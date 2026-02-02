Pred tisućama navijača Marko Perković Thompson dao je novi nadimak hrvatskim rukometašima!

Deseci tisuća navijača dočekali su na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu hrvatsku rukometnu reprezentaciju, koja je na Europskom prvenstvu u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj osvojila brončano odličje. Hrvatski rukometaši su na pozornicu stigli oko 18.40 sati prevođeni izbornikom Dagurom Sigurdssonom. Uzvici oduševljenja popratili su izlazak svakog od rukometaša na pozornicu, a pravi delirij je nastao kada je kapetan Ivan Martinović donio pokal za treće mjesto.

Marko Perković Thompson pjevao je na dočeku rukometaša, a obratio im se na poseban način, koji bi mogao obilježiti ovu generaciju hrvatskih rukometaša.

- Čestitam od srce, tebi Ivane i svim igračima. Donijeli ste nam veliku radost i hvala vam na tome. Ja vas od milja zovem vitezovi, zovem vas hrvatskim vitezovima. Vi ste pokazali borbenost kao vitezovi, odlučnost kao vitezovi. I kad ste gubili, gubili ste kao vitezovi, i kad ste pobjeđivali, pobjeđivali ste kao vitezovi. I onda kad su neke sporedne stvari se događale oko vas, ponijeli ste te dostojanstveno, kao vitezovi. Zato vam, hrvatski vitezovi hvala - rekao je Thompson zagrljen s kapetanom Martinovićem.

Nakon što smo imali Paklene, koji su nazvani prema pjesmi Željka Krušlina, a onda i Kauboje, kako su se 2009. godine nazvali naši reprezentativci na Svjetskom prvenstvu koje smo ugostili, ova generacija bila je bez nadimka, nakon što su sami izjavili kako prethodni nadimak pripada također njihovim prethodnicima.

Do sada nisu imali nadimak, ali sada bi ga konačno mogl dobiti i ne sumnjamo da će ga hrvatska javnost dobro prihvatiti. Uostalom, kad je završio svoj nastup, Thompson se još jednom zahvalio Hrvatski vitezovima i tako im indirektno dao novi nadimak.