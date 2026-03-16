Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 163
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OKREĆE GLAVE

Zaboravljeni vatreni ponovno skrenuo pažnju na sebe: Prate ga dva kluba iz liga petice

Primeira Liga - Benfica v Arouca
PEDRO NUNES/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
16.03.2026.
u 16:41

Neće im ga biti lako dovesti budući da 22-godišnji hrvatski reprezentativac ima ugovor sve do 2030. godine i otkupnu klauzulu od čak 100 milijuna eura

Franjo Ivanović prošlog je ljeta preselio u portugalsku Benficu nakon što je bio jedan od najboljih igrača Royale.Union St. Gilloisea u sezoni kada su osvojili prvi naslov prvaka Belgije nakon 90 godina. 'Orlovi' iz Lisabona iskrcali su za njega velikih 23 milijuna eura te se očekivalo kako će biti jedan od glavnih igrača kluba ove sezone. Nažalost po njega, od kada je na klupu Benfice sjeo Jose Mourinho Ivanović ne igra previše.

Ipak, u posljednje dvije utakmice pokazao se kao vrlo vrijedna opcija s klupe. Prvo je protiv Porta asistirao za izjednačujući pogodak koji je njegovoj momčadi donio bod, dok je protiv Rio Avea sam zabio za pobjedu od 2:1 u šestoj minuti sudačke nadoknade i tako odnio nagradu za igrača utakmice. Sada turski insajder Ekrem Konur tvrdi kako su za njegova zainteresirani engleski rasadnik talenata Brighton i hit-momčad Serie A, Como.

Neće im ga biti lako dovesti budući da 22-godišnji hrvatski reprezentativac ima ugovor sve do 2030. godine i otkupnu klauzulu od čak 100 milijuna eura. Možda ga mogu zaintersirati za odlazak iz Lisabona ponude li mu više vremena na terenu i zagarantirano mjesto u početnoj postavi, ali također je jasno kako Ivanović sve više pokazuje svoje kvalitete u dresu Benfice i mogao bi se etablirati kao član udarne postave iako mu je konkurencija sjajni Grk Vangelis Pavlidis.

Ove sezone upisao je 35 nastupa za Benficu i zabio šest golova te dodao dvije asistencije, uglavnom ulazeći s klupe.

Ključne riječi
Brighton & Hove Albion como Benfica Franjo Ivanović

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!