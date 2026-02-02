Naši Portali
DOČEKALI SU

Konačno su pobijedili: Osijek srušio prvaka Hrvatske i pobjegao s dna ljestvice

Osijek i Rijeka sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a
Davor Javorovic/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
02.02.2026.
u 15:34

Nije to bila posebno kvalitetna utakmica, no Osijek je uzeo važne bodove te uz to prekinuo seriju uspjeha Rijeke

Osijek i njegov trener Željko Sopić konačno su upisali pobjedu, veliku i važnu nad Rijekom i s ta tri boda bar su privremeno pobjegli s posljednje pozicije koju su prepustili Vukovaru koji danas igra protiv Dinama u Zagrebu. Jedini pogodak na slabo posjećenoj Opus areni postigao je Akere i donio bar malo zadovoljstva u grad na Dravi.

U različitim su raspoloženjima u ovu utakmicu ušli Osijek i Rijeka. Iza Osječana je niz od čak 11 prvenstvenih utakmica bez pobjede, uz to su izgubili još i 12. u kupu, 140 dana je prošlo otkako su slavili posljednji put pred svojim navijačima, a prijetilo im je da sruše i jedan neslavni klupski rekord kojeg su prošlog vikenda izjednačili imali su sedam uzastopnih domaćih prvenstvenih utakmica bez pobjede, a druge strane, Rijeka je stigla s nizom od šest prvenstvenih utakmica bez poraza, odnosno, čak deset računajući kup i europske oglede, pa onda i ne čudi što su gosti s Kvarnera prema uoči susreta po kladionicama bili prilični favoriti u Slavoniji. No, eto, uspjeli su Osječani prekinuti taj svoj loš niz, i pozitivni niz Rijeke.

Na vratima Osijeka bio je Čurčija, a na klupi pričuvni vratar Grahovac, dakle kapetana Malenice nije bilo u zapisniku utakmice, navodno zbog svađe s trenerom Željkom Sopićem koji je, prema zadnjim informacijama, suspendirao svog vratara. Ta očita šok-terapija na kraju je ipak urodila plodom. Sopić je razdrmao momčad i probudio skriveni rezervni potencijal. Osijek je na početku dvaput tražio jedanaesterac, ali ga dobio nije. Nakon toga je Rijeka bila bolja, napadala, ali je ipak domaća momčad prva došla u vodstvo. Karačić je ubacio s desne strane, Matković je glavom spustio za Samuela Akerea koji je smirio loptu i onda ju zakucao u gornji desni kut vratiju Zlomislića. Rezultat je ostao isti nakon prvih 45 minuta, a slično se, bez ozbiljnih prilika ili nekakvih uzbuđenja igralo i u nastavku. U momčadi Rijeke od 65. minuti zaigrao je Toni Fruk, ponajbolji igrač momčadi s Kvarnera koji je propustio utakmicu sa Slavenom Belupom zbog slomljenog prsta na ruci. No, ni Fruk ni ostale zamjene nisu pomogle Rijeci, jednostavno nisu uspijevali napraviti nešto značajnije iako su oni diktirali igru. Nakon ovog poraza Rijeka će kod kuće igrati protiv Dinama, a Osijek ide u Varaždin gdje nastavlja svoju borbu za ostanak.

Tračak je ovo optimizma, u ovom trenutku za Osijek su bila najvažnija tri boda, puno važnija od dojma koji im u ovom trenutku nije nimalo važan. A taj dojam nije baš nešto poseban, uostalom kao ni Riječki. Momčad s Rujevice je bila nešto bolja, ali nije bila ni konkretna, u prvom je dijelu imala jednu priliku, iako je djelovala bolje, to nije bilo dovoljno da bi se ugrozilo obrambeno dobro složeni Osijek koji sad ima pravo na bar malo više optimizma.
HNL Rijeka Osijek

Želite prijaviti greške?

