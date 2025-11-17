Za Hrvata su platili 75 milijuna eura, činilo se da ga nema cijelu vječnost: 'Ništa ga neće omesti'

Teško je uopće i zamisliti da za nogometaša za kojega su tijekom njegove karijere plaćene odštete od gotovo 75 milijuna eura nema mjesta u hrvatskoj reprezentaciji.

Evo podatka: u engleskoj Premier ligi nastupalo je 30 hrvatskih nogometaša, od toga su dvojica igrala za tri kluba, Nikica Jelavić i Niko Kranjčar, a osmorica za dva – Šuker, Štimac, Bilić, Ćorluka, Lovren, Kovačić, Petrić i – junak ove priče, 28-godišnji Splićanin Nikola Vlašić.

Nekima se možda činilo da ga cijelu vječnost nema među vatrenima, ali zaista nije tako, samo je ostao nezamijećen: Nikola je još u ožujku ove godine participirao 20 minuta u utakmici Hrvatska – Francuska u Splitu, dok je u pariškom uzvratu bio na klupi, a od tada – pa sve do utakmice s Farskim Otocima – izbornik ga nije pozivao.

Međutim, stvari se u nogometu ekspresno preokreću, što je najočiglednije upravo u ovom slučaju: na horizontu odjednom više nema Baturine, L. Sučića i Majera, a nezadrživo ponovno nadire Nikola Vlašić. Njegova minutaža ove godine u Torinu iznosi 876 minuta u 13 nastupa, za usporedbu – čak 656 minuta više od projiciranog Modrićeva nasljednika Martina Baturine u Comu. Pojednostavljeno, Nikola u prosjeku ima sedam utakmica više u nogama od Martina. Okolnosti su, naravno, dijametralno suprotne: Martinu je ovo prva sezona u Italiji, u kojoj je Nikola već starosjedilac.

Pa iako Vlašić ove sezone još nije postigao gol za Torino, on je u njemu standardan i maksimalno respektiran, što govori i ovaj podatak: Nikola je u ovom trenutku jedini reprezentativac na Dalićevu popisu koji je u svom klubu kapetan! A to je u Italiji osobit privilegij kakav su nekada od Hrvata imali Milan Badelj u Genoi i Fiorentini te Marcelo Brozović u Interu.

Debi u Los Angelesu

Nikola Vlašić debitirao je za Hrvatsku još 28. svibnja 2017. godine protiv Meksika u Los Angelesu, kada je naša selekcija pod vodstvom Ante Čačića pobijedila 2:0. U Čačićevu stožeru pomoćni trener bio je Ante Miše. Pitali smo Mišu je li iznenađen Vlašićevom briljantnom reakcijom u utakmici protiv Farskih Otoka – pogotkom nakon samo osam minuta na terenu.

– Nisam iznenađen. Nikola je imao nesreću da je bio pod ozljedama dulje vrijeme i sada se vratio, igra standardno u Torinu i igra dobro. Već sam i zaboravio kada je bio taj Vlašićev debi, jer bio je dosta davno, ali i tada, pa i u kasnijem razdoblju svoje karijere, Nikola je zaslužio biti reprezentativac. Za mene tu dvojbe nema: ako igrač u svome klubu redovito nastupa, osobito u klubu lige Petice, za njega ima mjesta u selekciji – kaže Miše i nastavlja:

– Nikola je igrač koji može koristiti i na pozicijama osmice i desetke, što momčadi donosi neophodnu širinu. Usto, Vlašić je sada već zreo i iskusan igrač, što je uza sve njegove vrline dodatna kvaliteta i snaga.

Je li Nikola sada po vama ozbiljna opcija za Svjetsko prvenstvo, s obzirom na to da Baturina i Luka Sučić nemaju kontinuitet nastupa?

– Izbornik je tu dosljedan; onaj tko nema minutažu u klubu – osim kada su to bili zaslužni reprezentativci Livaković ili Perišić – tek se treba ponovno izboriti za poziciju. Ako je igrač u svom klubu dobar i igra, onda se na njega ozbiljno računa. I od te politike ne odstupa. A pritom ima i rezultate. Ma ne da je kod Vlašića izbornik napravio neki neuobičajeni ustupak, nego je Nikola to povjerenje apsolutno zaslužio.

Nikola se dosta mučio s ozljedama, one su ga često sputavale i udaljavale od selekcije?

– Jedna od najvećih Nikolinih vrlina je – glava. I bez obzira na ozljede, on je oduvijek naviknut na dril, cijelog života; od oca još dok je bio dijete pa poslije u Hajduku, sve do Engleske. Istina, u engleskim klubovima nije se baš naigrao, ali nije ga to pokolebalo ni obeshrabrilo – to je ta glava, mentalna snaga o kojoj govorim – dodao je Ante Miše.

Ima medalju iz Katara

Nikola Vlašić s reprezentacijom je bio na Euru 2020. te na Svjetskom prvenstvu 2022. godine – na kojemu je oduševio hladnokrvnim izvođenjem jedanaesteraca u dramama s Japancima i Brazilcima. Ukupno ima 59 nastupa za Hrvatsku i devet postignutih pogodaka.

Kad je u pitanju utakmica protiv Crne Gore, očekuje se da će izbornik najveću minutažu dati igračima iz sjene, poput Jakića, Ćaleta-Cara, Pongračića, More... Ivušić je zbog ozljede bio pošteđen zadnjeg treninga. Iako se Hrvatska već plasirala na Svjetsko prvenstvo i nema baš nikakav rezultatski imperativ, za te momke bit će ovo prava kvalifikacijska utakmica – nova runda dokazivanja da su dostojni dresa vatrenih.

Hrvatska je protiv reprezentacija zemalja bivše Jugoslavije ukupno odigrala 32 utakmice i nijedna se nije dogodila na nekom od velikih natjecanja – bile su to samo prijateljske i kvalifikacijske utakmice. U njima ima dva poraza: u Skoplju i u Ljubljani. Prvi put u svojoj povijesti gostuje u Crnoj Gori.