SJAJNI GIMNASTIČARI

Odlična najava za Euro u zagrebačkoj Areni: Dvije bronce za Hrvatsku na Svjetskom kupu

Hrvatski gimnastičar Tin Srbić ostao je bez medalje na Olimpijskim igrama u Parizu
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
16.03.2026.
u 13:45

Hrvatski gimnastičari proteklog su vikenda uspješno nastupili na Svjetskom kupu u Antalyi, a natjecanje su zaključili s dvije brončane medalje, koje su u finalima osvojili Tin Srbić na preči i Antea Šikić Kaučič na parteru

Šikić Kaučič je u finalu partera izvela vrlo dobru vježbu za ocjenu 12,666, što joj je donijelo brončanu medalju i drugi najveći uspjeh karijere nakon prošlogodišnjeg zlata na Svjetskom kupu u Taškentu. Na postolju je završio i Tin Srbić. Prošlogodišnji pobjednik na preči i ovoga je puta odradio vježbu na visokoj razini te za ocjenu 14,300 osvojio broncu, potvrdivši kontinuitet vrhunskih rezultata i status jednog od najboljih svjetskih gimnastičara na toj spravi.

Aurel Benović je na parteru zauzeo 16. mjesto među 37 gimnastičara. Njegova je vježba imala početnu ocjenu 5,5, a suci su je ocijenili s ukupno 13,000 bodova. Na konju s hvataljkama nastupila su dvojica hrvatskih reprezentativaca. Marko Sambolec kvalifikacije je završio na 20. mjestu s ocjenom 12,600, dok je Filip Ude s 11,033 boda zauzeo 31. mjesto u ukupnom poretku. U ženskoj konkurenciji Tijana Korent nastupila je na preskoku. Za svoja dva skoka dobila je ukupnu ocjenu 12,966, što joj je donijelo 11. mjesto u kvalifikacijama. Na gredi su nastupile Tina Zelčić i Christina Zwicker, Zelčić je kvalifikacije završila na 11. mjestu s ocjenom 12,100, dok je Zwicker s 11,033 boda bila 24. među ukupno 41 gimnastičarkom.

Hrvatske gimnastičare i gimnastičarke već početkom idućeg mjeseca očekuje novi izazov - Svjetski kup u Kairu, koji je na rasporedu od 3. do 6. travnja. Nakon vrlo dobrih nastupa u Antalyi, ali i ranije u Bakuu, jasno je da naši reprezentativci ulaze u sve bolju natjecateljsku formu. Upravo takvi rezultati dodatna su motivacija uoči vrhunca sezone - Europskog prvenstva koje će se od 13. do 23. kolovoza održati u zagrebačkoj Areni.
