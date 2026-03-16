VIDEO Tajanstveni radio signali: Usred rata s Iranom netko emitira čudnu poruku, stručnjak otkriva što to znači

Na samom početku američko-izraelskih udara na Iran na kratkovalnim radijskim frekvencijama zabilježena je neobična pojava. Dva puta dnevno čuje se muški glas na perzijskom jeziku koji monotono čita nizove brojeva koji na prvi pogled djeluju potpuno nasumično. Podrijetlo signala nije službeno potvrđeno. Ipak, radio-entuzijasti uspjeli su ga okvirno locirati negdje u zapadnoj Europi. Riječ je o fenomenu koji je među radioamaterima dobro poznat već desetljećima - takozvanim numeričkim stanicama.

'To je nešto što sam ja slušao još kao radio amater, to su takozvane numeričke stanice. Dakle, postoji kompjuter s naštimanim brojevima koji čita brojeve satima, prazne nizove brojeva, koji put se uključi koja riječ, nekoliko taktova glazbe. Jedan dio tih poruka je apsolutno besmislen, dakle apsolutno ništa se ne emitira, a jedan dio su vjerojatno poruke agentima na terenu. Govorimo o starim tehnologijama, vratile su se stare tehnologije. Prva je stvar jednostavnost. To je stanica koja emitira najčešće amplitudnom modulacijom', rekao je za N1 Goran Vojković sa Sveučilišta Sjever.

Kako objašnjava, većina takvih stanica koristi upravo najjednostavniji oblik radijskog prijenosa, klasični AM signal. 'Na kratkim valovima se može, pogotovo noću, tisućama kilometara daleko čuti stanice. uz običan AM prijamnik kojega ima svatko u svijetu. Prva je stvar što ako imate AM prijamnik ne djelujete sumnjivo. Imate agenta negdje na terenu, u pozadini, koji je godinama spavač. On sluša hoće li se pojaviti poruka za njega. Imate nešto što se zove jednokratni šifrantski ključ, odnosno listić. Imate blokić koji nije rađen od papira nego od nitroceluloze, koja kad se zapali ne ostavlja tragove. Dva su listića sa potpuno jednakim nizom brojeva, jedan je kod mene, drugi je kod vas i vi ste ih negdje sakrili i odnijeli sa sobom pet tisuća kilometara dalje. Na određeni dan ako se pojavi neka vaša šifra agenta, poruka se zbraja s brojevima i ovaj glas automatski emitira tu poruku', rekao je pa dodao da onda agent vrati poruku. Takav sustav, naglašava, ima jednu ključnu prednost – gotovo ga je nemoguće razbiti ako se koristi pravilno.

'To je simetrična kriptografija, jako je stara, ova na radiju stara je više od stotinu godina, ali radi bez kompjutera, bez mobitela, bez ičeg sumnjivog, s najobičnijem AM radijom', naglasio je Vojković. Poruka se, kaže, može dešifrirati samo u iznimnim situacijama.' Poruka i šifra može se probiti samo u dva slučaja - ako se listić koristi dva puta ili ako je netko ukrao listić.' Prema njegovim riječima, takav način komunikacije može imati više svrha. 'Ovaj sistem je jako star i jako dobar. Može se raditi o porukama agentima u Iranu, može se koristiti jednostavno za stvaranje psihoze.' Da se skrivene poruke mogu prenositi na bezbroj načina, ilustrirao je i jednostavnim primjerom iz svakodnevice. 'Imamo Top 10. Ako je treća pjesma live, a ne studio, to je poruka. One se mogu sakriti na bilo koji način', rekao je i dodao da su ljudi u takvim sustavima iznimno maštoviti.

U širem kontekstu modernih sukoba upozorava i na promjenu percepcije rata u javnosti. 'Dolazi do videogenizacije rata i ljudi na društvenim mrežama stvarna ubijanja počinju shvaćati kao da se radi o videoigri. Vraćaju se neke stare tehnologije. Špijuni rade svoje, psihoza radi svoje. Ali, možda ta stanica ne radi ništa, možda emitira samo serije brojeva da bi se stvorio pritisak da se nešto događa', rekao je.