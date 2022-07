Za tri dana slavi 18. rođendan, a danas igra finale Wimbledona, evo gdje gledati Splićanina u lovu na titulu

Splićanin Mili Poljičak na korak je do ostvarenja sna i to tri dana prije svog 18. rođendana. Danas igra finale juniorskog Wimbledona U finalu će igrati protiv 24. juniora svijeta, Amerikanca Michaela Zhenga koji je u drugom polufinalu pobijedio desetog nositelja, Španjolca Martina Landalucea 6:3, 3:6, 7:6 (7).

Podsjetimo, polufinalnom okršaju svladao je Španjolca Pedra Rodenasa 7:5, 6:2 nakon jednog sata i 15 minuta igre.

Postao je treći Hrvat u povijesti koji se plasirao u finale pojedinačne konkurencije na juniorskom Wimbledonu, nakon Ivana Ljubičića i Marija Ančića.

Hrvatski tinejdžer, kojem su sportski uzori sugrađani Mate Pavić čiji ga je otac Jakov teniski izgradio i Goran Ivanišević, naš jedini osvajač seniorskog turnira u Wimbledonu u pojedinačnoj konkurenciji, stručnoj javnosti odvano nije nepoznato ime.

Prije četiri godine Poljičak se okitio nagradom "Dražen Petrović" koju za najveću sportsku nadu dodijeljuje Hrvatski olimpijski odbor, a iza njega je definitivno njegova najbolja godina.

Iz pariškog Roland Garrosa vratio se s naslovom juniorskog Grand Slam u konkurenciji parova i u anale tog turnira se upisao kao šesti hrvatski tenisač s tom titulom.

Prije njega to je uspjelo Lovri Zovku, Marinu Draganji, Dini Marcanu, Goranu Ivaniševiću i Mati Paviću. Osim toga ove je godine ostvario svoje prve pobjede na seniorskim Challenger turnirima, pa su svi uvjereni kako je pred Poljičakom blistava sportska budućnost.

Mili svoj meč protiv Amerikanca Zhenga igra danas oko 14 sati (ovisi o raspletu ranijeg meča) na terenu broj 1 na londonskoj travi. Borbu za naslov pobjednika juniorskog Wimbledona moći ćete pratiti na Sport Klubu.