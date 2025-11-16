Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 113
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
HRVATSKI MAESTRO

Modrićeva izjava poslije pobjede žestoko odjeknula u Srbiji, postao je glavna tema tamošnjih medija

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Stjepan Meleš
16.11.2025.
u 17:55

Podsjetili su da je Modriću utakmica protiv Farana bila 193. u dresu reprezentacije. Nevjerojatno dostignuće, baš kao i ono koje Vatreni bilježe sve ove godine, napisali su Srbi

O još jednom veličanstvenom uspjehu Hrvatske pišu uglavnom sve sportske stranice, a jedna takva iz susjedne Srbije posvetila je poseban tekst o izjavi našeg kapetana i hodajuće legende Luke Modrića. 

- U periodu od 2000. do danas hrvatska reprezentacija se nije plasirala samo na dva velika natjecanja. Posljednji put nije išla na Europsko prvenstvo na prijelazu stoljeća, kada su domaćini bili Belgija i Nizozemska. Od tada – 5/5! U ovom tisućljeću nije bila samo u Južnoj Africi na Svjetskom prvenstvu. Bit će i u Americi, Kanadi i Meksiku, a tamošnja javnost, zbog svih njezinih uspjeha, to shvaća kao nešto normalno i svakodnevno - piše srpski portal Mozzartsport.

- Hrvatska je od osamostaljenja izborila plasman na 14 od 16 velikih natjecanja i polako se, prema mišljenju Luke Modrića, kapetana državnog tima, odlazak na Mundijal, kao i bilo kakav uspjeh, počeo uzimati zdravo za gotovo, a to nije normalno... - nastavljaju u svom tekstu. 

Podsjetili su da je Modriću utakmica protiv Farana bila 193. u dresu reprezentacije. Nevjerojatno dostignuće, baš kao i ono koje Vatreni bilježe sve ove godine, napisali su Srbi.

- Ponosan sam i sretan na sve što sam ostvario s reprezentacijom, brojka zvuči stvarno nevjerojatno", rekao je Luka i dodao: "Mislim da je nastup na Svjetskom prvenstvu velika stvar koju trebamo cijeniti. Ponekad zaboravimo koliko je to velika stvar s obzirom na uspjehe koje smo ostvarili i uzimamo to zdravo za gotovo. Međutim, to je sve samo ne normalno - izjavio je Modrić.

Dominik Livaković vraća se u Dinamo!
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Srbija Luka Modrić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja