Politički spin Irana? Još uvijek nisu povukli ključan potez oko Svjetskog prvenstva

Azijska nogometna konfederacija (AFC) danas je objavila kako nije primila nikakvu službenu obavijest od Irana o namjeri povlačenja reprezentacije sa Svjetskog prvenstva koje se ovog ljeta održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Glavni tajnik AFC-a, Windsor John, izjavio je novinarima u Kuala Lumpuru da je situacija "vrlo emotivna", ali je naglasio kako konačna odluka leži isključivo na Iranskom nogometnom savezu, koji se do sada nije službeno očitovao o odustajanju. Iran se već kvalificirao na Mundijal, a prema rasporedu trebao bi odigrati dvije utakmice grupne faze u Los Angelesu i jednu u Seattleu.

Cijela situacija eskalirala je nakon što su SAD i Izrael pokrenuli zračne napade na Teheran krajem veljače. Nakon toga, iranski ministar sporta i mladih, Ahmad Donyamali, izjavio je za državnu televiziju da Iran pod trenutnim uvjetima "ne može sudjelovati" na Svjetskom prvenstvu, opisujući nastup kao "nemoguć". Tenzije su dodatno pojačane nakon što je američki predsjednik Donald Trump, koji je ranije poručio da je iranska reprezentacija dobrodošla, kasnije na društvenim mrežama objavio kako smatra da "možda nije prikladno" da dođu zbog vlastite sigurnosti i života.

Unatoč oštrim izjavama iz vrha politike, Nogometni savez Islamske Republike Iran (FFIRI) i njegov predsjednik Mehdi Taj demantirali su napise o povlačenju, nazivajući ih "neutemeljenima". Iz saveza su potvrdili da se pripreme za natjecanje nastavljaju prema planu, što uključuje i dogovorene prijateljske utakmice protiv Nigerije i Kostarike koje bi se trebale odigrati kasnije ovog mjeseca. Iranska vlada je od FIFA-e i američkih vlasti zatražila "dokumentirana sigurnosna jamstva" za svoju delegaciju, izražavajući zabrinutost zbog mogućeg političkog uznemiravanja i sigurnosnih prijetnji.

Ukoliko bi se Iran zaista povukao, to bi bio prvi takav slučaj u modernoj povijesti Svjetskih prvenstava da se kvalificirana momčad povuče zbog političkih razloga. Takav potez mogao bi rezultirati teškim financijskim kaznama i sportskim sankcijama za Iran, uključujući i zabranu sudjelovanja na budućim natjecanjima. U tom bi slučaju FIFA morala hitno pronaći zamjensku reprezentaciju, što je dodatni pritisak s obzirom na to da je doigravanje za posljednja mjesta na turniru udaljeno svega deset dana.

Iako nema presedana na svjetskim prvenstvima, najbliža povijesna paralela dogodila se na Europskom prvenstvu 1992. godine, kada je Jugoslavija izbačena zbog sankcija Ujedinjenih naroda, a njezino je mjesto zauzela Danska, koja je na kraju i osvojila turnir. U slučaju iranskog odustajanja, FIFA bi se našla pred teškim zadatkom odabira zamjene, a odluka bi morala biti donesena u rekordnom roku kako se ne bi narušio raspored natjecanja.

Iran je ždrijebom smješten u skupinu G zajedno s Belgijom, Egiptom i Novim Zelandom. Njihov nastup na turniru trebao bi započeti 15. lipnja utakmicom protiv Novog Zelanda u Los Angelesu. Šest dana kasnije, na istom stadionu, trebali bi igrati protiv Belgije, dok je posljednja utakmica grupne faze protiv Egipta zakazana za 26. lipnja u Seattleu. Zbog cjelokupne političke situacije, pod velikim su upitnikom i vize za iransku delegaciju, s obzirom na to da su američke vlasti navodno već odbile izdati vize za nekoliko članova njihovog izaslanstva tijekom ždrijeba u prosincu prošle godine.