Nezadovoljni Boban ponovno se spustio u Dinamovu svlačionicu: Imao je što za reći igračima

Predsjednik Dinama Zvonimir Boban spustio u svlačionicu Dinama nakon prvenstvene utakmice protiv Slaven Belupa nezadovoljan pristupom igrača doznaje Germanijak. Iako je utakmica završila rezultatom 4:2 u korist plavih, šef Dinama nije bio zadovoljan pristupom igrača u prvom poluvremenu nakon kojeg su Koprivničani imali prednost od jednog pogotka.

Beljo je hat-trickom u drugom poluvremenu donio preokret, a jedan gol dodao je i Vidović, ali Boban smatra kako je prvo poluvrijeme bilo ispod razine koju klub poput Dinama zahtjeva. Uistinu, igrači Marija Kovačevića u prvih 45 minuta izgledali su nezainteresirani i kao da su ponukani velikom bodovnom razlikom u utakmicu ušli sa stavom "lako ćemo".

Luka Modrić je sasvim slučajno otkrio gdje će igrati iduće sezone: Mnogi ovo nisu primijetili! Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Boban je nakon utakmice jasno poručio kako su takvi pristup i stav nedopustivi. Očekuje da Dinamo, sada kada se momčad uigrala, dominira u HNL-u od prve do zadnje minute i iz utakmice u utakmicu pokazuje zašto je prvoplasirana momčad lige. Želi da se igrači Dinama nose kao prvaci i prije nego što to i službeno postanu i svakom minutom na terenu iznova zaslužuju svoje mjesto u Dinamu.

Nije tu bilo vikanja ni pogrdnih riječi, ali predsjednik kluba jasno je dao do znanja kako se takva igra i pristup neće tolerirati. Jasno je kako je cilj za ovu sezonu većim dijelom ispunjen, teško je za očekivati da Hajduk može stići deset bodova razlike. Boban zato vjerojatno već gleda prema idućoj sezoni kada želi napraviti i novi iskorak u Europi, a jasno je kako će se u europskim utakmicama slab pristup kažnjavati.