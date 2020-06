'On je totalno nesebična i dobra osoba, ali jedna mu stvar nije dobro sjela'

Legendarni hrvatski košarkaš Toni Kukoč (51) još se jednom osvrnuo na dokumentarnu seriju 'Last Dance'.

Trostruki osvajač NBA naslova s Chicago Bullsima (od 1996. do 1998.) zadnjih je nekoliko tjedana bio vrlo tražen sugovornik, a posljednji je intervju dao za Sportklub.

- Dobro se bilo prisjetiti svih tih stvari nakon 20 godina. Doduše neke sam stvari tek sad saznao. Prvi sam put tek sad čuo da je komentar Krausea o Jacksonu bio: bude li imao 82-0 da se neće vratiti kao trener. Sad se saznaju i drugi detalji u vezi toga jer je izašla nova knjiga - kazao je Toni Kukoč.

Glavni materijal za 'Last Dance' snimljen je u posljednjoj godini vladavine Bullsa .

- Pitali su najprije gazdu Bullsa je li u redu da se to sve prati, ali manje više sve se pravilo radi Jordana kako bi se ispratila njegova karijera. Mislim da je kao osoba odličan, prema meni je uvijek bio super. To su stvari koje se događaju u svakoj momčadi, postoji provjeravanje novaka. On je izjavio da nikad nije tražio od svojih suigrača da rade nešto što on nije napravio. To je u jednu ruku istina, ali on je posebna vrsta atlete i nemaju svi njegove predispozicije. Kao vođa i lider je poseban te je najzaslužniji za osvojenih šest prvenstava - rekao je Kukoč.

Zašto na naslovnom plakatu 'Last Dancea' nije bilo mjesta za Hrvata, koji je bio jedan od važnijih igrača momčadi, a bilo je mjesta za Stevea Kerra.

- Ne vjerujem da je razlog taj što nisam Amerikanac jer živim u Americi. Vjerujem da je to jer je Steve Kerr ipak aktualan, trener je Golden Statea i za sve skupa, za gledatelje, nekako bi bilo značajnije i bolje da je netko koga se poznaje iako je i on sam rekao da ne zaslužuje biti na tom posteru.

Bila je to strašna momčad koja je dugo držala rekord najboljeg skora u prvom dijelu sezone. Prije četiri sezone više nisu vlasnici tog rekorda.

- Mislili smo da nitko neće proći 72-10, ali eto prije par godina je Golden State dobio 72-9, ali možda je upravo to bio razlog zašto su na kraju izgubili finale. Vjerujem da bi se svi odrekli toga da su osvojili prvenstvo - dodao je Kukoč.

Nakon serije Kukoč je razgovarao s Jordanom koji mu je odgovorio u svom stilu, a saznao je i dosta novih stvari.

- Pričali smo mrvicu o golfu, a kad sam mu spomenuo da sam najtraženiji u zadnjih 20 godina, samo mi je poslao sarkastičnu poruku - Umirem od smijeha.

Poseban dio dokumentarca bila je utakmica doigravanja protiv Knicksa koju je Toni odlučio šutom u zadnjoj sekundi. Jordan nije igrao, a Pippen je mislio da on zaslužuje uzeti zadnji šut.

- Bilo je to u play-offu protiv New Yorka, a bila je to specifična utakmica gdje smo vodili dvadesetak razlike, ušli u zadnju četvrtinu i nismo mogli pronaći rezultate kako da damo koš. U zadnjih par minuta on je uzeo nekoliko šuteva i nije uspio dati koš pa je Phil na neriješenom rezultatu na timeoutu nacrtao zadnji šut za mene. Kad je rekao Pippenu da treba izvesti loptu sa strane za mene to se njemu nije svidjelo. To se radilo kad je Michael bio tu, ali sad ga nije bilo. Ja sam bio te sreće da sam uspio pogoditi šut jer tko zna što bi bilo da ga nisam pogodio - istaknuo je Kukoč.

Otkrio je i kakav je imao odnos sa Scottiejem Pippenom.

- On mi je najviše pomogao od svih suigrača u Chicagu. On je totalno nesebična i dobra osoba. Ali jednostavno iz nekih razloga ima netrpeljivost prema menadžmentu, prema Krauseu. A ja sam doveden kao igrač Jerryja Krausea te su izašle neke njegove izjave tada u novinama da se napravi neka pompa. Ja nikad nisam osjetio da on ima nešto protiv mene.

U 20 godina se mnogo toga promijenilo u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu.

- Još uvijek trebaš biti odličan košarkaš da bi bio u NBA-u. Postali su globalna liga. Ostatak svijeta je zbog toga izgubio, ali NBA je dobio jer svi najbolji igrači svijeta igraju tamo i donose svoj talent u NBA. U naše vrijeme je to bila američka košarka i nitko drugi nije bio priznat tamo. Koliko god da smo bili dobri, mi Europljani nismo imali šanse igrati All-Star utakmicu ili imati vodeće uloge. Danas se situacija promijenila i mislim da je to vrlo dobro. Prepoznaju se igrači puno više - rekao je Kukoč.

Prisjetio se i dvoboja hrvatske reprezentacije s 'Dream Teamom' na Igrama u Barceloni 1992. godine, nakon što su ga izabrali Chicago Bullsi.

- Bilo mi je malo čudno u to vrijeme, znao sam da sam draftiran u Bullse, ali nisam znao što se tamo dešava. Nisam znao Michaelove probleme, da Pippen traži novi ugovor, probleme s Krauseom... Ja sam prvi put saznao kako da se 'dream team' dogovarao kako će igrati protiv mene. Ne vjerujem da bi se previše igrača naigralo taj dan kad vas čuva najbolji obrambeni dvojac ikad - kaže Kukoč.

Godinu kasnije poginuo je Dražen Petrović. Tko je bio bolji - Petrović ili Kukoč?

- Tko je bolji, nemam pojma. Neka mudre glave odlučuju tko je bolji, ja bi bio najsretniji da je Dražen sad tu s nama i da možemo razgovarati o svemu, ali dogodila se tragedija - zaključio je Toni Kukoč.