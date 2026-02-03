Važni igrač Dinama bez zadrške jasno poručio: 'Idemo zgaziti sve do kraja'

Dinamo je u 20. kolu HNL-a svladao posljednju momčad s prvenstvene ljestvice, Vukovar, rezultatom 3:1. Za Dinamo je dvaput pogodio Dion Drena Beljo, a jednom Monsef Bakrar, dok je za goste pogodak postigao Lovro Banovec.

Dinamo se ovom pobjedom odvojio na sedam bodova prednosti od svojeg prvog pratitelja na ljestvici, splitskog Hajduka, dok je Vukovar ostao na dva boda zaostatka za pretposljednjim Osijekom.

Utakmica je obilježila i povratak na teren izrazito važnog igrača za Dinamovu koncepciju igre, desnog beka Morisa Valinčića. Zanimljivo, Valinčić se prije tri mjeseca ozlijedio baš protiv Vukovara, na lošem terenu u Vinkovcima. Mladi 22-godišnji bek je bio iznimno zadovoljan pruženom izvedbom Dinama.

- Kao prvo, mislim da smo odigrali jako dobru utakmicu, da smo je od prve do zadnje minute kontrolirali. Igrali smo dobro, imali smo svoj određeni tempo. Mislim da smo danas odigrali u kontinuitetu 90 minuta dobro i mislim da smo mogli zabiti još koji gol. Dobro su svi ušli na kraju, zamjene su napravile isto svoje, tako da svim dečkima stvarno sve pohvale.

Iako je Dinamo otišao na prilično lijepih sedam bodova prednosti ispred svojeg ljutitog rivala Hajduka, Valinčić se ne želi zanositi stanjem na ljestvicu, no ipak pun samopouzdanja gleda na nastavak prvenstva.

- Pa dobro, nećemo još gledati tablicu. Tablica se gleda na kraju, idemo sada, sve do kraja sezone, zgaziti sve i to je to.

Valinčić je i opisao svoj put od Vukovara do Vukovara, odnosno od utakmice u kojoj se ozlijedio do utakmice u kojoj se vratio.

- Da, evo, prošlo je dosta, već tri mjeseca, tako da sigurno sam jako sretan i nadam se da će me samo zdravlje poslužiti. Fenomenalno sam se osjećao na terenu.

U idućem kolu pred Dinamom je znatno veći ispit. Naime, nogometaši zagrebačke momčadi u 21. kolu gostuju na Rujevici kod trenutačnog branitelja dvostruke krune, Rijeke.

- Cilj je pobijediti. Nećemo se nikoga bojati, idemo to zgaziti kao što sam rekao i to je to - zaključio je Valinčić.