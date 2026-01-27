Barakudice uvjerljivo svladale Tursku i ostale u igri za četvrtfinale

Hrvatske vaterpolistice pobijedile su u 2. kolu skupine C na EURU u portugalskome Funchalu Tursku s 16-9 (2-4, 5-2, 4-2, 5-1).
Barakudice su izgubile prvu četvrftinu s 4-2, ali su u nastavku zabile 13 golova i došli do prvih bodova.Rukometni svijet priča o ovom potezu Hrvatske: Nećete vjerovati što su naši napravili u hotelu
Jelena Butić, Iva Rožić i Neli Janković zabile su po tri gola, dok je Natasha Trojan imala 7 obrana.
Vodi Italija s 4 boda, a Hrvatska i Srbija imaju po dva boda. Upravo će Hrvatska i Srbija u četvrtak odlučiti o drugom putniku u četvrtfinale.
NAKON TRIJUMFA
FOTO Predivni prizori! Hrvatski rukometaši pobjedu proslavili u društvu svojih najmilijih, padali poljupci
PROCURILE EKSPLICITNE SNIMKE