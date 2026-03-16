ATLETIKA

Troje hrvatskih atletičara na Svjetskom dvoranskom prvenstvu u Poljskoj

Zagreb: 74. memorijal Borisa Hanžekovića, 1000m, muški
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
16.03.2026.
u 14:40

Drljačić i Vuković nastup na prvenstvu izborile su putem svjetskih ranking lista, dok je Bloudek "ulaznicu" za SP osigurao ispunjavanjem rezultatske norme. Svo troje naših predstavnika iza sebe imaju vrlo uspješnu dvoransku sezonu u kojoj su rušili osobne i državne rekorde

Od 20. do 22. ožujka u poljskom Torunu održava se Svjetsko atletsko dvoransko prvenstvo, a Hrvatsku će na svjetskoj smotri predstavljati troje atletičara – Veronika Drljačić (400 m), Nina Vuković (800 m) i Marino Bloudek (800 m).

Drljačić i Vuković nastup na prvenstvu izborile su putem svjetskih ranking lista, dok je Bloudek "ulaznicu" za SP osigurao ispunjavanjem rezultatske norme. Svo troje naših predstavnika iza sebe imaju vrlo uspješnu dvoransku sezonu u kojoj su rušili osobne i državne rekorde.

Posebno se ističe Marino Bloudek, koji je ove zime na 800 metara istrčao 1:45,19 minuta, čime je postavio novi hrvatski i balkanski dvoranski rekord. Tijekom cijele sezone pokazuje iznimno stabilnu i visoku razinu forme, zbog čega od njega s pravom možemo očekivati i borbu za finale u jakoj međunarodnoj konkurenciji.

Odličnu sezonu ima i Veronika Drljačić, koja je na 400 metara istrčala 52.46 sekundi i time srušila 50 godina star hrvatski rekord koji je držala Jelica Pavličić.

Nina Vuković također je u vrlo odličnoj formi. Ove je sezone postavila hrvatski rekord na 600 metara, dok je na svojoj glavnoj disciplini, 800 metara, istrčala osobni rekord 2:01.00 minuta, svega 10 stotinki sporije od kvalifikacijske norme, što potvrđuje da spremna dočekuje nastup na Svjetskom prvenstvu.

Igrač Splita srušio koš
