i sam ishod meča, pokrenuvši lavinu reakcija na portalima i društvenim mrežama, gdje su se mišljenja podijelila između slavljenja njegove hrabrosti i kritika zbog miješanja sporta i politike.