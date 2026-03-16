VELIKI SLAVONAC

Legendarni vatreni pokazao je veliko srce i donirao skupocjenu opremu koja spašava živote

KATAR 2022 - Hrvatska pobjedila Maroko i osvojila broncu na Svjetskom prvenstvu
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
16.03.2026.
u 14:10

Iz DVD-a Donji Miholjac poručili su kako će im ova donacija značajno podići razinu opremljenosti i spremnosti za intervencije na terenskom radu

Legendarni hrvatski reprezentativac Domagoj Vida ponovno je pokazao veliko srce i odlučio pomoći. Bivši vatreni pomogao je rodnom Donjem Miholjcu vrijednom donacijom za vatrogasce, koji su zahvaljujući njegovoj donaciji nabavili novu opremu za spašavanje u najtežim intervencijama.

Radi se o akumulatorskom hidrauličnom alatu koji se koristi u zahtjevnim akcijama spašavanja, ponajprije u prometnim nesrećama. Komplet uključuje rezač, razupirač i hidraulični cilindar, a vrijednost opreme iznosi čak 11.000 eura. Iz DVD-a Donji Miholjac poručili su kako će im ova donacija značajno podići razinu opremljenosti i spremnosti za intervencije na terenskom radu.

Nova oprema već je ugrađena u malo brzo navalno vozilo, što znači da je vatrogascima odmah na raspolaganju u životnim situacijama u kojima je svaka sekunda iznimno važna.

Komentara 1

Avatar rubinet
rubinet
14:36 16.03.2026.

Vida, bravo.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

