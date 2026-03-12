Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 81
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PROVOKACIJE?

VIDEO Urnebesna objava Rijeke: Goste iz Francuske pozdravili scenom iz kultne serije

Rijeka: Rijeka i Lokomotiva sastali se u 24. kolu HNL-a
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Karlo Koret
12.03.2026.
u 11:07

Označili su Strasbourg i napisali "Dobro jutro i dobrodošli", a u objavi se nalazi snimka policajca Crabtreeja iz legendarnog britanskog sitcoma 'Allo! 'Allo!

Nogometaše Rijeke danas od 18:45 očekuje prva utakmica osmine finala Konferencijske lige protiv Strasbourga. Francuska momčad veliki je favorit u ovoj utakmici, ali Rijeka vidi svoje šanse na domaćem terenu. Vidljivo je kako u gradu i klubu vlada veliko uzbuđenje pred povijesnu utakmicu za klub.

Tome svjedoči i snimka koju je Rijeka jutros objavila na društvenim mrežama, a služi kao pozdrav gostima uoči večerašnje utakmice. Označili su Strasbourg i napisali "Dobro jutro i dobrodošli", a u objavi se nalazi snimka policajca Crabtreeja iz legendarnog britanskog sitcoma 'Allo! 'Allo!. 


Serija je smještena u okupiranu Francusku za vrijeme Drugog svjetskog rata, a smještena je u gradić Nouvion. Francuski policajac Crabtree je zapravo pritajeni britanski špijun poznat po užasnom baratanju francuskim jezikom i komičnim pozdravom koji se u Hrvatskoj prevodio s "Dobar jutar".

Ni francuska momčad nije ostala imuna na objavu Rijeke pa su im dogovorili tako što su podijelili Rijekin video i dodali emotikone pljeskanja.

Tudor ponizio svog igrača i dodatno ga slomio, izašli su detalji drame nakon debakla
Ključne riječi
allo allo Konferencijska liga Strasbourg NK Rijeka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!