Torcidaše će optužiti za pokušaj ubojstva? "Tukli su sve redom, ne obazirući se na vrisku žena i plač djece'

U priopćenju se navodi da je Sud prihvatio prijedlog Županijskog tužiteljstva u Tuzli za određivanje pritvora, jer postoji osnovana sumnja da su osumnjičeni 24. siječnja organizirano i u većem broju sudjelovali u napadu na navijače nogometnog kluba Crvena zvezda, koji je doveo do teških posljedica, prenijela je Hina.

Napad se dogodio u mjestu Dubrave Gornje, u blizini zračne luke Tuzla, gdje je veća skupina navijača Hajduka iz Splita dočekala navijače Zvezde koji su se vraćali s utakmice Europske lige protiv Malmöa u Švedskoj.

Prema navodima suda, osumnjičeni su napali navijače Zvezde palicama, metalnim šipkama, bakljama i drugim predmetima. Od 14 osoba zadržanih u pritvoru, njih 11 ima prebivalište u Hrvatskoj, a trojica u Bosni i Hercegovini.

U napadu su teško ozlijeđena četvorica navijača Zvezde, kao i policijski službenik iz Živinica tijekom pokušaja da spriječi nasilje. Više osoba zadobilo je lakše ozljede tijekom napada.

Navijači splitskog Hajduka mogli bi dobiti teške kazne, pogotovo ako sud napad okarakterizira kao pokušaj ubojstva, odnosno čin organizirane zasjede na teritoriju druge države, u kojoj su meta bili simpatizeri Crvene zvezde, među kojima je, nažalost, bio i znatan broj žena i djece.

Iako je uhićeno 14 pripadnika Torcide, u napadu je, prema pisanju srpskih medija, sudjelovalo 100-tinjak pripadnika Torcide, odnosno huligana koji su naoružani prešli državnu granicu Republike Hrvatske.

"U prtljažnicima su nosili motke, teleskopske palice, pajsere i noževe, prolazeći kroz Bosnu i Hercegovinu bez ikakve policijske pratnje ili kontrole. Njihov cilj nije bilo navijanje za klub, već krv i izazivanje nereda. Huligani koji sebe nazivaju Torcida rasporedili su se u kanalu uz cestu u kombijima s hrvatskim registarskim oznakama, u neposrednoj blizini zračne luke. Čekali su let iz Malmöa kojim su se vraćali navijači Crvene zvezde – uglavnom obični građani, koji su putovali sa svojim suprugama, ženama i djecom. Kada je kolona vozila s putnicima krenula iz zračne luke, nastao je pravi pakao. Tri kombija s hrvatskim registarskim oznakama zapriječila su put, blokirajući prolaz nedužnim ljudima. Iz njih, kao i iz okolnih kanala, izletjele su horde ljudi željnih krvi. Prema svjedočenju jednog od putnika, napadači nisu birali koga će udarati. Razbijali su automobile u kojima su sjedile prestrašene obitelji i tukli sve redom, ne obazirući se na vrisku žena i plač djece", pišu bosanski mediji.

Srpski mediji pak postavljaju i pitanje: Gdje je bio MUP Tuzlanskog kantona? Jer, prva policijska ophodnja pojavila se tek nakon petnaestak minuta, kada je većina štete već bila počinjena.

Također, pitaju se kako je moguće da su torcidaši u tolikom broju neopaženo ušli u zemlju, zašto ih nitko nije pregledao i jesu li možda imali pomagače u sigurnosnim strukturama koji su im dojavili točno vrijeme dolaska zrakoplova. Također, pozivaju da se ovaj napad torcidaša na navijače Zvezde okarakterizira kao terorizam i pokušaj ubojstva.

Naravno, navode srpskih medija treba uzeti s rezervom, jer prije da je bilo riječ o klasičnom navijačku nasilju nego o pokušaju ubojstva. Kako god, pripadnici Torcide će odgovarati zato što su na teritoriju tuđe zemlje izazvali nerede.