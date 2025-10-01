VIDEO Pogledajte asistenciju Joška Gvardiola za gol u Ligi prvaka, bio je sjajan

U jednoj od najzanimljivijih utakmica večerašnjeg programa Lige prvaka, Manchester City i Monaco priredili su pravi spektakl u prvih dvadesetak minuta. Momčad Pepa Guardiole stigla je u Kneževinu kao izraziti favorit, s ciljem da nastavi svoj dominantan pohod u najelitnijem europskom klupskom natjecanju. Od prve minute "Građani" su preuzeli kontrolu nad posjedom lopte, strpljivo gradeći napade i tražeći pukotinu u čvrsto postavljenoj obrani domaće momčadi. Monaco se, s druge strane, orijentirao na brze kontranapade, čekajući svoju priliku iz tranzicije. Početno ispitivanje snaga nagovijestilo je uzbudljiv dvoboj, no malo tko je očekivao tako brzu i dramatičnu izmjenu vodstva.

Ključni trenutak za goste dogodio se u 15. minuti, a u glavnoj ulozi ponovno se našao hrvatski reprezentativni branič Joško Gvardiol. Pokazavši još jednom zašto ga Guardiola smatra jednim od najvažnijih igrača u svom sustavu, Gvardiol je povukao loptu s vlastite polovice, sjurio se po lijevom boku i zatim uputio savršeno preciznu i oštru loptu u srce kaznenog prostora. Tamo se, kao i obično, na pravom mjestu našao nezaustavljivi Erling Haaland. Norveški napadač bez problema je reagirao na fantastično dodavanje i hladnokrvno matirao vratara Monaca za vodstvo Cityja od 1:0.

Međutim, slavlje igrača i navijača Manchester Cityja bilo je iznimno kratkog vijeka. Umjesto da primljeni pogodak šokira domaćine, on ih je, čini se, dodatno motivirao. Samo tri minute nakon Haalandovog gola, uslijedio je hladan tuš za Guardiolinu momčad. U 18. minuti, nakon brze i dobro organizirane akcije, Monaco je stigao do izjednačenja. Strijelac pogotka bio je Jordan Teze, koji je iskoristio trenutak opuštanja u gostujućoj obrani i preciznim udarcem vratio stvari na početak.