IZVUKAO SE

Zvijezda Chelseaja izbjegla suspenziju zbog ljutog poteza prema dječaku: Bluesi imaju drugi problem

UEFA Champions League - Round of 16 - First Leg - Paris St Germain v Chelsea
Peter Cziborra/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
16.03.2026.
u 18:49

Nakon utakmice, Neto se skupljaču lopti ispričao tako što mu je dao svoj dres

Napadač Chelseaja Pedro Neto prošlog je tjedna navukao bijes ljubitelja nogometa zbog nesportskog poteza u utakmici osmine finala Lige prvaka protiv branitelja naslova PSG-a. U utakmici na Parku Prinčeva, portuglaski krilni napadač odgurno je mladića koji je skupljao lopte vjerujući da mu je ne želi dati kako ne bi mogao brzo izvesti aut.

Taj se potez nije dopao navijačima te je Netu prijetila suspenzija zbog nesportskog ponašanja. Kako tvrde britanski mediji, Portugalac je tu kaznu ipak izbjegao te će moći nastupiti u uzvratnoj utakmici protiv Parižana koja je na rasporedu sutra od 21 sat na Stamford Bridgeu. Nakon utakmice, Neto se skupljaču lopti ispričao tako što mu je dao svoj dres.

Dobra je to vijest za stratega Chelseaja Liama Roseniora, tim više što Neto nije nastupio u Premier ligi protiv Newcastlea ovog vikenda. Morao je odraditi suspenziju zbog crvenog kartona koji je zaradio u gradskom derbiju protiv Arsenala tako da će uzvrat protiv PSG-a dočekati potpuno odmoran. On i suigrači morat će odigrati sjajnu utakmicu žele li preokrenuti zaostatak od tri pogotka iz prve utakmice koju je PSG dobio s 5:2.

Rosenior ipak ima drugih problema kad su u pitanju izostanci. Naime, kapetan Chelseaja Reece James ponovno se ozlijedio i neće biti spreman za sutrašnju utakmicu što znači da će vjerojatno na desnoj strani igrati Malo Gusto.
Ključne riječi
ozljeda Reece James Suspenzija Chelsea Pedro Neto

