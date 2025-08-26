Trener Crvene zvezde ogorčen: Imamo dva pretučena igrača! Ovo je bilo na razini seoske lige

Prvi put u elitu se probio i ciparski Pafos. Nakon što je u Beogradu slavio sa 2-1, Pafos je u uzvratu u Limassolu odigrao 1-1 protiv Crvene zvezde izborivši ukupnim rezultatom 3-2 Ligu prvaka. Nakon borbenog, ali ne pretjerno kvalitetnog prvog dijela, sve najzanimljivije se dogodilo u nastavku.

Gosti su poveli u 60. minuti. Mirko Ivanić je pucao s ruba kaznenog protora, no lopta je pogodila Lucckasena i promijenila smjer, tako da Neofytos Michail nije mogao ništa. U 68. minuti gosti su mogli povećati prednost, glavom je pucao Veljko Milosavljević, ali je Ivan Šunjić očistio s crte kada je golman već bio svladan. Pafos je mogao izjednačiti u 81. minuti, međutim Matheus je obranio nezgodan udarac Jaje koji je u 62. minuti ušao u igru umjesto Mislava Oršića. Samo dvije minute kasnije sjajnu priliku je imao i Bruno Felipe, ali je pucao pored gostujućeg gola.

U 89. minuti Pafos je izjednačio sjajnim golom Brazilca Jaje. Pepe je ubacio iz slobodnog udarca, Jaja utrčao u prostor i odmah pucao prebacivši gostujućeg vratara. U završnici susreta došlo je do "gužve" u tunelu zbog čega je uslijedio kratak prekid nakon čega je engleski sudac Michael Oliver produžio utakamicu za ukupno osam minuta, no više nije bilo golova.

- Šokantna utakmica, ali moramo se osvrnuti i na prvu utakmicu. U Beogradu smo primili rani gol, a sada u samoj završnici. Znali smo kakve kombinacije imaju, dečko je pogodio mrežu, ali mi to nismo trebali dozvoliti - rekao je razočarani Milojević koji se osvrnuo i na kaos s kraja utakmice - rekao je Zvezdin trener Vladan Milojević koji smatra da su nezasluženo ispali.

- Vidjeli ste što se događalo na tribinama i pored terena. Imamo dva pretučena igrača, ovo je bilo na razini seoske lige. Krunić je igrao pod injekcijama, takav je nogomet, ponekad je surov. Ne mogu reći da je Pafos bio bolji, ako ovako namjerava igrati u Ligi prvaka, neka Europa vidi na što to liči. Ne tražimo alibi, ali pitanje prolaska ne bi postojalo kada bi nam svi igrači bili u formi. Žao mi je, ali imamo Europsku ligu - zaključio je Milojević.