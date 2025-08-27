Naši Portali
BURNO NA CIPRU

VIDEO Revoltirani zvezdaši htjeli upasti na tribinu i potući se s navijačima pa najavili tužbu Uefi

UEFA Champions League - Play Off - Second Leg - Pafos v Red Star Belgrade
Yiannis Kourtoglou/REUTERS
VL
Autor
Vecernji.hr
27.08.2025.
u 07:23

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević nakon ispadanja od Pafosa u play-offu Lige prvaka otkrio je kako će klub podnijeti žalbu Uefi zbog incidenata na stadionu Alfamega u Limassolu

Ciparski prvak Pafos našeg Mislava Oršića izborio je povijesni plasman u Ligu prvaka nakon što su izbacili beogradsku Crvenu zvezdu. Srbima je presudio fantastičan gol Jaje u 89. minuti za 1:1, koji je stavio domaćina u prednost, a gosti su na terenu postali vrlo grubi i nekorektni. 

Revoltirani pojedini igrači i članovima stručnog stožera srpskog prvaka, pokušali su upasti na tribinu i obračunati se s navijačima Pafosa, koji su burno proslavili taj trenutak. Igrači Pafosa morali su smirivati svoje navijače, a sudac Michael Oliver je prekinuo susret na osam minuta. 

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević nakon ispadanja od Pafosa u play-offu Lige prvaka otkrio je kako će klub podnijeti žalbu Uefi zbog incidenata na stadionu Alfamega u Limassolu. Tijekom sudačke nadoknade došlo je do velikog incidenta na tribini gdje su sjedili članovi klupske delegacije i igrači koji nisu bili u službenom protokolu.

Prema pisanju ciparskih medija, jedan zaštitar udario je mladog igrača Zvezde Stefana Lekovića, što je izazvalo gužvu i prekid igre u trajanju od nekoliko minuta. Video možete pogledati OVDJE

Joško Gvardiol neće igrati za Hrvatsku u rujnu? Pojavio se veliki problem za Dalića i vatrene

Liga prvaka Pafos Crvena zvezda

BP
Besposlen pop
07:51 27.08.2025.

A Ivan Šunjić, koji je odigrao cijelu utakmicu za razliku od nevidljivog Oršića, nije naš?

BP
Besposlen pop
07:50 27.08.2025.

Kolovoz je njihov mjesec za knečanje. Gledah, Zvijezda je katastrofalna

OL
oLo
08:18 27.08.2025.

nije riječ o tome, već da su iznad Zvezdine klupe bili navijči Paoka, bratski sa Grobarima i radili su svašta

