Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 149
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
POSEBNA AKCIJA

Dres hrvatskog dragulja postigao cijenu od 10 tisuća eura: Iza cifre se nalazi čudesna priča

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
16.11.2025.
u 21:22

Cilj akcije bio je podizanje svijesti o važnosti prevencije raka, a igrači su posebne dresove nosili u utakmici protiv Borussije Dortmund

Hrvatski reprezentativac Luka Vušković u petak je ostvario jedan od najvećih snova u dosadašnjoj karijeri. Osmamnaestogodišnji branič njemačkog HSV-a dobio je priliku započeti od prve minute za A hrvatsku reprezentaciju, u svom drugom nastupu za vatrene. 

Nakon dolaska u Tottenham, Englezi su procijenili da je za njegov razvoj najbolje da ode na posudbu, a odlazak u HSV kod brata Marija pokazao se kao pun pogodak. Vušković u Hamburgu igra redovito i odlično. Prema statističkim pokazateljima svrstava se među najbolje braniče lige, a sada će nositi i jedan od najskupljih dresova u povijesti njemačkog kluba.

U posljednjem kolu Bundeslige HSV je nastupio u posebnim dresovima u sklopu inicijative Mi protiv raka - prevencija može spasiti živote. Cilj akcije bio je podizanje svijesti o važnosti prevencije raka, a igrači su posebne dresove nosili u utakmici protiv Borussije Dortmund. Nakon susreta dresovi su stavljeni na aukciju i vrlo brzo počeli prelaziti cijenu od tisuću eura, piše portal HSV24.

Daleko najveći interes izazvao je dres hrvatskog reprezentativnog stopera. Dres Luke Vuškovića dosegnuo je preko 10 tisuća eura, a ponude se mogu slati do 23. studenoga. Sav prihod od aukcije namijenjen je kampanji yeswecan!cer, koja potiče mlade na cijepljenje protiv HPV-a.

Dominik Livaković vraća se u Dinamo!
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija HSV Vatreni Luka Vušković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja