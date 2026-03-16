Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 163
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BURNA REAKCIJA

Nezadovoljni Boban ponovno se spustio u Dinamovu svlačionicu: Imao je što za reći igračima

Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 26. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
16.03.2026.
u 17:37

Nije tu bilo vikanja ni pogrdnih riječi, ali predsjednik kluba jasno je dao do znanja kako se takva igra i pristup neće tolerirati

Predsjednik Dinama Zvonimir Boban spustio u svlačionicu Dinama nakon prvenstvene utakmice protiv Slaven Belupa nezadovoljan pristupom igrača doznaje Germanijak. Iako je utakmica završila rezultatom 4:2 u korist plavih, šef Dinama nije bio zadovoljan pristupom igrača u prvom poluvremenu nakon kojeg su Koprivničani imali prednost od jednog pogotka.

Beljo je hat-trickom u drugom poluvremenu donio preokret, a jedan gol dodao je i Vidović, ali Boban smatra kako je prvo poluvrijeme bilo ispod razine koju klub poput Dinama zahtjeva. Uistinu, igrači Marija Kovačevića u prvih 45 minuta izgledali su nezainteresirani i kao da su ponukani velikom bodovnom razlikom u utakmicu ušli sa stavom "lako ćemo". 

Boban je nakon utakmice jasno poručio kako su takvi pristup i stav nedopustivi. Očekuje da Dinamo, sada kada se momčad uigrala, dominira u HNL-u od prve do zadnje minute i iz utakmice u utakmicu pokazuje zašto je prvoplasirana momčad lige. Želi da se igrači Dinama nose kao prvaci i prije nego što to i službeno postanu i svakom minutom na terenu iznova zaslužuju svoje mjesto u Dinamu.

Nije tu bilo vikanja ni pogrdnih riječi, ali predsjednik kluba jasno je dao do znanja kako se takva igra i pristup neće tolerirati. Jasno je kako je cilj za ovu sezonu većim dijelom ispunjen, teško je za očekivati da Hajduk može stići deset bodova razlike. Boban zato vjerojatno već gleda prema idućoj sezoni kada želi napraviti i novi iskorak u Europi, a jasno je kako će se u europskim utakmicama slab pristup kažnjavati.
Ključne riječi
Slaven Belupo svlačionica Zvonimir Boban Dinamo

Komentara 1

Pogledaj Sve
DI
dinol
17:53 16.03.2026.

Bravo Zvone!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 26. kolu SuperSport HNL-a
Video sadržaj
Plavi jurišaju prema naslovu

Današnji Dinamo efikasan je kao rijetko u povijesti, mogli bi srušiti rekord star više 11 godina

Dinamo je u dosadašnjih 26 kola postigao 63 pogotka i nastavi li ovako, mogao bi srušiti i svoj rekord po broju postignutih pogodaka na kraju sezone. Najviše ih je postigao u sezoni 2014./15., kada je 85 puta matirao suparničke vratare. No nakon 26 kola, koliko je sada odigrao, plavi su samo jednom postigli više, u sezoni 2020./21., kada su 64 puta tresli suparničke mreže

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!