Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 45
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
FOTO Rukometaši se vratili u Hrvatsku: 'Ne želimo se miješati u politiku, ali zaslužili smo lijep doček s Thompsonom'
Tomašević i Možemo ponizili su rukometnu reprezentaciju, a Zagreb je prestao biti glavni grad svih Hrvata
FOTO Brojne zastave, prekriženi Tomašević i HOS: Evo kako je izgledao doček rukometaša
Viralna objava našeg rukometaša nakon otkazivanja dočeka: 'Dokle više, Zagrebe?'
Nema dočeka, ali ima nagrade: Evo koliko će rukometaši od države dobiti za europsku broncu
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
U JEDNOJ REČENICI

Vučiću više ne može biti svejedno, Đoković je Srbima upravo poslao jasnu poruku

Australian Open
TINGSHU WANG/REUTERS
Autor
Patrik Mršnik
02.02.2026.
u 08:38

Nakon što je prvi put u karijeri izgubio finale Australian Opena, Novak Đoković je na konferenciji za medije uputio kratku, ali snažnu poruku sunarodnjacima. Mnogi su je protumačili kao izravnu kritiku režima Aleksandra Vučića, s kojim tenisač već neko vrijeme ima zategnute odnose

Novak Đoković doživio je svoj prvi poraz u finalu Australian Opena. U meču za povijest, mlađi i spremniji Carlos Alcaraz slavio je s 3:1 u setovima (6:2, 2:6, 3:6, 5:7), spriječivši tako 38-godišnjeg Đokovića da osvoji rekordnu 25. Grand Slam titulu. No, pravi potres nije se dogodio na terenu, već sat vremena kasnije u dvorani za medije, gdje je srpski tenisač iskoristio priliku da pošalje poruku koja je daleko nadmašila sportske okvire.

Nakon što je profesionalno odradio službeni dio konferencije na engleskom jeziku, hvaleći Alcaraza kao zasluženog pobjednika, Đoković se na samom kraju obratio srpskim novinarima i javnosti. Gledajući izravno u kamere, izgovorio je rečenicu koja je odmah postala glavna vijest u regiji: "Hvala, i samo poruka za naše ljude u Srbiji: Pravda i istina uvijek pobijede. Neka istraju!"

Kontekst je ključan za razumijevanje težine ove poruke. Đoković je i ranije javno podržavao studente u njihovoj borbi protiv vlasti Aleksandra Vučića, zbog čega se njegov odnos s predsjednikom Srbije značajno zaoštrio. Organizacija "Studenti u blokadi" odmah se zahvalila tenisaču na društvenim mrežama, dijeleći njegov citat kao simbol ohrabrenja. Poruku su dodatno pojačale i neslužbene informacije da se Đoković s obitelji u tom periodu preselio u Atenu, što su mnogi vidjeli kao njegovo konačno distanciranje od situacije u zemlji.

Rukometaši pjevaju Čavoglave

Ironično, dok se Đoković pripremao za svoj medijski istup, predsjednik Vučić je u jutarnjem programu TV Pinka odgovarao na pitanje navija li za Đokovića. "Svim srcem sam uz njega", izjavio je Vučić, naglasivši kako su "politička uvjerenja jedna stvar, a podrška šampionu druga". No, Đokovićeva poruka koja je uslijedila zasjenila je i predsjednikovu izjavu i sam ishod meča, pokrenuvši lavinu reakcija na portalima i društvenim mrežama, gdje su se mišljenja podijelila između slavljenja njegove hrabrosti i kritika zbog miješanja sporta i politike.
Ključne riječi
Australian Open tenis poruka Aleksandar Vučić Novak Đoković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!