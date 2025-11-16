Naši Portali
JAVLJAJU CRNOGORCI

Skandal: Hrvatski navijači nakon sačekuše napadnuti u Crnoj Gori! Evo što se dogodilo

Rijeka: Atmosfera na trbinama tijekom susreta Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
16.11.2025.
u 22:04

Iz policijske uprave neslužbeno su poručili da rade na rasvjetljavanju slučaja i identifikaciji svih sudionika ovog ozbiljnog incidenta

Uoči utakmice, dogodio se napad na navijače Hrvatske. Kako javljaju crnogorske Vijesti, skupina navijača iz Hrvatske napadnuta je večeras u mjestu Ugnji, na magistralnoj cesti Cetinje – Budva. Prema informacijama tamošnjh Vijesti, navijači su cetinjskoj policiji prijavili da im je na magistralnoj cesti, u mjestu koje nisu uspjeli precizno identificirati, nepoznata skupina prepriječila put, nakon čega su im metalnim šipkama razbijena stakla i retrovizori na vozilima.

Iz policijske uprave neslužbeno su poručili da rade na rasvjetljavanju slučaja i identifikaciji svih sudionika skandala. Policija je ranije tijekom dana rekla da je spremna za sutrašnju međunarodnu nogometnu utakmicu između reprezentacija Crne Gore i Hrvatske te pozvala građane da poštuju zakon.

- Službenici Uprave policije će, povodom međunarodne nogometne utakmice u sklopu kvalifikacija za reprezentacija Crne Gore i Hrvatske, čije je odigravanje zakazano za sutra, 17. 11. 2025. godine u 20:45, na stadionu Pod Goricom, provesti niz preventivnih mjera i radnji kako bi javni red i mir na stadionu i u gradskom središtu bili stabilni, promet pravilno reguliran i nesmetan te kako bi se utakmica odigrala u fer i sportskoj atmosferi - poručili su.

- S obzirom na to da je utakmica od strane FSCG-a proglašena događajem povećanog rizika, Policija je održala niz sastanaka s odgovornim subjektima, formirala stožer i angažirala optimalan broj službenika koji će biti raspoređeni na ključnim točkama sportskog objekta i okolice, kao i na lokacijama kojima se očekuje kretanje navijača. U vezi s dolaskom i odlaskom gostujućih navijača, provode se mjere kontrole na graničnim prijelazima te aktivnosti tijekom njihova boravka na teritoriju Crne Gore', priopćili su ranije iz Uprave policije - dodali su.

Dominik Livaković vraća se u Dinamo!

