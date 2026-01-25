Grčka, s tri sjajna bivša igrača Juga, osvojila svoju prvu europsku medalju

U dvoboju dviju reprezentacija koje su hrvatskoj vrsti bile prepreka za prolaz u polufinale, Grčka je dominirala protiv Italije (12.5.) te je tako osvojila treće mjesto na 37. Prvenstvu Europe.

Reprezentacija koja je do polufinala s Mađarskom igrala najbolji vaterpolo na Prvenstvu na koncu je ipak uspjela osvojiti svoju prvu medalju na kontinentalnim smotrama. Imali su dosad jednu olimpijsku medalju (srebro) i četiri europska odličja (srebro i tri bronce) a ovo im je prva europska medalja.

Još i prije njihova susreta u skupini, talijanski izbornik Alessandro Campagna kazao je da će Grčka, prije ili kasnije, na nekom velikom natjecanju osvojiti zlato. U Beogradu nisu osvojili zlato već broncu ali su Grci potvrdili da imaju vrlo moćnu reprezentaciju u kojoj prednjače dva bivša igrača dubrovačkog Juga - napadač Argyropoulos i centar Kakaris - koji obojica zaslužuju biti u najboljoj momčadi Prvenstva. Argyropoulos je trenutačno jedan od najboljih vanjskih igrača na svijetu a Kakaris možda i najbolji sidraš na Planetu. Treći bivši jugaš, koji je u radionici Vjekoslava Kobešćaka proveo tri godine, je Papanastasiou.

Njih trojica u ovoj su utakmici zabili sedam pogodaka (Argyropoulos 4, Kakaris 2, Papanastasiou 1), dakle više od polovice grčkih. Kod Talijana, po dva pogotka zabii su Ferrero i Condemi a jedan Balzarini.

A da će se Grci okititi odličjem vidjelo se to već u prve dvije četvrtine jer su pri kraju druge dionice imali vodstvo 7:1. Nakon treće bilo je 10:4 pa je posljednja dionica bila revijalna.

Nažalost po nas, nakon Srbije i Grčka je pokazala kako treba igrati protiv azzurra i da ova Italija nije nikakav bauk.