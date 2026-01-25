Naši Portali
Dvoboj za broncu

Grčka, s tri sjajna bivša igrača Juga, osvojila svoju prvu europsku medalju

Dražen Brajdić
25.01.2026.
u 18:06

U borbi za treće mjesto susrele su se dvije reprezentacije koje su se pokazale preprekom za Hrvatsku. Uz sedam pogodaka trojice "jugaša" (Argyropoulos 4, Kakaris 2, Papanastasiou 1) Grčka je pobijedila Italiju 12:5

U dvoboju dviju reprezentacija koje su hrvatskoj vrsti bile prepreka za prolaz u polufinale, Grčka je dominirala protiv Italije (12.5.) te je tako osvojila treće mjesto na 37. Prvenstvu Europe.

Reprezentacija koja je do polufinala s Mađarskom igrala najbolji vaterpolo na Prvenstvu na koncu je ipak uspjela osvojiti svoju prvu medalju na kontinentalnim smotrama. Imali su dosad jednu olimpijsku medalju (srebro) i četiri europska odličja (srebro i tri bronce) a ovo im je prva europska medalja.

Još i prije njihova susreta u skupini, talijanski izbornik Alessandro Campagna kazao je da će Grčka, prije ili kasnije, na nekom velikom natjecanju osvojiti zlato. U Beogradu nisu osvojili zlato već broncu ali su Grci potvrdili da imaju vrlo moćnu reprezentaciju u kojoj prednjače dva bivša igrača dubrovačkog Juga - napadač Argyropoulos i centar Kakaris - koji obojica zaslužuju biti u najboljoj momčadi Prvenstva. Argyropoulos je trenutačno jedan od najboljih vanjskih igrača na svijetu a Kakaris možda i najbolji sidraš na Planetu. Treći bivši jugaš, koji je u radionici Vjekoslava Kobešćaka proveo tri godine, je Papanastasiou.

Njih trojica u ovoj su utakmici zabili sedam pogodaka (Argyropoulos 4, Kakaris 2, Papanastasiou 1), dakle više od polovice grčkih. Kod Talijana, po dva pogotka zabii su Ferrero i Condemi a jedan Balzarini. 

A da će se Grci okititi odličjem vidjelo se to već u prve dvije četvrtine jer su pri kraju druge dionice imali vodstvo 7:1. Nakon treće bilo je 10:4 pa je posljednja dionica bila revijalna.

Nažalost po nas, nakon Srbije i Grčka je pokazala kako treba igrati protiv azzurra i da ova Italija nije nikakav bauk.
Ključne riječi
EP u vaterpolu Vaterpolo

