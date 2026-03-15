Torcida: Ne zadovoljavajmo se mrvicama dok se 400 kilometara sjeverno javnim novcem grade dva stadiona

Torcida Split, navijači Hajduka oglasila se oko teme gdje treba biti novi stadion splitskog kluba i treba li rušitit Poljud. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

"Vezano uz aktualnu problematiku stadiona, stav KNH Torcida od samih je početaka vrlo jasan i artikuliran: Hajduk treba i zaslužuje NOVI stadion. I prilikom inicijalnih razgovora u kojima smo sudjelovali uporno smo zastupali istu tezu: projekt koji podržavamo je novi, moderan NOGOMETNI stadion, sa svim optimalnim sadržajima – stadion koji bi, osim svojom funkcionalnošću, Hajduku generirao i značajne prihode.

Nažalost, ovakav Poljud to već odavno nije, a ne bi to postao nikakvom obnovom i restauracijom. Jer, da budemo plastični, koliko god šminke privremeno nalijepimo na tog starca, kad ta šminka vremenom izblijedi, opet smo dobili istog neupotrebljivog starca s početka problema. Vrijeme je da zatomimo emocije – a mi najbolje znamo kakve emocije smo živjeli na Poljudu svih ovih godina – i da prihvatimo činjenicu kako Hajduk na Poljudu treba isključivo NOVI stadion.

Svjesni smo različitih stavova u društvu po pitanju Poljuda i uvažavamo mišljenja dijela javnosti koja se još uvijek divi arhitektonskom čudu iz 1979. godine. Međutim, svakako treba naglasiti da je to čudo, osim što je po život opasno, praktički nemoguće bilo kakvom sanacijom dovesti do modernog NOGOMETNOG zdanja. Osim toga, studija je pokazala da bi trošak sanacije sadašnjeg Poljuda iznosio 120 milijuna eura! Suludo je uopće i pomisliti da se potroši toliki novac da bismo time zapravo dobili samo uspomenu.

U slučaju selidbe Hajduka s Poljuda, nemojmo se zanositi iluzijama kako će Poljud preživjeti bez Hajduka. On bez Hajduka jednostavno ne postoji i nije potreban apsolutno nikome.

Uostalom, zašto bismo nestankom sadašnjeg Poljuda ostali bez „Poljudske ljepotice“? Zašto NOVI Poljud ne bi ponovno bio remek-djelo arhitekture? U tom smislu rukavica izazova je na struci.

Kao navijači Hajduka stojimo pred povijesnom odlukom, jednom od najvažnijih u novije vrijeme. Zato budimo dorasli ovom trenutku. Ne zadovoljavajmo se mrvicama kroz nekakvu restauraciju postojećeg stadiona, dok se istovremeno 400 kilometara sjeverno, našim izravnim rivalima ruše stari i grade dva potpuno nova nogometna stadiona financirana isključivo javnim novcem.

Stoga apeliramo na hajdučku javnost da prestanemo živjeti u prošlosti te da zajedničkim snagama osiguramo Hajduku NOVI STADION dostojan 21. stoljeća.

Za kraj, parafrazirat ćemo staru francusku uzrečicu: Poljud je mrtav, živija Poljud!"