Rusi pobjedu Rybakine prikazali kao svoju: Ona je proizvod našeg tenisa

Predsjednik Ruskog teniskog saveza Šamil Tarpišev pohvalio je pobjedu Jelene Ribakine u finalu Wimbledona, opisujući igračicu kao čisti "proizvod" ruskog tenisa.

Rođena u Moskvi prije 23 godine, Ribakina je 2018. uzela kazahstansko državljanstvo, a u subotu je u finalu pobijedila Tunižanku Ons Jabeur, drugu igračicu svijeta, u tri seta 3-6, 6-2, 6-2.

Igrači iz Rusije i Bjelorusije nisu bili primljeni na Wimbledon ove godine zbog invazije trupa Vladimira Putina na Ukrajinu.

Foto: Toby Melville/REUTERS Tennis - Wimbledon - All England Lawn Tennis and Croquet Club, London, Britain - July 9, 2022 Britain's Catherine, the Duchess of Cambridge presents the trophy to Kazakhstan's Elena Rybakina after she won the women's singles final against Tunisia's Ons Jabeur REUTERS/Toby Melville Photo: Toby Melville/REUTERS

"Sjajno! Bravo Ribakina! Osvojili smo turnir u Wimbledonu", reagirao je Tarpišev, a prenosi ruska novinska agencija Ria Novosti.

Ribakina, koju je bivši ruski prvak Andrej Česnokov trenirao u Moskvi i Rusiji, dok nije postala treća igračica svijeta kao juniorka, uvijek je govorila da je iz Rusije otišla u Kazahstan jer je bila bolje sportski i financijski podržana.

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS Tennis - Wimbledon - All England Lawn Tennis and Croquet Club, London, Britain - July 9, 2022 Kazakhstan's Elena Rybakina celebrates with the trophy after winning the women's singles final against Tunisia's Ons Jabeur REUTERS/Hannah Mckay TPX IMAGES OF THE DAY Photo: HANNAH MCKAY/REUTERS

Drugi ruski igrači slijedili su njegov primjer posljednjih godina, poput 33. tenisačice svijeta Julie Putinceve, četvrtfinalistice Roland-Garrosa 2016. i 2018. i Alexandera Bublika, pobjednika ATP turnira u Montpellieru ove godine.