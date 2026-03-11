Naši Portali
HRVATSKI KUP

Izvučeni polufinalni parovi: Rijeka izbjegla susret s Dinamom

SuperSport HNL, 24. kolo, GNK Dinamo - HNK Gorica
Igor Kralj/PIXSELL
Autori: Hina, Večernji.hr
11.03.2026.
u 11:43

Susreti polufinala igraju se po kalendaru natjecanja 8. travnja, a točni će termini će biti naknadno utvrđeni i objavljeni

U polufinalu ovosezonskog Hrvatskog nogometnog kupa igrat će Rijeka i Slaven Belupo te Gorica i Dinamo, odlučeno je ždrijebom održanim u srijedu.

Rijeka i Slaven prošle su se sezone sastali u finalu, a bolja je bila Rijeka. Ove godine ždrijeb ih je spojio kolo ranije.

Susreti polufinala igraju se po kalendaru natjecanja 8. travnja, a točni će termini će biti naknadno utvrđeni i objavljeni.

Tudor ponizio svog igrača i dodatno ga slomio, izašli su detalji drame nakon debakla

Dinamo je polufinale izborio zahvaljujući uvjerljivoj pobjedi nad četvrtoligašem Kurilovcem na Maksimiru. Bilo je 2:0 za momčad Marija Kovačevića. Gorica je prva izborila polufinale zahvaljujući pobjedi od 3:1 na gostovanju u Varaždinu, dok je posljednji polufinalist jučer postao Slaven Belupo koji je nakon raspucavanja jedanesteraca izbacio Lokomotivu. Branitelj naslova Rijeka polufinale je izborila zahvaljujući dramatičnoj pobjedi nad Hajdukom. Završilo je 3:2, a Riječani su dva pogotka postigli u sudačkoj nadoknadi.

Finale će biti odigrano na osječkoj Opus Areni 13. svibnja.
Ključne riječi
Slaven Belupo Gorica Dinamo NK Rijeka polufinale Hrvatski nogometni kup

