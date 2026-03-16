'SKROZ JE OPAKA'

Nije šala! Zagrepčanka nudi nagradu za ime i prezime onog tko redarima prijavljuje parkirane automobile

VL
Autor
Večernji.hr
16.03.2026.
u 15:15

"Ljudi poput ove žene su razlog zašto nam je država takva kakva je", piše u jednom od komentara.

Zagrepčanka u komentarima nudi novčanu nagradu za ime i prezime fotografa koji slika nepropisno parkirana vozila i te ih prijavljuje redarima. "Opet na istom mjestu iza kafića Van Gogh zvali komunalnog redara naši kvartovski dušebrižnici, upravo vam lijepi kazne. Čini mi se da se netko baš namjerio da svima koji tu parkiraju zove redare. Dajem nagradu onome tko mi dojavi tko je to. Postali ste netolerantni na gluposti, a ne bavite se pravim problemima u kvartu. Donedavno su vam ok bili alkići pred Šparom i BMW i Mercedesi kraj kafića u pješačkoj zoni njih niste dirali, a sad smeta iza zgrade onaj auto koji je privremeno stao i koji stoji na mjestu gdje nikom ne smeta", napisala je u jednoj od zagrebački Facebook grupa, a objava se učinila zanimljivom i jednom od korisnika Reddita koji je na toj društvenoj mreži napisao kako mu se učinila "zanimljivo i poprilično apsurdno".

"Ljudi poput ove žene su razlog zašto nam je država takva kakva je", "To je neka HDZ-ovka sigurno", "'Stoji na mjestu na kojem nikome ne smeta', kaže za osobu parkiranu pored znaka zabranjeno parkiranje. Koji humor...", "Ja mrzim kada mi izgori stan jer vatrogasci nisu mogli proći od nepropisno zaustavljenih vozila", nizali su se komentari. Netko je upitao i "kaj bu onda ta intelektualka kada dozna tko je?", a drugi je, pak, odgovorio: "Ne znam, ali skroz je opaka, meni ne bi bilo svejedno haha".

reddit Zagreb nepropisno parkiranje parkiranje

