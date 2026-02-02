Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 3
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Thompson završio nastup pred tisućama na dočeku rukometaša: 'Vidimo se idućom prilikom'
Evo što pišu strane novinske agencije o dočeku na Trgu i Thompsonu
Pogledajte što je sada objavio čovjek koji je rekao da će Hrvatska biti najveće razočaranje Eura
VIDEO Pogledajte Thompsonov govor na Trgu: ​​Evo što je poručio
Otkriveno zašto se jedan brončani rukometaš nije pojavio na spektakularnom dočeku u Zagrebu
Ministri na Trgu dočekali rukometaše, Glavina poslao poruku Tomaševiću: 'Bilo bi mi drago...Nije još kasno'
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ČELNIK FIFE

Infantino podržao povratak Rusije u međunarodna natjecanja

Milano Cortina 2026 Winter Olympics - Red carpet opening ceremony of IOC Session
GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS
VL
Autor
Hina
02.02.2026.
u 23:30

FIFA je zabranila Rusiji sudjelovanje u međunarodnim natjecanjima nakon invazije na Ukrajinu u veljači 2022. Rusija je zbog toga izbačena sa Svjetskog prvenstva u Kataru i nije bila dio kvalifikacija za izdanje 2026. koje će se ovog ljeta održati u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku.

Predsjednik Međunarodne nogometne federacije (FIFA) Gianni Infantino najavio je da bi se ruski nogometni klubovi i reprezentacija Rusije uskoro mogli vratiti na najveću scenu. Infantino je u razgovoru za Sky Sports podržao ponovno uključivanje Rusije u sastav i pozvao na prekid četverogodišnjeg isključenja zemlje s međunarodnih natjecanja.

FIFA je zabranila Rusiji sudjelovanje u međunarodnim natjecanjima nakon invazije na Ukrajinu u veljači 2022. Rusija je zbog toga izbačena sa Svjetskog prvenstva u Kataru i nije bila dio kvalifikacija za izdanje 2026. koje će se ovog ljeta održati u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku.

Infantino je rekao kako je zabrana bila uzaludna, a njegova prva želja je vratiti mlade ruske reprezentacije.

"Moramo razmotriti vraćanje Rusije, definitivno, jer ova zabrana nije ništa postigla. Samo je stvorila više frustracije i mržnje," rekao je Infantino.

"Pomoglo bi da djevojčice i dječaci iz Rusije mogu igrati nogometne utakmice u drugim dijelovima Europe," dodao je.

Infantino je istaknuo kako se bezrezervno protivi zabranama i da bi FIFA trebala "u svoje statute ugraditi da zapravo nikada ne bismo smjeli zabraniti nijednoj zemlji igranje nogometa zbog postupaka njihovih političkih vođa".

Ravnoteza
Ključne riječi
nogomet FIFA Rusija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!