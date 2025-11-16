Modrićeva izjava poslije pobjede žestoko odjeknula u Srbiji, postao je glavna tema tamošnjih medija

O još jednom veličanstvenom uspjehu Hrvatske pišu uglavnom sve sportske stranice, a jedna takva iz susjedne Srbije posvetila je poseban tekst o izjavi našeg kapetana i hodajuće legende Luke Modrića.

- U periodu od 2000. do danas hrvatska reprezentacija se nije plasirala samo na dva velika natjecanja. Posljednji put nije išla na Europsko prvenstvo na prijelazu stoljeća, kada su domaćini bili Belgija i Nizozemska. Od tada – 5/5! U ovom tisućljeću nije bila samo u Južnoj Africi na Svjetskom prvenstvu. Bit će i u Americi, Kanadi i Meksiku, a tamošnja javnost, zbog svih njezinih uspjeha, to shvaća kao nešto normalno i svakodnevno - piše srpski portal Mozzartsport.

- Hrvatska je od osamostaljenja izborila plasman na 14 od 16 velikih natjecanja i polako se, prema mišljenju Luke Modrića, kapetana državnog tima, odlazak na Mundijal, kao i bilo kakav uspjeh, počeo uzimati zdravo za gotovo, a to nije normalno... - nastavljaju u svom tekstu.

Podsjetili su da je Modriću utakmica protiv Farana bila 193. u dresu reprezentacije. Nevjerojatno dostignuće, baš kao i ono koje Vatreni bilježe sve ove godine, napisali su Srbi.

- Ponosan sam i sretan na sve što sam ostvario s reprezentacijom, brojka zvuči stvarno nevjerojatno", rekao je Luka i dodao: "Mislim da je nastup na Svjetskom prvenstvu velika stvar koju trebamo cijeniti. Ponekad zaboravimo koliko je to velika stvar s obzirom na uspjehe koje smo ostvarili i uzimamo to zdravo za gotovo. Međutim, to je sve samo ne normalno - izjavio je Modrić.