Pale i Francuskinje: Nova pobjeda hrvatskih vaterpolistica na Europskom prvenstvu!

Hrvatska ženska vaterpolska reprezentacija u susretu je 1. kola skupine E drugog kruga Europskog prvenstva u Funchalu svladala Francusku 15-9 (4-2, 3-2, 3-3, 5-2).

Iva Rožić postigla je četiri gola za Hrvatsku, po tri su dodale Ria Glas, Jelena Butić i Neli Janković, dok su Valentine Hertaux i Lana Di-Fraja bile dvostruke strijelkinje za Francusku.

Hrvatska je odlično otvorila utakmicu, u prvih osam minuta stvorila dva gola prednosti da bi početkom drugog dijela stigla do velikih 7-2. Francuska se primaknula na 7-5 početkom trećeg dijela samo da bi Hrvatska odgovorila s tri gola zaredom za 10-5. Iako je Francuska golom u zadnjoj sekundi trećeg dijela smanjila na 10-7, u zadnjih osam minuta nije bilo neizvjesnosti, Hrvatska se odvojila na 13-7 te slavila s konačnih 15-9.

Hrvatska sada ima tri boda te zauzima treće mjesto na ljestvici, isti broj bodova ima i druga Italija koja je ranije u subotu izgubila od Grčke sa 10-15, dok je Francuska na dnu bez bodova. Na vrhu je Grčka sa šest bodova. Hrvatska će u nedjelju u zadnjem kolu u skupini igrati protiv Grčke.