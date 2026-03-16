NBA liga planira povećati broj momčadi: Ova dva grada mogla bi dobiti svoje klubove

16.03.2026.
u 17:47

Planovi za proširenje NBA lige su na dnevnom redu sastanka lige krajem ovog mjeseca, a rasprave se usredotočuju na procjene vrijednosti novih klubova u Seattleu i Las Vegasu, koje bi u sezoni 2027/28 trebali ući u NBA ligu.

Upravni odbor NBA lige vodio je otvoreni dijalog o povratku NBA u Seattle, gdje je franšiza Oklahoma City Thundera od 1967. do 2008. bila dom SuperSonicsa.

Da bi plan proširenja bio usvojen, barem 23 od 30 vlasnika klubova moraju glasati za prijedlog.

ESPN je izvijestio da bi nove franšize mogle biti spremne za početak igranja do 2028. godine, a procjene vrijednosti dvaju novih klubova se procjenjuju na više od 14 milijardi dolara.

NBA događaji se održavaju u Las Vegasu, uključujući godišnju Ljetnu ligu, ali nijedan NBA klub nikada nije imao sjedište u Nevadi.

Liga se zadnji put proširila 2004. godine, a preraspodjele bi mogle biti potrebne kako bi se smjestile dvije nove franšize. Trenutna momčad Zapadne konferencije - Minnesota, Memphis i New Orleans su logična rješenja, te bi se one mogle premjestiti s Zapadne Konferencije na Istok kako bi prijelaz na 32 momčadi funkcionirao.
