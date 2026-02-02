Slaven Bilić dobio zanimljivu ponudu za novi posao, evo o čemu se radi

Godinu i pol nakon posljednjeg trenerskog angažmana, Slaven Bilić (57) mogao bi se vratiti na Otok. Kako javljaju ugledni engleski mediji, bivši hrvatski izbornik jedan je od glavnih kandidata za preuzimanje klupe Blackburn Roversa, posrnulog velikana koji se nalazi u zoni ispadanja u Championshipu. Uprava kluba s Ewood Parka navodno u Biliću vidi idealnog čovjeka koji može preokrenuti katastrofalnu sezonu i spasiti klub od potonuća u treću ligu. Blackburn, prvak Premier lige iz 1995. godine, nalazi se na 22. mjestu i u nizu je od čak petnaest utakmica sa samo jednom pobjedom, što je upalilo sve alarme.

Aktualni trener Valérien Ismaël nalazi se pred otkazom, a pritisak raste iz dana u dan. Navijači su odavno izgubili strpljenje, ne samo s rezultatima, već i s vlasnicima kluba, indijskom obitelji Rao, čije je upravljanje godinama predmetom kritika. U takvoj toksičnoj atmosferi, Bilićevo iskustvo i autoritet smatraju se ključnima za stabilizaciju svlačionice i povratak pobjedničkog mentaliteta. Bilić je bez posla od kolovoza 2024., kada je napustio saudijski Al-Fateh, a tijekom 2025. godine postao je privremeni voditelj popularne emisije "(Ne)uspjeh prvaka" na Arena Sportu.

Ono što Bilića čini posebno atraktivnim kandidatom jest njegovo bogato iskustvo u engleskom nogometu. Vodio je West Ham i Watford, no za Blackburn je najvažnija njegova epizoda u West Bromwich Albionu, koji je 2020. godine uspješno uveo u Premier ligu. Upravo ta sposobnost da ostvari rezultat u iznimno zahtjevnom Championshipu ono je što Roversima sada treba. Osim Bilića, kao potencijalni nasljednici Ismaëla spominju se i klupska legenda Tony Mowbray te Damien Duff, no čini se da hrvatski stručnjak slovi kao jedan od favorita.