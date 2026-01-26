Beograd je opet bio uklet za Hrvatsku, ali pomogli smo drugima, i to na kakav način...

Završeno je 37. izdanje Prvenstva Europe za vaterpoliste kojeg su obilježile ove značajke. Grci su osvojili svoju prvu europsku medalju, srebrni Mađari izborili su rekordno 30. odličje, Srbi su po šesti put postali prvacima Europe (treći put u svom glavnom gradu) a Beograd se pokazao ukletim za Hrvatske vaterpoliste. Nakon dva sedma mjesta (2006. i 2016.), Hrvatska je sada ostvarila najbolji plasman na kontinentalnom smotri ali se pomaknula za samo jedno mjesto.

No, tu rezultatsku žalopojku smo već ispričali pa je ovo priča o doprinosu hrvatskog vaterpola velikom uspjehu grčke reprezentacije za koju je još tijekom Prvenstva talijanski izbornik Campagna kazao da je zrela i kompaktna i da će prije ili kasnije, nekad i negdje, na velikom natjecanju osvojiti i zlato. Ovaj put za Grke nije bilo zlata ali jest "bronca zlatnog sjaja". A njen strateški potpisnik bio je izbornik Theodoros Vlachos koji se nakon igračke karijere u Olympiacosu (od 1989. do 1998.) posvetio trenerskom zanatu. A učio je od Hrvata.

- Godinu dana sam bio pomoćnik Draganu Matutinoviću a potom dvije godine Veselinu Đuhi. Za mene je to bio fakultet. Nakon toga uslijedile su i dvije godine s Mađarem Kasasom. Za mene je to doista bio fakultet. Od tih sjajnih trenera i osobnosti naučio sam jako puno. Uzeo sam od njih što sam trebao da bih postao to što sam sada.

Ako je rad s njima bio studij možemo slobodno reći da je Theodoros Vlachos profesor vaterpola. Baš kao što je 26-godišnji Konstantinos Kakaris jedan od najboljih svjetskih centara, ovog časa možda i najbolji. A on nam je objasnio koliko je za njega, ali i dvojicu njegovih suigrača (Papanastasiou, Argyropoulos), bilo važno razvijati u hrvatskom klubu (Jug), pod palicom hrvatskog trenera (Vjekoslav Kobešćak).

- Meni je to u karijeri pomoglo jako puno. Rekao sam treneru Kobešćaku da je dolazak u Jug bio jedna od najboljih odluka koju sam u karijeri donio. A te dvije godine u Jugu pomogle su mi jako puno i ja se svim ljudima u tom klubu želim zahvaliti. Veliki je to klub i to je i bio razlog zašto smo Argyropoulos, Papanastasiou i ja ondje igrali. Svi igrači koji prođu kroz Jug ondje napreduju što možete vidjeti i kasnije u njihovim karijerama. Ja sam osobno u te dvije godine napredovao jako puno - kazao je Kakaris oslikavajući Jug kao tvornicu vaterpolskih veličina i kroz podatak da je Papanastasiou u bazenu na Gružu proveo četiri godine a Argyropoulos, danas jedan od najboljih napadača svijeta, jednu sezonu.

Grci su na ovom Prvenstvu djelovali kao da će se doista ostvariti ono što je rekao Campagna a što im je nedostajalo priznao je upravo Vlachos.

- Ovdje zlato nismo zaslužili jer smo imali slab dan protiv Mađarske u polufinalu. U privatnom razgovoru Campagna je i meni rekao da misli da smo spremni i za zlato no napravili smo jednu pogrešku a to je da smo pričali o tome previše. Mi možemo vjerovati u sebe ali ne i pričati o tome dok to ne ostvarimo u bazenu. Treba vjerovati u sebe i učiniti sve u bazenu a onda govoriti a mi smo o tome previše govorili prije i tijekom Prvenstva.