Izbornik Dalić otkrio Crnogorcima velike vijesti u vezi Luke Modrića, ovo će ih potpuno oduševiti

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić i reprezentativac Josip Šutalo odradili su obaveze prema novinarima uoči zadnje kvalifikacijske utakmice koju Hrvatska igra protiv Crne Gore u ponedjeljak u 20.45. Podsjetimo, vatreni su pobjedom nad Farskim Otocima potvrdili odlazak na Mundijal.Hrvatska je osigurala svjetsko prvenstvo, ali u Crnu Goru mora ići po pobjedu jer još uvijek postoji mogućnost da završi u prvom bubnju na ždrijebu svjetskog prvenstva.

Uz pobjedu nad Crnom Gorom, Hrvatska se mora nadati da će Italija i Njemačka ostati bez sva tri boda u svojim završnim utakmicama. U 19 sati će Zlatko Dalić najaviti dvoboj u Podgorici.

- Osigurali smo plasman, ali za nas nisu gotove kvalifikacije, čeka nas teška utakmica, idemo završiti kvalifikacije kako smo i počeli. Neće nam biti lagano, čeka nas mnotiviran protivnik. Idemo s maksimalnom snagom, dat ćemo šansu igračima koji nisu igrali - rekao je Dalić na početku.

- Maksimalno smo motivirani, idemo završiti ove kvalifikacije bez proaza. Svjesni smo da se moramo boriti i dokazivati za svoje mjesto - rekao je Ajaxov stoper Josip Šutalo.

- Nakon dugo godina sam u Crnoj Gori, proveo sam tu lijepe trenutke, ostalo mi je u lijepom siječanju. Imali smo puno stresa i problema, imala ih je i Crna Gora. Imaju novog izbornika, nove igrače, to im je prilika za dokazivanje, tako da će nam biti teško - izjavio je Dalić.

- Svakome tko se bavi ovim poslom osjeća čast voditi reprezentaciju. Ponosan sam i na uspjehe, nema veće časti. Zbog toga i postižemo tako dobre rezultate. Talentirani smo, no svi koji igraju i koji su u stručnom stožeru imaju tu čast. Savičević, Mijatović... Bilo je tu puno kompletnih igrača kroz povijest u Crnoj Gori - rekao je Dalić.

- Izbornik malo više zna od mene, nem znam koga bih izdvojio, ne želium pričati o pojedinmcima. Imaju dosta kvalitete sadašnji reprezentativci. Kao što je i Modrić rekao, čast mi je igrati za reprezentaciju. Svi smo motivirani i želimo dati najbolje od sebe - izjavio je Šutalo.

- Poslat ćemo najjači mogući sastav, ovisi o tome tko je najsvježiji i najodmorniji. Nema tu velike razlike, dat ćemo priliku napadačima koji nisu igrali. Tu su i Luka, Perišić i Kramarić. Rasporedit ćemo snage, želimo biti konkretni. Crna Gora je promijenila neke stvari u veznom redu, imaju puno mladih igrača. To je mlada reprezentacija koja se želi dokazati i to je najopasnije. Publika u Crnoj Gori zaslužuje vidjeti Luku Modrića. Luka će igrati sigurno. On je svjetski vrh nogometa i ovo je prilika da to pokaže i u Podgorici. Nećete biti uskraćeni - poručio je Dalić za kraj crnogorskim novinarima.