VIDEO Revoltirani zvezdaši htjeli upasti na tribinu i potući se s navijačima pa najavili tužbu Uefi

Ciparski prvak Pafos našeg Mislava Oršića izborio je povijesni plasman u Ligu prvaka nakon što su izbacili beogradsku Crvenu zvezdu. Srbima je presudio fantastičan gol Jaje u 89. minuti za 1:1, koji je stavio domaćina u prednost, a gosti su na terenu postali vrlo grubi i nekorektni.

Revoltirani pojedini igrači i članovima stručnog stožera srpskog prvaka, pokušali su upasti na tribinu i obračunati se s navijačima Pafosa, koji su burno proslavili taj trenutak. Igrači Pafosa morali su smirivati svoje navijače, a sudac Michael Oliver je prekinuo susret na osam minuta.

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević nakon ispadanja od Pafosa u play-offu Lige prvaka otkrio je kako će klub podnijeti žalbu Uefi zbog incidenata na stadionu Alfamega u Limassolu. Tijekom sudačke nadoknade došlo je do velikog incidenta na tribini gdje su sjedili članovi klupske delegacije i igrači koji nisu bili u službenom protokolu.

Prema pisanju ciparskih medija, jedan zaštitar udario je mladog igrača Zvezde Stefana Lekovića, što je izazvalo gužvu i prekid igre u trajanju od nekoliko minuta. Video možete pogledati OVDJE.