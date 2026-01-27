Naši Portali
EUROPSKO PRVENSTVO

Barakudice uvjerljivo svladale Tursku i ostale u igri za četvrtfinale

Split: Hrvatska i ?eška u kvalifikacijskoj utakmici za Europsko prvenstvo
IVC
VL
Autor
Hina
27.01.2026.
u 23:51

Jelena Butić, Iva Rožić i Neli Janković zabile su po tri gola, dok je Natasha Trojan imala 7 obrana

Hrvatske vaterpolistice pobijedile su u 2. kolu skupine C na EURU u portugalskome Funchalu Tursku s 16-9 (2-4, 5-2, 4-2, 5-1). 

Barakudice su izgubile prvu četvrftinu s 4-2, ali su u nastavku zabile 13 golova i došli do prvih bodova. 

Rukometni svijet priča o ovom potezu Hrvatske: Nećete vjerovati što su naši napravili u hotelu

Jelena Butić, Iva Rožić i Neli Janković zabile su po tri gola, dok je Natasha Trojan imala 7 obrana. 

Vodi Italija s 4 boda, a Hrvatska i Srbija imaju po dva boda. Upravo će Hrvatska i Srbija u četvrtak odlučiti o drugom putniku u četvrtfinale.  
Ključne riječi
Turska Europsko prvenstvo Hrvatska ženska vaterpolska reprezentacija

