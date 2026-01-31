Lindsey Vonn pala, prebacili je helikopterom u bolnicu: 'Ne treba mi vaše sažaljenje...'

Lindsey Vonn poručila je svojim prijateljima da za njihovo sažaljenje ili sućut nema mjesta dok se ona očajnički bori spasiti svoj san o nastupu na Zimskim olimpijskim igrama. Američka skijaška legenda, 41-godišnjakinja, prevezena je helikopterom u bolnicu nakon teškog pada u Švicarskoj u petak, prilikom čega je, kako se čini, ozlijedila lijevo koljeno. Iako još nije otkrila o kakvoj se točno ozljedi radi, na društvenim mrežama ostala je prkosna, poručujući kako njezina priča, nakon dramatičnog povratka skijanju prošle godine, neće završiti na ovaj način. Taj stav zadržala je i iza zatvorenih vrata, odlučna u namjeri da se natječe na Igrama koje počinju sljedećeg petka u Italiji, s njezinom prvom utrkom zakazanom za nedjelju.

"Lindsey svima govori: 'Ostanite jaki, nemojte biti negativci' zbog njezina pada", citirao je The Post izjavu jednoga od njezinih prijatelja. "Potrebna joj je sva pozitivna energija kako bi ovo prebrodila, to je poruka broj jedan njezinim prijateljima i obitelji. Lindsey želi da budemo snažni, rekla je: 'Nemojte mi pisati 'žao mi je', dajte mi dobru energiju, molim vas, budite pozitivni'." Ovaj pristup pokazuje njezinu nevjerojatnu mentalnu snagu i usredotočenost na cilj unatoč bolovima i neizvjesnosti.

Ona je ta koja predvodi borbu i želi da joj se svi pridruže u pronalaženju volje koja će je provesti kroz ovu krizu. Isti je prijatelj za Daily Mail otkrio kako je Vonn spremna odgoditi bilo kakav ozbiljniji medicinski zahvat na koljenu sve dok Igre ne završe, što samo dodatno svjedoči o njezinoj predanosti. Njezin jedini fokus trenutno je stati na startnu kućicu u Cortini i boriti se za još jedno olimpijsko odličje u svojoj bogatoj karijeri.

Vonn je u petak doživjela dramatičan pad na spustu u Crans-Montani i završila u zaštitnoj mreži. Nakon otprilike pet minuta liječničke pomoći na stazi, uspjela se spustiti do cilja, povremeno se zaustavljajući i držeći za lijevo koljeno, prije nego što je helikopterom prevezena na daljnje pretrage. Zbog ozljede je propustila subotnji superveleslalom Svjetskog kupa, ali je svojim obožavateljima poručila da čini sve što je u njezinoj moći kako bi bila spremna za sljedeći tjedan, objavivši na društvenim mrežama: "Hvala vam na svoj ljubavi i podršci koju sam primila. To mi znači sve na svijetu. Dajem sve od sebe."

Njezin osobni glavni trener Chris Knight potvrdio je za Associated Press da se Vonn priprema za Cortinu kao i obično. Njezin mogući nastup na Igrama bio bi vrhunac zapanjujućeg povratka koji je ostvarila prošle sezone u 40. godini, nakon gotovo šest godina izbivanja iz natjecateljskog skijanja. Skijajući s djelomičnim titanskim implantatom u desnom koljenu, ove je sezone bila vodeća spustašica s dvije pobjede i još tri postolja u pet održanih utrka, dokazavši svima da su godine samo broj i da njezina strast prema sportu ne poznaje granice.