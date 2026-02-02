UŽIVO Iznenađujuća vijest iz Maksimira: Vukovar vratio posuđenog igrača Dinamu

Pokrovitelj rubrike
Ključni događaji:
U ugovoru o posudbi pisalo je da posuđeni igrač Dinama Moreno Živković ne smije igrati protiv matičnog kluba. Ta je klauzula ugrađena prilikom dogovora o dolasku igrača u Vukovar 1991 pa on nije zaigrao protiv plavih. Međutim, tijekom večeri osvanula je vijest da je suradnja o posudbi naglo prekinuta.
Dominik Livaković jutros je upješno odradio liječnički pregled u Zagrebu pa možemo i službeno reći da je novi igrač Dinama. Da je tome tako, svjedoči i što je na stranici HNS-a već zaveden kao nogometaš Dinama. Dolazi iz Fenerbahče na posudbu do kraja sezone.
Već neko vrijeme traje transfer saga oko povratka Ivana Perišića u milanski Inter. Nerazzuri su oslabljeni na desnoj strani zbog ozljede Denzela Dumfriesa, a kako ne žele trošiti previše u zimskom prijelaznom roku, hrvatskog reprezentativca vide kao idealno i jeftino rješenje. Trener Christian Chivu jasno je dao do znanja kako želi 36-godišnjaka u momčadi, a i sam igrač se želi vratiti na Giuseppe Meazzu.
Jedini problem predstavlja njegov trenutačni klub PSV koji je dosad odbijao pustiti ključnog igrača usred sezone. No kako je nizozemski prvak ispao iz Lige prvaka, sada se Perišićev transfer ne čini toliko nerealnim. Prije nekoliko tjedana pisalo se kako će ga PSV pustiti samo u slučaju da ispadnu iz Lige prvaka i da Inter plati određenu odštetu. Jedan od ta dva uvjeta je zadovoljen, a s obzirom da ga Tranfermarkt zbog godina cijeni na samo 1.3 milijuna eura, Nerazzuri si ga itekako mogu priuštiti.
Talijanski insajder Gianluca di Marzio je objavio kako je Perišić sve bliže Interu i inzistira na transferu do kraja prijelaznog roka. "Interov optimizam oko Perišića raste nakon što je PSV ispao iz Lige prvaka. Igrač sam pritišće klub da da zeleno svjetlo" - napisao je novinar na društvenim mrežama.
Perisic-@Inter, dopo l'uscita del @PSV dalla @ChampionsLeague cresce l'ottimismo. Il giocatore spinge per il via libera finale. @SkySport— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 29, 2026
Inter je klub u kojem je Perišić ostavio najdulji trag. Tijekom sedam godina od 2015. do 2022. (sezonu 2019./20. proveo na posudbi u Bayernu) odigrao je 254 utakmice te zabio 55 golova i upisao 50 asistencija.
Postoji realna mogućnost da utakmica protiv danskog Midtyjllanda u četvrtak u posljednjem kolu Europske lige, bude posljednja u dresu Dinama za Sandra Kulenovića. Miljenik navijača i igrač koji je uvijek davao sto posto za Dinamo ove sezone ponovno ima status drugog, a u nekim trenucima i trećeg napadača plavih iza Diona Drene Belje i Monsefa Bakrara te se čini realnim da ga klub pusti ukoliko stigne prava ponuda.
Talijanska Verona s kojim ga se usko povezuje i kojem je navodno vrlo blizu. Kulenović po Transfermarktu vrijedi četiri milijuna eura, a prema nekim informacijama plavi i pretposljednji klub Serie A trebaju dogovoriti još samo visinu odštete. Za očekivati je kako će Dinamo fino zaraditi od njegovog transfera budući da mu ugovor istječe tek u lipnju 2029.
Kulenović je u Dinamo stigao u ljeto 2019. za 1.6 milijuna eura. Ukupno je plave odigrao 126 utakmica te postigao 43 gola. Treba dodati i kako je proveo dvije sezone na posudbama, jednu u Rijeci i jednu u Lokomotivi.
Prošla sezona bila mu je najbolja u karijeri te je s 22 pogotka u svim natjecanjima bio najbolji strijelac plavih, a 15 golova u HNL-u učinilo ga je drugim najefikasnijim igračem lige. Ove sezone je na učinku od deset golova u 25 nastupa, ali samo je četiri puta bio u početnoj postavi.
Napadač turskog Fenerbahčea Marokanac Youssef En-Nesyri (28) trebao bi u zimskom prijelaznom roku pojačati Juventus, objavili su talijanski mediji.
Dva kluba dogovorila su uvjete posudbe do kraja sezone i sada se čeka pristanak marokanskog reprezentativca. Juventus bi za polugodišnju posudbu trebao platiti pet milijuna eura, a na kraju sezone mogao bi otkupiti En-Nesyrijev ugovor za 19 milijuna eura. Turski klub bi mogao zaraditi dodatnih tri milijuna eura na bonusima.
En-Nesyri je u Fenerbahče stigao u ljeto 2024. godine iz Seville u transferu vrijednom 19,5 milijuna eura. U dresu turskog kluba je u 77 utakmica postigao 38 pogodaka, s tim da je ove sezone osam puta bio strijelac.
Za reprezentaciju Maroka je u 92 nastupa zabio 25 golova.
Ivan Perišić sve je bliže povratku Inter piše talijanski Corierre dello Sport. Hrvatski reprezentativac želi se vratiti na Giuseppe Meazzu i on se načelno sve dogovorio s klubom, dok je jedina prepreka ostao njegov aktualni klub PSV. Nizozemci ne žele pustiti ključnog igrača usred sezone, no igrač je sam spreman vršiti pritisak na klub da ga pusti, a i PSV bi ga mogao prodati nakon posljednjeg kola ligaške faze Lige prvaka.
Inter ne sumnja u njegovu fizičku spremnost i sposobnost da pomogne momčadi te ga i Christian Chivu želi u momčadi. Zbog ozljede Denzela Dumfriesa, Inter je tanak na desnoj strani, a tu bi trebao uskočiti Perišić, no 36-godišnji vatreni može igrati i na lijevoj strani pa bi rumunjskom treneru donio puno taktičke fleksibilnosti u momčadi.
Inter bi danas trebao završiti i dolazak Leona Jakirovića koji je u Milanu na liječničkom pregeldu nakon čega bi trebao potpisati ugovor. 18-godišnji stoper prvo će se priključiti U-23 momčadi, no povremeno će trenirati i s prvom momčadi. Dinamu će od transfera pripasti dva i pol milijuna eura i još dva kroz moguće bonuse.
Nerazzuri još nisu odustali ni od mladog Hajdukovog dragulja Branimira Mlačića. Iako se činilo da je transfer na kojem se radi cijelu zimu propao, Interovi predstavnici za vikend bi trebali odraditi razgovore s igračevim novim menadžerom. Kad se u cijelu priču uključi i Petar Sučić koji je već igrač Intera, uskoro bismo u dresu trostrukog prvaka Europe mogli gledati čak četiri hrvatska nogometaša.
Talentirani krilni napadač prošle je sezone debitirao za prvu momčad, a ove sezone je igrao za Barceloninu B momčad. Sinoć je sjedio na klupi Barcelone na gostovanju kod Slavije (4:2) U Ligi prvaka.
Rodriguez je u zadnjih pet utakmica za B momčad upisao dva gola i četiri asistencije te je zbog te sjajne forme prebačen u kadar prve momčadi. Dinamo je na Domingueza bacio oko već prije nekoliko tjedana, tada je bila čak i opcija da ga maksimirski klub kupi, odnosno plati odštetu i dovede ga kao svog igrača, no uslijed sjajnih Rodríguezovih igara u posljednje vrijeme, Barcelona za takvu opciju više ne želi ni čuti. No, spremni su ga poslati na posudbu u Maksimir.
Ključan čovjek u čitavoj priči je šef Dinamove škole Albert Capellas, koji je godinama radio u Barceloni. Preko Capellasovih veza je ovog ljeta iz katalonskog velikana stigao Sergi Dominguez, koji se pokazao kao odlično pojačanje, a sad bi mogao i Rodriguez...
Dimitri Legbo od danas je i službeno igrač Rijeke. Ovog 24-godišnjeg lijevog beka, koji može pokriti i poziciju lijevog krila, s hrvatskim prvakom povezivalo se još od početka prijelaznog roka, no zbog problema s vizom potpis je 'pao' tek danas kada je igrač i službeno predstavljen.
- Riječ je o prvom igraču iz Obale Bjelokosti koji je potpisao ugovor s HNK Rijeka, a u domovini je imao i prve seniorske minute u dresu Abidjana. Od 2021. do 2023. je igrao za Ararat Yerevan, do je od 2023. do 2025. nastupao za Inter Turku. Upravo u Inter Turkuu, gdje je u jednom periodu radio s Ramirom Munozom, pomoćnim trenerom Victora Sancheza, ostavio je najdublji trag, za ovaj finski klub odigrao je 99 utakmica uz 17 postignutih golova i osam asistencija te u njihovom dresu dva puta osvojio Kup Finske - stoji u objavi Rijeke.
Legbo u Rijeku dolazi kao slobodan igrač, a potpisao je ugovor do 2028. uz opciju produljenja na još godinu dana. On je peto pojačanje Rijeke u zimskom prijelaznom roku nakon Branka Pavića, Tornikea Morchiladzea, Alfonsa Barca i Tea Barišića. On je na svom predstavljanju rekao:
- Odabrao sam Rijeku jer se radi o velikom klubu, uz to HNL je jako kvalitetno natjecanje. Rijeka je, po mom mišljenju, jedan od najboljih hrvatskih klubova, a hrvatsko prvenstvo pratim i jer ovdje igra jedan moj prijatelj koji igra u ligi i koji mi je rekao da se radi o kvalitetnom natjecanju. Jako sam sretan što sam postao dio ove obitelji. Uvjeti i infrastruktura su stvarno na visokoj razini i jako sam sretan što sam ovdje. Nadam se da možemo završiti u vrhu prvenstvene ljestvice jer sam došao u Rijeku kako bismo se borili za naslov prvaka.
Trener grčkog Panathinaikosa, legendarni Španjolac i bivši prvak Europe s Liverpoolom, Rafael Benitez ozbiljno je zagrizao za mladog Adriana Jagušića doznaje tportal. Zeleni iz Atene jako su zainteresirani za 20-godišnjeg ofenzivnog veznjaka i žele ga dovesti već ove zime.
Prema pisanju istog medija, Benitez je osobno nazvao Jagušića i predstavio mu klupski projekt i plan za njegov razvoj. Grci bi ga doveli ove zime pa ostavili u Slaven Belupu na posudbi do kraja ove sezone pa bi se momčadi pridružio tek na ljeto. Koprivnički klub od tog bi posla zaradio šest i pol milijuna eura što bi bio najveći izlazni transfer u povijesti kluba.
Za Jagušića postoji interes i bundesligaških klubova Werdera iz Bremena i Leipziga, no oni još nisu poslali konkretne ponude kao što je to učinio Panathinaikos. Sigurno da i oni mogu licitirati i poslati financijski izdašniju ponudu, ali možda je zov legendarnog trenera dovoljan da najtalentiranijeg igrača HNL-a privuče u Atenu.
Panathinaikos se usko povezivalo i s najboljim igračem Rijeke Tonijem Frukom, no sada im je prva opcija Jagušić koji je i jeftiniji i četiri godine mlađi pa bi se u budućnosti mogao još skuplje prodati.
Marc-Andre ter Stegen napustio je Barcelonu, ali će ipak ostatak sezone provesti u Kataloniji. On će ostatak tekuće sezone provesti na posudbi u Gironi, klubu u kojem je na posudbi i Dominik Livaković koji dosad nije upisao nijedan nastup.
Pitanje je hoće li Gironin trener Michel Sanchez sada posjesti svog prvog vratara Paula Gazzanigu na klupu u korist Ter Stegena. Nije to učinio prošle sezone s Pauom Lopezom, a niti ove sezone s Livakovićem. Obojica su stigla na posudbu, Lopez iz Olympique de Marseillea, a Livaković iz Fenerbahčea, ali su odlučili otići usred sezone zbog nedostatka minutaže.
Ter Stegen stiže na njen stadion Montilivi nakon sezone i pol obilježene puknućem tetive i ozljedom leđa te samo jednim nastupom ove sezone, ali s etiketom vratara međunarodnog kalibra. Iza njega su 423 utakmice u dresu Barcelone, aktualnog prvaka Španjolske, u koju je stigao 2014. iz Borussije Moenchengladbach.
Edin Džeko i službeno je novi član Schalkea. Jedan od najefikasnijih napadača 21. stoljeća tako se vraća u Njemačku nakon čak 14 i pol godina, no ovoga puta zaigrat će u drugom rangu njemačkog nogometa. 'Rudari' su trenutačno prvoplasirana momčad 'cvajte' s 28 bodova iz 18 kola, četiri više od drugog Elversberga, a Džeko bi im u drugom dijelu sezone trebao pomoći u vraćanju prvoligaškog statusa.
Bosanski Dijamant u Gelsenkirchen stiže iz Fiorentine gdje se nije naigrao u prvom dijelu sezone. Upisao je 18 nastupa uglavnom ulazeći s klupe za rezerve čime nije bio zadovoljan, a u nekoliko slučajeva se sukobio i s navijačima 'Viola' zbog vrlo loših momčadskih rezultata u prvom dijelu sezone. Jesen za Džeku nije bila dobra ni na individualnoj razini budući da je zabio samo dva pogotka.
U Njemčkoj je već igrao za Wolfsburg, gdje je igrao možda i najbolji nogomet karijere zabivši 85 golova u 142 nastupa. Osvojio je nasov prvaka Njemačke u sezoni 2008./09., a sezonu kasnije bio je najbolji strijelac Bundeslige s 22 gola. U obje te sezone je proglašen i Wolfsburgovim igračem godine.
Schalke je posljednji puta u Bundesligi igrao 2022./23. kada su s 31 bodom završili 17. Sedam puta bili su prvaci Njemačke, ali posljednji puta još 1957./58. Pet puta osvajali su DFB pokal (posljednji put 2010./11.), a 1997. osvojili su UEFA kup, a 2004. i 2005. podizali su trofej pobjednika Intertoto kupa.
Manchester United raspitivao se o Niki Kovaču kao mogućem trajnom rješenju na klupi kluba, javlja Sky Sports, nakon što je Ruben Amorim smijenjen, a Michael Carrick preuzeo momčad do kraja sezone. Kovač, koji je u siječnju 2025. preuzeo Borussiju Dortmund i nedavno produljio ugovor do 2027., nalazi se na Unitedovoj užoj listi kandidata, a navodno je već ostvaren i prvi kontakt,
Branimir Mlačić (18), jedan od najtalentiranijih mladih stopera Hajduka, mogao bi već na ljeto napustiti Poljud, a nakon propalog transfera u Inter pojavila se ozbiljna opcija odlaska u Borussiju Dortmund. Talijanski insajder Nicolo Schira navodi kako je njemački velikan započeo pregovore s Hajdukom, dok je interes pokazao i Udinese, koji je Mlačiću ponudio petogodišnji ugovor. Iako je prije dva mjeseca produljio ugovor s Hajdukom do 2029., sve upućuje na to da je rastanak izvjestan, a mladi stoper bi sezonu trebao završiti u Splitu prije odlaska u inozemstvo.
Milanski Inter ove se zime usko povezivalo s dva hrvatska mlada stopera - Branimirom Mlačićem i Leonom Jakirovićem. Talijanski mediji pišu kako je transfer Hajdukova braniča praktički propao kada se činilo da je samo pitanje vremena kada će biti završen, pa su Nerazzuri odlučili ubrzati dovođenje Jakirovića.
18-godišnjak ove sezone nije upisao ni minutu seniorskog nogometa iako ga se predstavljalo kao projekt kluba i igrača koji bi u budućnosti mogao donijeti veliki novac u Dinamovu blagajnu. Sada je jasno kako za njega nema mjesta pa je Inter odlučio reagirati i značajno podebljati ponudu od dva i pol milijuna eura koja je prošlog ljeta odbijena.
Kako navode Sportske novosti, Inter je poslao ponudu od tri i pol milijuna eura koja se s bonusima može popesti i na pet milijuna eura. Dinamo je očekivano prihvatio izdašnu ponudu za igrača koji definitivno nije u prvom, a ni u drugom planu. Za samog igrača, ovaj transfer je odlična prilika budući da je Inter posljednjih godina pokazao kako zna razviti perspektivnog mladog braniča pa će Jakirović zasigurno imari prilike napredovati.
Mladić će se odmah priključiti treninzima s prvom momčadi, a ukoliko se pokaže da nije spreman za seniorski sastav (što je za očekivati budući da se Inter bori za naslov prvaka u Serie A), priključit će ga se U-23 momčadi koja se natječe u razvojnoj ligi - Primaveri.
Engleski Crystal Palace odbio je ponudu Juventusa za francuskog napadača Jean-Philippea Matetu (28), objavili su talijanski mediji.
Juve je ponudio dva milijuna eura za polugodišnju posudbu te 28 milijuna za otkup ugovora na kraju sezone, s time da bi otkup ugovora bio obavezan ako se talijanski klub barem plasira u Europsku ligu.
Mediji navode da Crystal Palaceu više odgovara prodaja Matete, jer mu je do isteka ugovora preostalo godinu i pol dana. Također, procjenjuju da engleski klub traži 40 milijuna eura za francuskog centarfora.
Mateta je ove sezone upisao deset pogodaka i dvije asistencije u svim natjecanjima. Prije dolaska u Crystal Palace igrao je za Lyon, Le Havre i Mainz.
Vodeća momčad njemačke druge lige Schalke želi u zimskom prijelaznom roku dovesti bosanskohercegovačkog centarfora 39-godišnjeg Edina Džeku, koji ima skromnu minutažu u Fiorentini, objavili su njemački mediji.
Nakon što je 2023. ispao iz Bundeslige, Schalke je imao dvije razočaravajuće sezone u drugoj ligi, završivši na 10. i 14. mjestu. No, ove sezone mogao bi izboriti povratak u Bundesligu jer na polovici drugoligaške sezone drži prvo mjesto sa četiri boda više od Elversberga i Darmstadta. Zbog toga se Schalke želi pojačati u siječnju, a Džeko je ostavio dubok trag u Njemačkoj igrajući za Wolfsburg, kojeg je u sezoni 2008/09. predvodio do naslova prvaka u Bundesligi. Džeko je u 142 utakmice u dresu Wolfsburga upisao 85 pogodaka i 35 asistencija.
Nakon toga igrao je za Manchester City, Romu, Inter i Fenerbahče, a u ljeto prošle godine potpisao je jednogodišnji ugovor s Fiorentinom. U talijanskom prvoligašu ima skromnu minutažu, u 11 nastupa u Serie A samo je jednom bio u početnoj postavi. Jedina dva pogotka u dresu "Viola" postigao je u Konferencijskoj ligi.
Njemački mediji ističu da Schalke nije jedini klub koji pokazuje zanimanje za Džeku. Za iskusnog centarfora zainteresiran je i francuski prvoligaš Paris FC.
Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine Džeko je u 146 nastupa postigao 72 gola.
Panathinaikos je zainteresiran za ofenzivnog veznjaka Rijeke Tonija Fruka i već su započeti razgovori, ali službena ponuda još nije poslana. Iznosi se razlikuju: spominje se od 6 do 10 milijuna eura, dok Sportdog.gr navodi da je Rijeka postavila cijenu od 8 milijuna, a u utrci je i nekoliko drugih europskih klubova.
Mateo Kovačić mogao bi napustiti Manchester City jer je interes za njega ponovno pokazao West Ham, koji ga vidi kao moguću zamjenu za Lucasa Paquetu ako on ode u siječnju. Iako nije u prvom planu Pepa Guardiole, Kovačićevo bogato iskustvo i osvojeni trofeji čine ga atraktivnim pojačanjem u borbi londonskog kluba za ostanak u Premier ligi.
Sapunica oko povratka Dominika Livakovića u Dinamo zapela je zbog odugovlačenja Fenerbahčea, iako je dogovor bio praktički zaključen i uključivao raskid ugovora bez odštete. Na Maksimiru su sve zabrinutiji jer se bliže važne utakmice, a cijela situacija počinje podsjećati na ranije propale transfere u zadnji trenutak.
Transfer Branimira Mlačića iz Hajduka u Inter, koji se ranije smatrao gotovim, sada je upitan jer mladi stoper još nije pristao na ponuđene uvjete, javlja Fabrizio Romano. Inter inzistira na brzom odgovoru, a ako do dogovora uskoro ne dođe, cijeli posao mogao bi propasti.
Tranfser Branimira Mlačića iz Hajduka u milanski Inter već neko vrijeme je vruća tema u hrvatskim i talijanskim medijima. Svakoga dana se trostruki prvak Europe sve više prbližava potpisu 18-godišnjeg hrvatskog stopera, ali posao još uvijek nije završen. Najpoznatiji svjetski stručnjak za transfere Fabrizio Romano danas je iznio nove detalje.
Ističe kako je na razini klubova sve dogovoreno te će Hajduk prihvaiti ponudu Intera tešku između pet i pet i pol milijuna eura, a spominju se i određeni bonusi te postotak od budućeg transfera. Mlačić bi vrlo vjerojatno trebao i ostati na posudbi u Hajduku do kraja tekuće sezone te se Nerrazzurima pridružiti tek na ljeto. Prema Romanovim informacijama, jedino što koči kraj kraj transfer sage su sam igrač i njegov otac.
- Inter još uvijek čeka zeleno svjetlo od Branimira Mlačića i njegovog oca prije nego reći da je posao gotov. Sada sve ovisi o igraču budući da je s Hajduk Splitom sve dogovoreno. Inter je želio da se liječnički pregled odradi sljedećeg tjedna, ali sada su primorani čekati - napisao je talijanski novinar na društvenim mrežama.
Očekuje se kako bi Mlačićev transfer trebao i službeno biti potvrđen. Njegov otac otputovao je u Italiju na sastanak s klupskim predstavnicima kako bi mu predstavili program i plan za njegovog sina.
Posljednjih dana puno se piše o možebitnom povratku legendarnog hrvatskog reprezentativca Ivana Perišića u milanski Inter. 36-godišnjak je proveo već sedam godina u redovima Nerrazzura (od 2015. do 2022.) uz to da je sezonu 2019./20. proveo na posudbi u minhenskom Bayernu. Inter je vrlo zainteresiran za vraćanje svoje klupske legende, ali nešto se ipak pita i njegov aktualni klub PSV.
Nizozemski velikan ne želi usred sezone izgubiti ključnog igrača, što Perišić apsolutno je s 23 nastupa, četiri gola i deset asistencija ove sezone, no svjesni su kako je krilni napadač vrlo zainteresiran za povratak u jednu od najjačih svjetskih liga. Tako je i najpoznatiji svjetski stručnjak za transfere, Fabrizio Romano, na svom YouTube kanalu otkrio kako bi Perišićevi predstavnici sljedeći tjedan trebali stići u Italiju odraditi sastanak s klupskim predstavnicima.
PSV bi mogao razmotriti opciju puštanja Perišića, no za to imaju dva uvjeta. Budući da im predstoje još dvije utakmice u ligaškoj fazi Lige prvaka (protiv Newcastlea i Bayerna) u kojima će pokušati zadržati poziciju koja ih vodi u sljedeći krug natjecanja (jednu od prve 24, trenutačno su 21.), njegov bi odlazak dozvolili tek nakon ta dva susreta. Također inzistiraju na određenoj odšteti, naravno ne o velikom iznosu jer ipak se radi o igraču u godinama.
I sam trener Intera, Chistian Chivu, dao je svoje odobrenje za Perišićev dolazak budući da je ostao s malim izborom igrača na desnoj strani zbog ozljede Denzela Dumfriesa. Klupski predsjednik Beppe Marotta je pak rekao kako klub neće inzistirati na dovođenju igrača u siječnju već će to učiniti samo ukoliko se ukaže prilika. Dodao je i kako se Dumfries oporavlja brže od očekivanog.
Istra 1961 predstavila je pojačanje uoči proljetnog dijela sezone koje će otvoriti nastavkom prekinute utakmice s Rijekom. Podsjetimo, posljednji Derbi della Učka prekinula je gusta magla oko 15. minute, a nastavak utakmice zakazan je za utorak 20. siječnja. Samo pet dana poslije, Puležane očekuje gostovanje na Poljudu u 19. kolu, a u toj utakmici priliku za debi imat će Niko Šepić.
19-godišnji lijevi bek bio je i kapetan juniorske momčadi Dinama, a prvi dio sezone proveo je na posudbi u Dubravi. U Prvoj nogometnoj ligi, drugom rangu hrvatskog nogometa, u prvom dijelu sezone upisao je 17 nastupa te zabio dva gola i dodao jednu asistenciju. Ta posudba je sada prekinuta kako bi se mladić mogao pridružiti svojoj novoj momčadi. Ovako je njegov potpis komentirao sportski direktor Saša Bjelanović:
- Niko je donevani kapetan juniora GNK Dinamo Zagreb i član mladih selekcija reprezentacije Hrvatske, a prvi dio ove sezone proveo je na posudbi u NK Dubrava. Kao mladi 19-godišnji domaći hrvatski talent, odgovara profilu igrača koji se, uz kvalitetu i potencijal koju posjeduje, može nastaviti razvijati i dugoročno postati rješenje za poziciju lijevog bočnog igrača. Njegova taktička svestranost i mogućnost prilagodbe raznim sustavima igre čine ga prikladnim za stil kojem težimo i općenito zahtjeve modernog nogometa. Niku smo pratili neko vrijeme kroz naš skauting i izuzetno smo zadovoljni što smo uspjeli potpisati kvalitenog mladog i razvojnog igrača na poziciji koja je deficitarna.
Transfermarkt mladića procjenjuje na 250 tisuća eura, ali nije poznato je li Istra morala platiti odštetu za njega.
Manchester City je izrazito aktivan u zimskom prijelaznom roku. Nakon što je prije nešto više od tjedan dana u klub iz Bournemoutha za 72 milijuna eura odštete stigao krilni napadač Antoine Semenyo, momčad s Etihada se pojačala i na kritičnoj poziciji stopera.
Dosadašnji kapetan Crystal Palacea, ali i prvotimac engleske nogometne reprezentacije, 25-godišnji stoper Marc Guéhi dolazi u City, i to za samo 23 milijuna eura odštete. Takva niska odšteta leži u činjenici da je Guéhi ušao u posljednjih šest mjeseci svojeg ugovora s Palaceom, a s Cityjem potpisuje ugovor do lipnja 2031. godine.
Prošlog ljeta i ove zime je bio jedan od najpoželjnijih igrača svijeta na tržištu, za njega su se posljednjih mjeseci zanimali klubovi poput Arsenala, Barcelone, Bayern Münchena i Liverpoola koji ga je zamalo i doveo na ljeto, no Crystal Palace je ipak stopirao transfer težak malo više od 40 milijuna eura tijekom posljednjeg dana prijelaznog roka.
Podsjetimo, Manchester City ima ogromnih problema s ozljedama stopera. Pep Guardiola zbog ozljeda ne može računati na čak četiri stopera; Joška Gvardiola, Rubena Diasa, Johna Stonesa i Nathana Akea, a upravo ta četiri igrača su španjolskom treneru prve četiri stoperske opcije. Stoga su u posljednjih nekoliko utakmica na stoperu igrali mladi Uzbekistanac Abdukodir Khusanov te još jedan mladić Max Alleyne kojeg je City upravo zbog ovih ozljeda nedavno vratio s posudbe iz engleskog drugoligaša Watforda.
Guéhi je u proteklih godinu i pol dana jedan od najboljih stopera engleske Premier lige te uvjerljivo najbolji engleski stoper u ovom trenutku. Palace je s njim kao vođom obrane ostvario najbolje dane svoje klupske povijesti, a posebice se time misli na osvajanje FA kupa, prvog značajnog trofeja u klupskoj povijesti. Sa sjajnim igrama je nastavio i ove sezone, te njegove izvedbe bez ikakvih problema mogu ići rame uz rame sa stoperima vodećeg Arsenala, Williamom Salibom i Gabrielom Magalhaesom.
S obzirom na trenutačni stoperski par Khusanov-Alleyne, koji istini za volju nije za razinu momčadi koja se bori za naslov prvaka, dolazak Guéhija je ogromno pojačanje za Manchester City. Dovođenjima Semenya i Guéhija, City je osigurao ulazne transfere dva najtraženija igrača ove zime u Premier ligi.
Alfonso Daniel Barco del Solar od danas je i službeno igrač Rijeke potvrdio je hrvatski prvak na društvenim mrežama. 24-godišnji zadnji vezni iz Perua na Rujevicu stiže kao slobodni igrač nakon što je napustio ekvadorski Emelec. Potpisao je ugovor do ljeta 2028., a ima i opciju produljenja na još godinu dana.
Solar je 21. prosinca prošle godine upisao i službeni debi za A selekciju Perua, a prije toga je nastupao i za U-21 momčad rodne zemlje. U karijeri je nekoliko puta zaigrao i na poziciji stopera zahvaljujući visini od 188 centimetara.
Karijeru je započeo u Universidad San Martinu, a prvi iskorak u seniorski nogomet imao je u drugoj momčadi Valleja. 2020. vratio se u San Martin te se zadržao dvije godine prije prelaska u Universitario. 2023. posuđen je urugvajskom Defensoru prije nego se prošlog ljeta preselio u Emelec koji je napustio nakon samo šest mjeseci.
Za prošli klub zabio je dva pogotka u 25 nastupa, a u seniorskoj karijeri ukupno je postigao pet golova u 165 nastupa. On je treće pojačanje Rijeke ove zime nakon Tea Barišića i Tornikea Morchiladzea.
Paul Bismarck Tabinas od danas je i službeno igrač Dinama. 23-godišnji reprezentativac Filipina stigao je iz Vukovara 1991 za 50 tisuća eura te će se odmah pridružiti novim suigračima na pripremama za nastavak sezone. Plavi su ga dobili debelo 'ispod cijene' budući da je izbačen iz momčadi Silvija Čabraje jer nije želio produljiti ugovor koji mu je isticao na kraju sezone.
Tabinas pokriva poziciju desnog beka, koja je ove sezone problematična za Dinamo otkako se ozlijedio Moris Valinčić. Ovaj transfer iznenadio je mnoge budući da Tabinas ni u Vukovaru nije bio standardni prvotimac. Odigrao je samo devet utakmica u HNL-u i upisao jednu asistenciju. Unatoč tome, šef Akademije Dinama Albert Capellas i dalje vjeruje u njega. Njih dvojica se dobro poznaju iz vremena dok je Capellas bio izbornik Filipina te je uvjeren u Tabinasove igračke kvalitete pa je Filipinac japanskih korijena doveden na njegovu preporuku.
Sam igrač je na svom predstavljanju rekao:
- Ovo je za mene veliki dan, jako sam sretan. U Hrvatskoj sam gotovo tri godine i posebno mi je zadovoljstvo što ću igrati za najbolji hrvatski klub. Dat ću sve od sebe da pomognem momčadi, da osvajamo bodove i da imamo što bolje rezultate. Rođen sam i odrastao u Japanu, mislim da imam japanski mentalitet što znači da ću iznimno naporno raditi. Znam da će biti izazovno, ali borit ću se za svoje mjesto i za uspjeh cijele momčadi. Moje odlike? Disciplina, naporan rad, brzina, skok... Obrambeni sam igrač, ali volim se uključivati i prema naprijed, sudjelovati u napadu, mislim da se i tu dobro snalazim.
Aktualni engleski prvak, iako ne još zadugo, Liverpool potrošio je ogromnih 446 milijuna funti prošlog ljeta na pojačanja i time srušio rekord za jedan engleski klub. Prije njih, najveći potrošač bio je Chelsea koji je u ljeto 2023. 'spiskao' 434 milijuna funti na nove igrače. Sva ta ulaganja zasad se nisu isplatila budući da momčad Arnea Slota drži tek 4. mjesto prvenstvene ljestvice s 35 bodova, 14 manje od vodećeg Arsenala.
Posebno su razočaravajuće igre dvaju najskupljih pojačanja, Floriana Wirtza (125 milijuna eura) i Alexandera Isaka (144 milijuna). Njih dvojica zajedno su ove sezone zabili tek šest pogodaka (svaki po tri) i dodali osam asistencija (Wirtz sedam, Isak jedna). No po svemu sudeći to neće zaustaviti Redse od trošenja velikih svota na najveće svjetske zvijezde, što je praksa koji nisu prakticirali posljednjih desetak godina. Španjolski Fichajes tako piše kako su spremni ponuditi čak 180 milijuna eura za zvijezdu Real Madrida, Judea Bellinghama.
Ta bi odšteta englesku zvijezdu učinila drugim najskupljim igračem svih vremena, odnosno izjednačio bi se sa suigračem Kylianom Mbappeom kojeg je PSG Monacu platio identičnih 180 milijuna eura. Na vrhu je i dalje Neymarov prelazak iz Barcelone u PSG za 222 milijuna eura.
Nažalost po Redse, taj scenarij se ne čini previše realnim s obzirom da Real nema nikakve namjere prodavati Bellinghama. Vide ga kao vođu veznog reda za sljedećih deset godina, isto kao i Liverpool, te smatraju kako je nemoguće zamijeniti njegov kompetitivni nagon i polivalentnost u veznom redu. Sa samo 22 godine, Bellingham je već godinama jedan od najboljih svjetskih veznjaka i taj bi status trebao zadržati i kroz sljedećih desetak godina te Kraljevski klub smatra da njegova sportska kvaliteta nadmašuje bilo kakvu financijsku ponudu.
Možda bi se Liverpool imao čemu nadati da kod igrača postoji izričita želja za odlaskom, ali ni sam Bellingham ne želi napustiti Madrid. U više navrata je isticao kako je Real za njega najveći klub na svijetu i kako samu priliku da igra za Kraljeve iz Madrida smatra ostvarenjem snova. Od dolaska iz Borussije Dortmund 2023. za 127 milijuna eura, nastupio je u 123 utakmice ta zabio 43 gola i dodao 32 asistencije.
Talijanski Inter iz Milana već dugo pokušava dovesti 18-godišnjeg Branimira Mlačića iz Hajduka. Taj se transfer približava završnoj fazi i mladi toper trebao bi uskoro potpisati za trostrukog prvaka Europe, a potom ostati na posudbi u Hajduku do kraja sezone. Čini se kako Inter planira budućnost obrane temeljiti na hrvatskim braničima jer, kako piše Germanijak, poslali su ponudu i za Dinamovog Leona Jakirovića.
Oni su za 17-godišnjeg stopera zainteresirani već neko vrijeme, prate ga gotovo godinu dana, a i prošlog ljeta su slali ponudu od oko dva i pol milijuna eura. Dinamo je tada odlučio odbiti Interove milijune jer Jakirović je trebao biti projekt kluba i 'sljedeća velika prodaja', igrač koji bi u blagajnu trebao donijeti između 10 i 15 milijuna eura. Situacija je sada puno drugačija budući da je prošla cijela jesen u kojoj Jakirović nije odigrao ni minute u seniorskom sastavu već je nastupao samo za juniorsku momčad. Jasno je kako i sam igrač želi promjenu sredinu i želi igrati seniorski nogomet, a u Dinamu za njega mjesta očito nema.
Interova ponuda teška je između tri i tri i pol milijuna eura, a a bonusima bi odšteta Dinamu mogla narasti i na između pet i šest milijuna. Osim Intera, za braniča koji 16. siječnja puni 18 godina interesiraju se i Salzburg te Stuttgart, no Nerazzuri su najkonkretniji i imaju jasan plan za Jakirovićevu afirmaciju.
Ne planiraju ga slati na posudbe već će ga priključiti U-23 momčadi koja se natječe u Primaveri i često daje igrače i za prvu momčad. Bude li sve išlo po planu, u budućnosti bi mogli gledati obranu bivšeg prvaka Europe s dva hrvatska centralna braniča.
Engleski nogometaš Conor Gallagher (25) napustio je Atletico Madrid i karijeru će nastaviti u Tottenham, objavio je londonski premierligaš.
Posljednjih se dana pisalo kako bi Gallagher mogao preseliti na posudbu u Aston Villu. Međutim, Spursi su otkupili njegov ugovor, nagađa se za 40 milijuna eura, a Gallagher je potpisao ugovor do 2031. godine.
Englez u posljednje vrijeme nije dobivao previše prilika u Madridu, pa je inzistirao na povratku na Otok, jer želi izboriti mjesto u reprezentaciji za Svjetsko prvenstvo.
"Sve se dogodilo brzo, ali bilo je stvarno lako. Htio sam u Tottenham, srećom i oni su htjeli mene," kazao je 25-godišnji veznjak.
Gallagher je u Atleticu igrao od kolovoza 2024. kada je stigao iz redova Chelsea za 30 milijuna eura. Za Atletico je upisao 77 nastupa i postigao sedam golova. Tijekom karijere igrao je i za Charlton, Swansea City, WBA i Crystal Palace.
"Conor je vrhunski vezni igrač, na čijem smo dovođenju neumorno radili. Još je mlad, tako da ima puno prostora za napredak, ali ima i ogromno iskustvo u Premier ligi, La Ligi i s engleskom reprezentacijom. U našu svlačionicu donijet će zrelost, karakter i osobnost," poručio je menadžer Spursa Thomas Frank.
Martin Baturina ovog je ljeta dres zagrebačkog Dinama zamijenio onim talijanskog prvoligaša Coma. Hrvatski reprezentativac plaćen je 18 milijuna eura što ga čini trećim najskupljim igračem u povijesti Coma, iza Jesusa Rodrigueza i Nicolasa Kuhna. Ipak, unatoč renomeu s kojim je stigao i visokoj odšteti, Baturina se nije previše naigrao ove sezone.
Najveći krivac za to je Nico Paz, 21-godišnji argentinski veznjak koji pokriva istu poziciju kao i vatreni, a najbolji je igrač momčadi i jedan od najboljih u ligi. Ipak, sretna okolnost za Baturini jest što je Real Madrid navodno odlučio vratiti mladog veznjaka sljedečeg ljeta što znači da bi se u talijanskom prvoligašu lako moglo naći mjesta za bivšu zvijezdu Dinama.
Ipak, do toga je ostalo još šest mjeseci, a Baturini minute trebaju odmah želi li se naći na popisu putnika za Svjetsko prvenstvo koje počinje 11. lipnja. Talijanski portal TuttoMercatoWeb piše kako za Baturinu interesa ne nedostaje, a klub s kojim ga povezuju je engleski premierligaš Leeds United. Trenutačno 16. momčad engleskog prvenstva se navodno raspitivala za hrvatskog reprezentativca, a u Comu razmatraju njegov mogući odlazak budući da su svjesni kako mu trebaju minute.
Još nije jasno bi li se radilo o trajnom transferu ili samo o posudbi do kraja sezone. U slučaju da ga Leeds odluči otkupiti, spominje se odšteta u rasponu od 22 milijuna eura do 25 milijuna eura. Baturina je ove sezone nastupio u 13 utakmica te zabio dva pogotka i dodao jednu asistenciju. Problem je što je u tih 13 utakmica odigrao tek 360 minuta, odnosno samo četiri cijele utakmice.
Ivan Perišić i ove sezone igra u vrlo dobroj formi za nizozemski PSV. U 23 utakmice, zabio je četiri i asistirao za deset golova u nizozemskom velikanu i dokazao da i s 36 godina i dalje može igrati na vrlo visokoj razini. Ipak, gotovo nitko se nije nadao da bi se u tim godinama mogao vratiti u jedno od najjačih europskih liga, no upravo to tvrde insajder Ekrem Konur i talijanski novinari Alfio Musmarra i Pasquale Guarro.
Štoviše, tvrde kako bi se Perišić mogao vratiti u talijanski Inter, klub čiji je igrač bio ukupno sedam godina, a šest je godina bio standardni prvotimac dok je sezonu 2019./20. proveo na posudbi u Bayernu. Nerazzuri muku muče s ozljedama, konkretno onom Nizozemca Denzela Dumfriesa, pa je desna strana momčadi ostala podosta tanka.
Upravo bi zato voljeli angažirati Perišića, iako on većinu karijere igra na lijevoj strani. Ističu njegovu sposobnost da podjednako dobro igra na obje strane i činjenicu da igra jednako dobro s obje noge.
- Nevjerojatno, ali opet postoji interes za Perišićem. Bio je zvijezda na lijevoj strani, ali može igrati i na desnoj, što i čini u PSV-u. Ima 36 godina, ali i dalje radi razliku. Ima smisla ako bi ga Inter doveo da pokrpa rupu na par mjeseci, ali on nije rješenje za budućnost - rekao je Musmarra. Konur pak tvrdi kako trener Intera Christian Chivu inzistira upravo na Perišiću kao rješenje za desni bok.
Hrvatski reprezentativac za Inter je odigrao velikih 254 utakmice te zabio 55 golova i namjestio njih 50. Osvojio je naslov prvaka Italije te tamošnji kup i Superkup. Transfermarkt ga cijeni na 1.3 milijuna eura.
Kolumbijski centralni veznjak David Mejia prešao je iz jednog kluba koji se bori za ostanak u HNL-u u drugi. 22-godišnjak je Vukovar zamijenio Osijekom te će se odmah pridružiti novim suigračima na pripremama. Šesti je to igrač kojeg su Osječani angažirali ove zime i koji bi im u nastavku sezone trebao pomoći u borbi za ostanak.
Brazilski veznjak Lucas Paqueta (28) želi napustiti West Ham i vratiti se u Flamengo u siječanjskom prijelaznom roku, prenose engleski mediji.
Paqueta ima još 18 mjeseci ugovora sa "Čekičarima", međutim želi se vratiti u klub u kojem je počeo karijeru.
Flamengo je navodno spreman platiti oko 30 milijuna eura za 28-godišnjeg veznjaka, no "Čekičari" za sada odbijaju prodaju.
West Ham se trenutačno nalazi na 18. mjestu Premier lige, jedno mjesto i sedam bodova udaljeni od sigurne zone.
Brazilac, koji se pridružio klubu iz istočnog Londona u ljeto 2022. iz Lyona, ove sezone je upisao četiri gola i jednu asistenciju u 18 nastupa u Premier ligi. Tijekom karijere je dvije sezone proveo u Lyonu, jednu u Milanu i tri u Flamengu. Za brazilsku reprezentaciju je zabilježio 61 nastup i 12 golova.
Kapetan engleskog premierligaša Crystal Palacea Marc Guehi (25) našao se na meti europskih velikana Manchester Cityja, Arsenala, Liverpoola i Bayerna.
Engleski reprezentativac nalazi se u posljednjih šest mjeseci ugovora i jasno je dao do znanja kako nema namjeru ostati na Selhurst Parku.
Guehi bi mogao na kraju sezone napustiti Crystal Palace bez odštete, međutim engleski mediji navode kako je gotovo sigurno kako će u siječnju potražiti novu sredinu.
Najveći interes za njegove usluge pokazali su Manchester City, Liverpool, Arsenal i Bayern. Prošlog ljeta je već bio blizu prelaska u Livepool, no klubovi se nisu uspjeli dogovoriti. Sada se ta priča ponovo aktualizirala.
Njemački Sky je objavio kako je sportski direktor Bayerna Max Eberl posljednjih dana telefonski razgovarao s braničem Palacea. Navodno je prije nekoliko dana u Muenchenu održan i sastanak između čelnika Bayerna i njegovog agenta.
Dio medija navodi kako je 25-godišnji Bjelokošćanin s engleskom putovnicom ipak najbliži Cityju. "Građani" su u velikim problemima nakon teške ozljede Joška Gvardiola, koji je vjerojatno otpao do kraja sezone. Neko vrijeme će izvan stroja biti i Ruben Dias, a na listi ozlijeđenih je i Johan Stones.
Guehi je rođen u Abidjanu, no obitelj se preselila u London kada je imao jednu godinu. Prve nogometne korake je napravio u Cray Wanderersima, a s osam godina je preselio u Chelsea. U rujnu 2017. potpisao je svoj prvi profesionalni ugovor za "Bluese", međutim na Stamford Bridgeu nije dobio pravu priliku.
Jednu sezonu je proveo na posudbi u redovima Swansea Cityja, a u srpnju 2021. je preselio u Crystal Palace za 20 milijuna eura odštete što ga čini trećim najskupljim igračem u povijesti Palacea nakon Christiana Bentekea (30 milijuna) i Mamadoua Sakhoa (26 milijuna).
Za englesku reprezentaciju je debitirao u ožujku 2022. protiv Švicarske. Do sada je u dresu "Gordog Albina" upisao 26 nastupa postigavši jedan gol.
Dinamo je povukao svoj prvi potez zimskog prijelaznog roka u kontekstu dovođenja igrača. I dok se mukotrpno pregovara o povratku Dominika Livakovića, u Maksimirsku 128 je stigao mladi ofenzivni talent.
U redove Dinama stigao je Roko Ban, talentirani 18-godišnji napadač koji je dosad branio boje Šibenika. Ban je raskinuo ugovor sa Šibenikom te je u Dinamo stigao kao slobodan igrač.
Ove je sezone odigrao 23 susreta za juniorsku momčad Šibenika i postigao osam pogodaka. Na početku ove sezone bio je uvršten i seniorsku ekipu Šibenika, gdje je za momčad Marina Oršulića upisao dva nastupa.
Karijeru je započeo u Hajduku, a igrao je još za Dugopolje prije dolaska na Šubićevac prošle sezone. U Šibeniku je igrao za kadetski, juniorski i seniorski uzrast u periodu od godinu i pol dana.
Pretpostavlja se da Ban nije momentalna akvizicija za prvu momčad, no klub ga vidi kao dugoročan projekt, kao igrača koji bi s pravilnim razvojem u budućnosti mogao postati važna klupska karika u seniorskim redovima. Zasad će početi u juniorskom pogonu.
Centarfor Marseillea 18-godišnji Robinio Vaz bit će prvo pojačanje Rome u zimskom prijelaznom roku, objavili su talijanski mediji.
Francuski nogometaš je u utorak navečer doputovao u Rim, a srijedu bi trebao obaviti liječnički pregled. Robinio Vaz dolazi na polugodišnju posudbu s tim da će na kraju sezone Roma morati otkupiti njegov ugovor. Mediji navode da će transfer biti vrijedan 25 milijuna eura, uključujući bonuse.
Robinio Vaz je ove sezone u 14 nastupa u francuskom prvenstvu upisao četiri gola i dvije asistencije. Njegov učinak još više dobiva na značaju ako se zna da je u samo dvije utakmice bio u početnoj postavi.
Roma se nada još jednom napadačkom pojačanju, a riječ je o nizozemskom reprezentativcu Donyellu Malenu (26), koji je ove sezone u dresu Aston Ville upisao sedam pogodaka i dvije asistencije u svim natjecanjima. Pregovori dva kluba još traju, a mediji ističu da je Roma spremna platiti 28,5 milijuna eura za Malena.
Teo Barišić novi je igrač HNK Rijeka nakon što je klub s Rujevice postigao dogovor o transferu s francuskim prvoligašem Lyonom. Ovaj 21-godišnji branič, koji može igrati u sredini i na desnoj strani obrane, potpisao je ugovor do 2030. godine. Riječ je o U-21 reprezentativcu Hrvatske (sedam nastupa), rođenom u francuskom Viriatu, koji je ponikao u akademiji Lyona. U redovima tog kluba prošao je sve uzrasne kategorije te odigrao 67 utakmica za B momčad Lyona, u kojoj je bio kapetan, uz dva nastupa za prvu momčad trofejnog francuskog kluba.
– Ponosan sam i sretan što sam ovdje. Hvala predsjedniku, treneru i sportskim direktorima. Jedva čekam zaigrati na Rujevici i dati sve od sebe. Rijeka mi je predstavila dobar projekt za razvoj moje karijere koji nisam mogao odbiti. Svidjeli su mi se grad i klub, rekao je Barišić nakon potpisa višegodišnjeg ugovora s Rijekom.
Riječ je o igraču koji u zadnjoj liniji može igrati na pozicijama stopera i desnog braniča.
– Polivalentan sam igrač, mogu igrati i kao stoper i kao desni bek. Brz sam, dajem sve od sebe, a na terenu sam „pas“ koji nikada ne odustaje.
Barišić je nogometno odrastao u akademiji Lyona.
– Tata je igrao ragbi, ali ja sam se odlučio za nogomet. Počeo sam u Lyonu, odakle nosim sjajna iskustva. Lyon je grad i klub u kojem sam odrastao, ali nisam imao dovoljnu minutažu pa sam krenuo dalje. Sretan sam što sam sada ovdje.
Mladi je reprezentativac te je u selekciji Ivice Olića upisao sedam nastupa, gdje je upoznao neke suigrače, ali i suparnike koji ga očekuju na terenima SuperSport HNL-a.
– Imam nekoliko prijatelja u HNL-u i mladoj reprezentaciji. Liga je kvalitetna, a dok sam bio u Lyonu pratio sam što se događa. Rijeka je aktualni prvak, a liga je kvalitetna i zahtjevna.
Za kraj je poslao poruku navijačima.
– Dat ću sve od sebe, borit ću se za boje Rijeke i ne bojte se bit će sve dobro, zaključio je Teo Barišić.
Grčki Panathinaikos uspostavio je kontakt s Rijekom oko kupnje najboljeg igrača HNL-a iz prošle godine, Tonija Fruka. Spremni su za njega platiti i deset milijuna eura što bi ga učinilo najskupljom Rijekinom prodajom, za milijun eura skinuo bi rekord Andreja Kramarića.
17-godišnji branič Istre 1961, Raul Kumar, privukao je interes talijanskih klubova Intera i Milana piše insajder Lorenzo Lepore. Ipak, ističe kako je Kumar odlučio produljiti ugovor s hrvatskim prvoligašem koji od njega očekuje da jednoga dana postane najveća klupska prodaja
Francuski desni bek Ronael Pierre-Gabriel fotografiran je sa šalom Kayserispora što bi moglo značiti da će napustiti zagrebački Dinamo i preseliti u klub koji vodi Radomir Đalović
Telesport piše kako je Adriano jagušić prihvatio ponudu portugalske Brage. Navodno je jedino još preostalo da se Portugalci dogovore sa Slaven Belupom oko visine odštete. Koprivničani navodno traže oko pet milijuna eura, a ostaje za vidjeti koliko je Braga spremna platiti.
Najbolji strijelac Celja Franko Kovačević mogao bi ove zime promijeniti klub. Hrvatski napadač nalazi se na meti mađarskog Újpesta, a Celje je spremno prihvatiti ponudu od oko tri milijuna eura. U utrku se, prema pisanju medija, uključio i Ferencváros, koji financijski lakše može realizirati transfer.
Marko Rog je pred raskidom ugovora s Cagliarijem, potvrđuju talijanski izvori. Tridesetogodišnji veznjak ove sezone nije u planovima kluba te je upisao tek 45 minuta u Kupu. U Cagliariju je od 2019. godine, a unatoč rekordnom transferu vrijednom 15 milijuna eura, zbog niza teških ozljeda nikada nije uspio ostvariti kontinuitet.
Komentara 7
navodno je Slaven tražio pet milja i 30% od budućeg transfera a mali maltene milju plaće
Permanentno na klupi u Turskoj i Spaniji a sada se vratio u najgori klub Europe... Kakva karijera...
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Želite prijaviti greške?
Ne propustite
Oglasila se Vlada, objavljeni detalji dočeka, dolazi i Thompson. Jandroković: Glumi janješce, a u stvari je rigidni ljevičar
Červar žestoko o dočeku i želji rukometaša da im pjeva Thompson: 'Ovo se nije smjelo dogoditi'
FOTO Ljudi su zabrinuti izgledom Hane Rodić: 'Nevjerojatno što je od sebe napravila'
Želite prijaviti greške?
Pa što ako je iz 1926. godine? Kad ga mi primimo u ruke, i u 2026. pali i vozi k'o mladić
Prvi čovjek SOA-e govori o utjecaju novih tehnologija na obavještajni rad
Hrvatska je napravila čudo! Ovo je malo tko očekivao, ali smo ostali čvrsti do kraja
Hrvatski privatni detektivi u tihim ratovima iza vrata uprava korporacija
Još iz kategorije
Jude Bellingham pauzira četiri tjedna zbog ozljede
Engleski reprezentativac napustio je teren u 10. minuti. Na početku sezone pauzirao je nekoliko tjedana nakon operacije ramena.
Verona smijenila trenera nakon godinu i pol dana
Verona je u nizu od osam utakmica bez pobjede, a u subotu je izgubila na gostovanju kod Cagliarija s visokih 0-4.
Uvjerljiva pobjeda Juventusa u Parmi
Juventus je četvrti na ljestvici te ima dva boda manje od drugog Milana, odnosno, bod manje od trećeg Napolija.
Novi kiks Manchester Cityja, osvojio je bod protiv Tottenhama
"Građani" su poveli u 11. minuti golom Rayana Cherkija, a u posljednjim trenucima prvog dijela Antoine Semenyo je zabio i drugi gol za goste. Tottenham je smanjio u 53. minuti kada je Marc Guehi pogodio vlastitu mrežu, a na 2-2 je postavio Dominic Solanke u 70. minuti. Hrvatski reprezentativci Joško Gvardiol i Mateo Kovačić nisu nastupili za Manchester City zbog ozljeda.
Preporođeni Manchester United upisao treću pobjedu zaredom
Bila je to treća uzastopna pobjeda "Crvenih vragova" predvođenih Michaelom Carrickom.
PSV - Feyenoord 3-0, Perišić igrao do 65. minute
Utakmica je riješena u prvom poluvremenu kada je PSV postigao sve pogotke. Tri gola postignuta su u razmaku od 10. do 17. minute. Goste je načeo Obispo, potom je za 2-0 strijelac bio Til, dok je treći domaći pogodak dao Saibari.
Real u 100. minuti iz jedanaesterca do pobjede
Real je opet jedan bod iza vodeće Barcelone na ljestvici.
Zrinjski uklonio instalaciju Veleža zbog utakmice s Crystal Palaceom
Sredinom siječnja uklonjeno je obilježje koje se nalazilo nedaleko upravne zgrade stadiona Hrvatskog športskog kluba Zrinjski u Mostaru. To je izazvalo žestoke osude nogometnog kluba Veleža, bošnjačkih udruženja i političkih stranaka. Predstavnici SDP-a BiH zbog toga poteza su podnijeli kaznenu prijavu tužiteljstvu u Mostaru.
Poznati nogometaš prokockao sve što je u životu zaradio: Želio sam se ubiti, iznevjerio sam djecu...
– Moram biti u blizini liječenih ovisnika, liječenih alkoholičara, kockara i ovisnika o drogama. Oni su ljudi koji me razumiju. Ako razgovaram s ljudima koji se oporavljaju, oni klimaju glavom. Nitko tamo nikad ne odmahuje glavom misleći 'O moj Bože, što si učinio?' ili 'Sve si to izgubio'.
Luka Modrić telefonski je kontaktirao poznatog Hrvata, za njega ima primamljivu ponudu
Hrvatski kapetan je u posljednjim danima navodno telefonski kontaktirao Kovačića kako bi ga informirao o ambicijama i novom smjeru Milana. Modrić bi bio oduševljen da ponovno zaigra sa svojim prijateljem i dugogodišnjim suigračem iz reprezentacije.
dečko sretno. nadam se da ćeš igrati