Rijeka danas igra osminu finala Konferencijske lige. Evo gdje možete pogledati utakmicu

Rijeku ždrijeb osmine finala Konferencijske lige nije mazio, jer Strasbourg je drugi favorit kladionica za osvajanje tog natjecanja, prvi nakon engleskog Crystal Palacea. Prva utakmica osmine finala Konferencijske lige igra se večeras na Rujevici s početkom u 18.45 sati uz prijenos na kanalu Arenasport 1. Strasbourg je danas jako uspješnica "podružnica" Chelseaja, a ujedno jedan od samo šest klubova koji su osvojili sva tri najveća francuska trofeja i jedan od samo šest klubova koji su u najvišem razredu francuskog nogometa odigrali više od 2000 utakmica.

Strasbourg je prije svega 15 godina doživio financijski slom i ispao u petu ligu. Pod vodstvom predsjednika Marca Kellera, klub je u samo šest godina preskočio četiri ranga i 2017. se vratio u Ligue 1. Povratak je potvrdio osvajanjem Liga kupa 2019., a danas ponovno pripada gornjem domu francuskog nogometa.

Novi uzlet krenuo je 2023. kada je klub preuzeo konzorcij BlueCo na čelu s Toddom Boehlyjem, Chelseajevim vlasnikom. Transferi između Chelseaja i Strasbourga zbivaju se u svakom prijelaznom roku. Jedni od drugih kupuju igrače, posuđuju ih, puštaju bez odštete. Traži se najbolji model za obje sredine, pazi se posebno zbog financijskog fair-playa, no, realno, radi se o istom klubu s dva imena u dvije države, samo što je ovaj engleski dio vlasnicima puno važniji od francuskog. U kratkom razdoblju uloženo je više od 200 milijuna eura u pojačanja i stvorena je najmlađa momčad u europskim ligama. Prema podacima provjereno preciznog CIES-a, u 30 elitnih razreda Starog kontinenta prosjek godina igrača Strasbourga ove je sezone bio najmanji, svega 21,9 godina. Drugo mjesto na toj ljestvici zauzimaju Domžale (22,7), treće Westerlo (23,3), dok je u Hrvatskoj najmlađi Osijek (25,1), a Rijeka je na 26,3.

Ukupna tržišna vrijednost momčadi prelazi 290 milijuna eura. Za usporedbu, vrijednost nogometaša Rijeke skoro je deset puta manja, odnosno 31 milijun eura. Strasbourg danas igra moderan i napadački nogomet. Momčad vodi Gary O'Neil, igrač koji itekako dobro pamti i poznaje Velimira Zajeca. Naime, aktualni počasni predsjednik Dinama bio je O'Neilov trener u Portsmouthu.

Među najvažnijim igračima Strasbourga ističu se Valentín Barco, kapetan Ismaël Doukouré i najbolji strijelac Joaquín Panichelli. Emanuel Emegha, napadač koji na ljeto odlazi u Chelsea, neće nastupiti zbog ozljede.