JOAN LAPORTA

Predsjednik Barcelone: Andy Bara nam je jako puno pomogao, bio je od velike koristi

FC Barcelona elections
ALBERT GEA/REUTERS
VL
Autor
Hina
16.03.2026.
u 15:15

Za 63-godišnjeg Laportu ovo će biti drugi uzastopni mandat na čelu "ponosa Katalonije", izabran je i 2021., a ukupno četvrti jer je dužnost predsjednika obnašao i od 2003. do 2010. godine.

Joan Laporta i sljedećih će pet godina biti na čelu FC Barcelone nakon što je na predsjedničkim izborima nadmoćno pobijedio protukandidata Victora Fonta. Laporta je dobio 68.18 posto glasova članova kluba, dok je Font dobio podršku 29.78 posto onih koji koji su iskoristili pravo glasanja. Iz Barcelone su objavili kako je u izborima sudjelovalo 48.480 "sociosa", što predstavlja 42 posto onih koji su imali pravo glasovati.

Laporta je uoči izbora dao niz intervjua, a u jednom od njih osvrnuo se na suradnju s utjecajnim nogometnim menadžerima. Pritom je posebno spomenuo najpoznatijeg hrvatskog menadžera Andyja Baru, agenta bivšeg dinamovca i španjolskog reprezentativca Danija Olma.

- Nadam se nastavku dobrih odnosa s Pinijem Zahavijem, Jorgeom Mendesom, ali i Andyjem Barom, koji je bio od velike pomoći. Upravo takvi odnosi omogućili su nam dolazak igrača poput Roberta Lewandowskog, koji je čak ušao u sukob s Bayernom kako bi stigao u Barcu - izjavio je Laporta za podcast Jijantes FC.

