Mladi vatreni dobio poziv u reprezentaciju, ali otkazao je dolazak na okupljanje

Matia Barzić 21-godišnji je branič koji je već skupio četiri nastupa za hrvatsku reprezentaciju do 21 godine. Stoper Cultural y Deportiva Leonese dobio je poziv i za sljedeće okupljanje mladih vatrenih. Izabranike Ivice Olića očekuje utakmica protiv vršnjaka iz Turske, prvoplasirane momčadi skupine H kvalifikacija za Europsko prvenstvo sljedeće godine.

Barzić se ipak neće pojaviti na tom okupljanju budući da njegov klub u tom periodu očekuju tri važne utakmice u borbi za ostanak u drugoj španjolskoj ligi. 23. ožujka igrat će protiv Castellona, 29. ovog mjeseca protiv Andorre, a prvog travnja na rasporedu je utakmica s Husecom. Dvoboj mladih vatrenih i Turske na rasporedu je 31. ožujka.

Barzić i izbornik Olić su dogovorili kako je mladi centralni branič u ovom trenutku bitniji klubu budući da u reprezentaciji njegovo mjesto pokrivaju Moreno Živković, Branimir Mlačić i Dominik Prpić.

Barzić je u Leonesi na posudbi iz prvoligaša Elchea, a u mlađim danima bio je član akademije Atletico Madrida. Rođen je u Španjolskoj, no odlučio je predstavljati hrvatsku reprezentaciju. Transfermarkt ga procjenjuje na 800 tisuća eura.