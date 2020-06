Za Rudića oproštajna utakmica u Zagrebu ili Splitu

Za razliku od drugih sportova, i vaterpola u drugim zemljama, hrvatski vaterpolo će biti u prilici zauzimati pozornost sportskih zaljubljenika cijelo ovo ljeto. Bit će aktivni klubovi, ali i reprezentacija.

S njome ćemo i započeti, objavljeno je već da će naš izbornik Ivica Tucak okupiti svoje izabranike u Dubrovniku na pripremama od 10. do 14. lipnja.

Dan prije razlaza odigrat će, također u Gružu (u 19 sati, uz prijenos na PlanetSportu) prijateljsku utakmicu s Crnom Gorom.

- Ovo je bila najdulja pauza u mojoj karijeri i zato sam se jako veselio povratku u vodu, ali i sada u reprezentaciju. Sad znamo što nas čeka i svi jedva čekamo utakmice - rekao je na posebnoj konferenciji za novinare u Zagrebu reprezentativni sidraš Josip Vrlić.

Zanimalo nas je ostaje li u Mladosti, na što on nije mogao decidirano odgovoriti. Ponuda, kaže, ima, ali on bi najradije ostao na Savi.

Na popisu reprezentativaca sada je 18 imena, otpao je Ante Vukičević koji je u Francuskoj, u Marseilleu, i u slučaju dolaska u Hrvatsku prijetila bi mu 14-dnevna karantena. No, nema ni njegovog "badže" Anđela Šetke, evo i zbog čega.

- Šetka nije u prvom planu, u razgovoru s njim rekao sam mu iskreno i svoje razloge, ali on nije otpisan. Više je od godine dana do OI u Tokiju, puno se toga može promijeniti, a on mi je rekao da je spreman odazvati se u bilo kojem trenutku - objasnio je Tucak.

Reprezentacija bi se još jednom, od 9. do 15. kolovoza, okupila u Rijeci, i ondje odigrala utakmicu s Italijom, a potom i u Šibeniku, od 23. kolovoza do 1. rujna. Za 28. kolovoza planirana je spektakularna utakmica Hrvatska - Svijet kojom bi se od trenerskog posla oprostio legendarni Ratko Rudić.

- Želimo tu utakmicu organizirati na najvišoj razini jer Ratko to zaslužuje. Zasad smo u dvojbi hoćemo li je organizirati u Zagrebu ili Splitu, a ako će biti u Splitu, onda bi mogla biti i u rujnu - kazao je izvršni direktor HVS-a Perica Bukić.

Nakon toga planira se u Šibeniku organizirati i međunarodni turnir na koji se kao gosti očekuju Italija, Crna Gora i Grčka. No, kako u rujnu istječe drugi četverogodišnji mandat izborniku Tucku, pitali smo Bukića hoće li se s njim potpisati novi ugovor.

- Ovo je jedna izvanredna situacija, Igre su odgođene na godinu dana i moje je mišljenje da bi s Tuckom trebalo produljiti suradnju jer je napravio odličan posao i osvojio 13 medalja. No, ne želim ništa prejudicirati, na dan utakmice s Crnom Gorom imat ćemo i sastanak Upravnog odbora a krajem ljeta i redovnu izbornu skupštinu, pa će o tome odlučivati novo vodstvo ili vodstvo s novim mandatom - napomenuo je Bukić.

On očekuje da će se i prijateljske utakmice reprezentacije, ali i klupska završnica prvenstva (od 24. lipnja), igrati s gledateljima, ali vidjet će se koliko će ih biti.

- Poštujemo sve preporuke epidemiologa jer ni sami ne želimo da nam se dogodi neki eksces. Ali igrat će se na otvorenome i očekujem s gledateljima na tribinama - naglasio je Bukić.