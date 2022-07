VIDEO Pavić pokazao slomljenu ruku: Frustrirajuće je kad ne možeš dati sto posto

Hrvatski tenisači Nikola Mektić i Mate Pavić nisu uspjeli obraniti naslov wimbledonskih pobjednika u muškim parovima, u finalu ovogodišnjeg turnira svladali su ih Australci Matthew Ebden i Max Purcell sa 7-6 (5), 6-7 (3), 4-6, 6-4, 7-6 (2) nakon četiri sata i 10 minuta igre.

Zlatni olimpijci iz Tokija tako su ostali na jednom zajedničkom osvojenom "grand slam" naslov, Wimbledonu prošle godine. Mektiću je to i jedini naslov u ovoj konkurenciji, dok Pavić još ima i Australian Open 2018. s Oliverom Marachom te US Open 2020. s Brunom Soaresom. Za Ebdena i Purcella je ovo prvi "grand slam" naslov, ranije ove godine su igrali finale Australian Opena koji su izgubili od Kokkinakisa i Kyrgiosa.

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Nikola Mektić i Mate Pavić nakon poraza u finalu Wimbledona stali su pred kamere Sport Kluba. Splitski tenisač pokazao je kako izgleda slomljena ruka, a otkrio je i da će pauzirati šest tjedana.

- Teško je bilo igrati u takvim okolnostima. Frustrirajuće je kada ne možeš dati sve najbolje od sebe, kada ne možeš dati sto posto na terenu. No, mislim da unatoč porazu moramo biti ponosni na sebe i kako smo odigrali polufinale i finale sa svim tim teškoćama. Borili smo se, dali smo sve od sebe u tim trenucima i bili smo blizu - rekao je Pavić.

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Zbog frakture kosti u zapešću desne ruke tom se rukom uopće nije mogao koristiti, pa iako je ljevak to mu je bio veliki hendikep. Podsjetio nas je takav na Janicu Kostelić kad je ono na Sljemenu skijala bez štapa... Na kraju velike borbe koja je trajala četiri sata i 10 minuta jednoruki Mate i dvoruki Nikola morali su priznati poraz - 6:7 (5), 7:6 (3), 6:4, 4:6, 6:7 (2:10). Šteta je što su naši propustili break prednosti u odlučujućem setu.