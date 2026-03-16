Skandal na utrci od 50 km: pio pivo s publikom pa priznao – Bio sam mrtav pijan

Svakog ožujka deseci tisuća navijača okupe se uz stazu Holmenkollen kako bi sudjelovali u jednom od najvećih sportskih festivala na svijetu - skijaška utrka na 50 kilometara. U toj uzavreloj atmosferi, gdje se miris kuhanog vina miješa s uzvicima podrške, natjecatelji se bore s hladnoćom, umorom i vlastitim granicama. No, jedan od njih, 23-godišnji Britanac Gabriel Gledhill, odlučio je da će se tog dana boriti s nečim drugim, puno primamljivijim. Umjesto da se fokusira isključivo na konkurenciju i štopericu, Gledhill je odlučio prigrliti karnevalsku atmosferu koja ga je okruživala. U scenama koje su obišle svijet, viđen je kako se zaustavlja uz rub staze, prihvaća limenke piva i čašice žestokog pića od razdraganih navijača te nazdravlja sa svima koji su mu ponudili okrjepu.

Nakon što je prošao ciljem kao 67., odnosno treći odostraga, s više od dvadeset minuta zaostatka za pobjednikom, Norvežaninom Einarom Hedegartom, Gledhill je bez imalo ustezanja novinarima priznao što se događalo.

- Mora da sam popio deset do dvanaest piva i pet do šest rakija. Bio sam mortus pijan - izjavio je za švedski list "Expressen".

Novinari su primijetili da se oko njega osjeća intenzivan miris alkohola, na što je on, daleko od toga da se uvrijedi, samo potvrdio očito.

- Da, sad sam prilično pijan. Osjećam to - rekao je uz osmijeh.

Svoju odluku objasnio je jednostavnom logikom: U Norveškoj, gdje je alkohol iznimno skup, ponudu navijača nije mogao odbiti. Ako ti netko ponudi pivo, jednostavno ga moraš prihvatiti.

Njegova alkoholna odiseja na stazi bila je, međutim, puna neočekivanih obrata. U jednom trenutku netko iz publike pružio mu je čašicu s tekućinom, uvjeren da se radi o još jednom žestokom piću. No, 20 sekundi kasnije, shvatio je gorku istinu, bio je to gutljaj vodice za ispiranje usta. Rezultat je bio trenutan.

- Shvatio sam o čemu se radi i povratio. Povraćao sam gotovo tijekom cijele staze. Još uvijek ne mogu vjerovati da mi je netko ponudio vodicu za usta, ispričao je kasnije.

Osim pića, navijači su mu nudili i snus, vlažni duhan popularan u nordijskim zemljama, zaokruživši tako bizarno i nezaboravno iskustvo koje je Gledhill opisao kao "ludo i zabavno".

Iza ove gotovo pa karnevalske scene, krila se puno ozbiljnija i manje vesela priča. Gabriel Gledhill, rođen u Engleskoj od oca Kanađanina i majke Engleskinje, preselio se kao jednogodišnjak na kanadski otok Vancouver, gdje je i odrastao. Svoju sportsku karijeru odlučio je graditi u Norveškoj, meki skijaškog trčanja, te se prije pet godina preselio u Lillehammer. Tamo je pronašao svoj trening centar, prijatelje i život. Međutim, upravo uoči utrke u Oslu, njegova budućnost u zemlji koju je zavolio postala je krajnje neizvjesna. Norveške vlasti odbile su mu zahtjev za stalnim boravkom jer nije zadovoljavao uvjete vezane uz prihode. Dobio je rok do 28. ožujka da napusti Norvešku i cijelo schengensko područje, što je za njega značilo samo jedno: kraj karijere.

Njegov neobičan nastup nije prošao nezapaženo niti bez kritika. Tijekom utrke, Gledhilla su prestigle i natjecateljice iz ženske konkurencije, koje su startale 45 minuta kasnije, što je izazvalo bijes nekih sportaša i komentatora.

- Nadao sam se da ću zadnji krug odraditi s nekim. Dugo sam skijao sam i onda sam vidio da prolaze djevojke, Frida Karlsson i Jessie Diggins. Pomislio sam, eto, konačno mogu završiti s njima. Zato sam to učinio - objasnio je, dodavši kako su mu neke od skijašica, poput Linn Svahn, bile zahvalne na društvu.

Čak je i službeni Instagram profil Svjetskog kupa u skijaškom trčanju objavio video na kojem Gledhill nazdravlja s pivom, uz poruku koja je zvučala kao oproštaj: Danas je bila i posljednja utrka na 50 kilometara za momka koji je postao velika ličnost u skijaškom trčanju. Hvala ti na tvojoj osobnosti, humoru i vidljivosti koju si donio ovom sportu.

Gledhillova popularnost u Norveškoj, unatoč kritikama, nije bila upitna. Zbog svog smisla za humor i autoironije, dobio je nadimak "Kralj Trondheima", a godinu dana ranije postao je viralan kada je nakon jedne utrke, u kojoj je također završio pri dnu, publici pokazao gestu "utišavanja", što su navijači prihvatili kao simpatičnu šalu. No, iza lika zabavljača krije se i druga, manje poznata strana. Ugledni časopis Tatler opisao ga je kao sportaša "crtanog, nestvarnog izgleda" i "zgodnog poput Disneyjevog princa". Uz skijanje, Gledhill se bavi i manekenstvom, a oni koji su ga upoznali opisuju ga kao osobu besprijekornih manira i zaraznog šarma.

Kao dječak je birao između nogometa i skijanja, a odabrao je individualni sport jer, kako kaže, "jedina osoba koju možeš kriviti si ti sam". Njegov režim treninga je brutalan i uključuje trčanje, biciklizam, rolanje na skijama po asfaltu te strogu dijetu, jer "tvoje tijelo je tvoje radno mjesto". Njegov najveći san su Olimpijske igre, a kao podsjetnik na taj cilj, na pozadini mobitela drži fotografiju olimpijskih krugova. Svaki put kad otvori mobitel, pogleda tu sliku.