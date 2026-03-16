DO KRAJA SEZONE

Engleska legenda preuzela talijanskog drugoligaša, želi s njim ući u elitu

FILE PHOTO: Under 21 International Friendly - England v Portugal
Andrew Boyers/REUTERS
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
16.03.2026.
u 14:50

Bivši engleski nogometni reprezentativac Ashley Cole (45) novi je trener talijanskog drugoligaša Cesene

Cole je s Cesenom dogovorio suradnju do kraja sezone, a momčad preuzima na osmom mjestu ljestvice Serie B, zadnjem koje vodi u doigravanje za ulazak u društvo najboljih.

Osam kola prije kraja ligaškog dijela natjecanja Cesena ima 40 bodova, dva više od devetog Sudtirola, a jedan manje od sedme Juve Stabije. Već šesta Modena sa 47 bodova je teško uhvatljiva.

Nakon što je radio s mlađim dobnim kategorijama u Chelsaju te bio pomoćnik u Evertonu, Birmingham Cityju i engleskoj reprezentaciji, Coleu je ovo prvi samostalni trenerski posao u karijeri.
Ključne riječi
Serie A Cesena Ashley Cole

