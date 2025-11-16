Dres hrvatskog dragulja postigao cijenu od 10 tisuća eura: Iza cifre se nalazi čudesna priča

Hrvatski reprezentativac Luka Vušković u petak je ostvario jedan od najvećih snova u dosadašnjoj karijeri. Osmamnaestogodišnji branič njemačkog HSV-a dobio je priliku započeti od prve minute za A hrvatsku reprezentaciju, u svom drugom nastupu za vatrene.

Nakon dolaska u Tottenham, Englezi su procijenili da je za njegov razvoj najbolje da ode na posudbu, a odlazak u HSV kod brata Marija pokazao se kao pun pogodak. Vušković u Hamburgu igra redovito i odlično. Prema statističkim pokazateljima svrstava se među najbolje braniče lige, a sada će nositi i jedan od najskupljih dresova u povijesti njemačkog kluba.

U posljednjem kolu Bundeslige HSV je nastupio u posebnim dresovima u sklopu inicijative Mi protiv raka - prevencija može spasiti živote. Cilj akcije bio je podizanje svijesti o važnosti prevencije raka, a igrači su posebne dresove nosili u utakmici protiv Borussije Dortmund. Nakon susreta dresovi su stavljeni na aukciju i vrlo brzo počeli prelaziti cijenu od tisuću eura, piše portal HSV24.

Daleko najveći interes izazvao je dres hrvatskog reprezentativnog stopera. Dres Luke Vuškovića dosegnuo je preko 10 tisuća eura, a ponude se mogu slati do 23. studenoga. Sav prihod od aukcije namijenjen je kampanji yeswecan!cer, koja potiče mlade na cijepljenje protiv HPV-a.