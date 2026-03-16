Zaboravljeni vatreni ponovno skrenuo pažnju na sebe: Prate ga dva kluba iz liga petice

Franjo Ivanović prošlog je ljeta preselio u portugalsku Benficu nakon što je bio jedan od najboljih igrača Royale.Union St. Gilloisea u sezoni kada su osvojili prvi naslov prvaka Belgije nakon 90 godina. 'Orlovi' iz Lisabona iskrcali su za njega velikih 23 milijuna eura te se očekivalo kako će biti jedan od glavnih igrača kluba ove sezone. Nažalost po njega, od kada je na klupu Benfice sjeo Jose Mourinho Ivanović ne igra previše.

Ipak, u posljednje dvije utakmice pokazao se kao vrlo vrijedna opcija s klupe. Prvo je protiv Porta asistirao za izjednačujući pogodak koji je njegovoj momčadi donio bod, dok je protiv Rio Avea sam zabio za pobjedu od 2:1 u šestoj minuti sudačke nadoknade i tako odnio nagradu za igrača utakmice. Sada turski insajder Ekrem Konur tvrdi kako su za njegova zainteresirani engleski rasadnik talenata Brighton i hit-momčad Serie A, Como.

🚨🆕 #SLBenfica 🇭🇷

Brighton could reignite interest in Benfica’s Croatian striker Franjo Ivanović.



👀 Como also keen on the player.



💰 Release clause → €100M. pic.twitter.com/rWVh5IlHY0 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) March 16, 2026

Neće im ga biti lako dovesti budući da 22-godišnji hrvatski reprezentativac ima ugovor sve do 2030. godine i otkupnu klauzulu od čak 100 milijuna eura. Možda ga mogu zaintersirati za odlazak iz Lisabona ponude li mu više vremena na terenu i zagarantirano mjesto u početnoj postavi, ali također je jasno kako Ivanović sve više pokazuje svoje kvalitete u dresu Benfice i mogao bi se etablirati kao član udarne postave iako mu je konkurencija sjajni Grk Vangelis Pavlidis.

Ove sezone upisao je 35 nastupa za Benficu i zabio šest golova te dodao dvije asistencije, uglavnom ulazeći s klupe.