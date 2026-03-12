VIDEO Urnebesna objava Rijeke: Goste iz Francuske pozdravili scenom iz kultne serije

Nogometaše Rijeke danas od 18:45 očekuje prva utakmica osmine finala Konferencijske lige protiv Strasbourga. Francuska momčad veliki je favorit u ovoj utakmici, ali Rijeka vidi svoje šanse na domaćem terenu. Vidljivo je kako u gradu i klubu vlada veliko uzbuđenje pred povijesnu utakmicu za klub.

Tome svjedoči i snimka koju je Rijeka jutros objavila na društvenim mrežama, a služi kao pozdrav gostima uoči večerašnje utakmice. Označili su Strasbourg i napisali "Dobro jutro i dobrodošli", a u objavi se nalazi snimka policajca Crabtreeja iz legendarnog britanskog sitcoma 'Allo! 'Allo!.

Serija je smještena u okupiranu Francusku za vrijeme Drugog svjetskog rata, a smještena je u gradić Nouvion. Francuski policajac Crabtree je zapravo pritajeni britanski špijun poznat po užasnom baratanju francuskim jezikom i komičnim pozdravom koji se u Hrvatskoj prevodio s "Dobar jutar".

Ni francuska momčad nije ostala imuna na objavu Rijeke pa su im dogovorili tako što su podijelili Rijekin video i dodali emotikone pljeskanja.